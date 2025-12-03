La Capital | Política | audiencia pública

Segunda audiencia pública por la ley orgánica de municipios en la provincia

Rosario fue epicentro de una convocatoria que tuvo más de 60 oradores, entre ellos intendentes, jefes comunales, legisladores, funcionarios santafesinos y representantes de la sociedad civil

3 de diciembre 2025 · 18:17hs
Más de 60 oradores aportaron sus ideas durante la convocatoria.

Foto: Archivo / La Capital.

Más de 60 oradores aportaron sus ideas durante la convocatoria.

El debate por la nueva ley orgánica de municipios continúa su camino: la segunda audiencia pública al respecto se desarrolló este miércoles en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario.

Es una de las leyes fundamentales de la nueva Constitución de Santa Fe, por eso el objetivo es debatir y acordar junto a referentes y especialistas acerca de la modernización del Estado y de qué modo convertir las gestiones locales en eficientes y transparentes”, explicó el autor de la iniciativa, el diputado provincial Joaquín Blanco (Unidos).

Entre los más de 60 oradores que aportaron sus ideas hubo intendentes, presidentes comunales, concejales, legisladores, representantes del gobierno de Santa Fe, especialistas académicos de la UNR y de la UCA, colegios de profesionales, organizaciones de la sociedad civil, estudiantiles, ambientales, sociales, culturales, de pueblos originarios, de la diversidad, de mujeres y de infancias, también vecinales y ciudadanos particulares. La convocatoria contó con más de 150 oyentes.

image

“Las audiencias públicas que desarrollamos en Santa Fe y Rosario conllevan un profundo valor democrático. Buscamos puntos en común para mejorar el transporte público, el acceso a la salud, el uso del suelo, dónde instalar viviendas o industrias. Pero siempre con el objetivo de que la autonomía sea una integración y no una competencia entre ciudades”, especificó Blanco.

El diputado provincial señaló que “la ley es para todos los municipios, para los que vayan hacia un proceso de confección de su Carta Orgánica y para los que no, como también para las localidades que tienen menos de 10 mil habitantes”.

Por su parte, la presidenta de la Cámara baja provincial, Clara García, valoró el proceso de diálogo. “Los servicios públicos, la gestión territorial, la cercanía a los vecinos, las transiciones entre una autoridad y otra, la utilización de los recursos, las competencias y el ordenamiento jurídico, entre otros, son algunos de los temas que preocupan a la ciudadanía en general. Por eso es clave la calidad de las exposiciones y el aporte que realizan en cada una de las audiencias”, dijo.

Ejes fundamentales de la ley orgánica

Entre los ejes fundamentales de la nueva normativa se encuentran las competencias exclusivas o propias de los municipios, como el ordenamiento urbano y uso del suelo, la apertura y mantenimiento de calles, alumbrado, cementerios, los mercados, los servicios públicos locales, las regulaciones de tránsito, la gestión ambiental de los residuos, la digitalización administrativa, la movilidad y la gestión de los riesgos.

También se busca regular las competencias concurrentes que se ejercen junto con la provincia como son la salud y atención primaria, la seguridad ciudadana en clave de prevención, el hábitat y vivienda, el control ambiental e industrial y la educación inicial.

>>Leer más: Arrancó el debate por la nueva ley orgánica de municipios en Santa Fe

En esa línea, se suman las competencias delegadas, el mecanismo a través del cual la provincia delega una facultad y detalla los recursos que acompañan esa delegación a los municipios.

Asimismo, se tratarán los instrumentos de gestión indispensables como el procedimiento administrativo propio, la justicia administrativa municipal o regional, el sistema de planificación estratégica, los planes de ordenamiento, las políticas metropolitanas y régimen de transparencia, ética pública y control interno y externo.

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Caputo negocia un crédito de hasta u$s 7.000 millones para asegurar el pago de deuda de enero

Spotify Wrapped 2025: Bad Bunny le ganó a Taylor Swift como el artista más escuchado

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente

Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36

El cuerpo fue hallado el 28 de octubre en un departamento de barrio República de la Sexta y la mujer, que inicialmente había quedado demorada, fue detenida ahora junto a otra joven. La causa está en etapa de peritajes y la autopsia será clave para confirmar cómo murió.
