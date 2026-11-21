Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones El Canalla enfrentará al Lobo mendocino en el Gigante de Arroyito por los octavos de final del campeonato. Detalles y estadísticas del partido 21 de noviembre 2026 · 08:19hs

Rosario Central recibirá a Gimnasia de Mendoza por los octavos de final del torneo Clausura.

Rosario Central recibirá a Gimnasia de Mendoza en el estadio Gigante de Arroyito por los octavos de final del torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y el Lobo mendocino de este domingo por la tarde.

A qué hora juegan Central vs. Gimnasia de Mendoza El cruce de playoffs entre Central y Gimnasia de Mendoza será este domingo 22 de noviembre, desde las 16, en el Gigante de Arroyito con el arbitraje principal de Leandro Rey Hilfer, mientras que Germán Delfino estará en el VAR.

Dónde ver Central vs. Gimnasia de Mendoza La transmisión del encuentro entre el Canalla y el Lobo mendocino será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Central y Gimnasia de Mendoza se enfrentarán después de 44 años, cuando el Canalla ganó 2 a 1 en abril de 1982. Celina Mutti Lovera / La Capital >> Leer más: Belloso habló de su continuidad en Central y opinó sobre lo sucedido con Estudiantes

Posibles formaciones de Central y Gimnasia de Mendoza Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Sebastián Zaracho o Juan Giménez, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón. Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz, Germán Guiffrey, Matías Recalde; Fermín Antonini, Facundo Lencioni, Esteban Fernández; Ignacio Sabatini y Agustín Módica. DT: Darío Franco.