El equipo de los Messi tiene banca: quién será el poderoso patrocinador de Leones FC en la Primera C

El presidente del club, Matías Messi, firmó un acuerdo con la empresa que será sponsor en su primer campeonato oficial en el fútbol argentino

En la próxima temporada habrá tres equipos rosarinos en la Primera C, la cuarta categoría del fútbol argentino: Central Córdoba, Argentino y Leones FC. El último es el club de la familia Messi , que debutará así en las competencias oficiales del país.

La familia Messi fundó Leones FC en 2015. Hasta ahora el club se dedicaba a formar juveniles en su predio de Alvear, pero desde 2026 ingresará a los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En principio se informó que podría jugar de local en el Estadio Único de la ciudad de San Nicolás.

En Alvear ya trabajan contrarreloj para armar el equipo con el que Leones FC debutará en la Primera C. Quien está al frente del club es Matías Messi, el hermano de Leo. El entrenador es Víctor Zapata.

Ahora, el club acaba de dar un paso más hacia su debut oficial: llegó a un acuerdo con el Banco Macro, que será su principal patrocinador.

El presidente del club firmó el acuerdo con el titular de la entidad crediticia y expresidente de River, Jorge Brito. El equipo vestirá indumentaria de la marca de las tres tiras.