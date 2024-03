Robinho podría cumplir su condena en Brasil: la Justicia ratifica la sentencia por violación

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLaRazon_Bolivia%2Fstatus%2F1770632594444390634&partner=&hide_thread=false Tribunal aprueba que Robinho pague su condena por violación en Brasil

AFPhttps://t.co/pWLgckRSyi#VideoNoticias pic.twitter.com/H7ReZuJPgN — La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) March 21, 2024

Italia, al no poder llevar a cabo la extradición debido a restricciones constitucionales, solicitó al TSJ brasileño la homologación de la condena para que pudiera ser cumplida en Brasil. Esta solicitud fue hecha a través del Ministerio de Justicia.

Qué dijo Robinho al respecto

Robinho, en una entrevista televisiva el domingo último, reiteró su inocencia en el caso y acusó a la Justicia italiana de racismo. Además, afirmó poseer pruebas suficientes para demostrar su inocencia.

>>Leer más: Abuso sexual: los cuatro jugadores de Vélez declararon en la Justicia y dos de ellos casi se agarran a trompadas

"Fui condenado en Italia injustamente por algo que no ocurrió y tengo todas las pruebas que muestran eso", manifestó el ex jugador de Real Madrid, Manchester City y Milan, entre otros, quien aseguró que la relación con la denunciante fue "superficial, rápida y consensuada".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmarca%2Fstatus%2F1769685260940255326&partner=&hide_thread=false Así han sido las palabras de Robinho en la entrevista...



Vía: @DomEspetacular pic.twitter.com/yr9BuOhlPN — MARCA (@marca) March 18, 2024

"Jugué cuatro años en Italia y me cansé de ver historias de racismo. Desgraciadamente hoy pasa. Eso ocurrió en 2013 y hoy estamos en 2024, lo que me lleva a creer que los mismos que no hacen nada contra el racismo son los mismos que me condenaron en mi juicio. Si mi juicio fuera para un blanco, sería totalmente diferente, sin ninguna duda", añadió a TV Record.

A pesar de sus afirmaciones, la decisión del TSJ ratifica la condena en Italia, lo que significa que Robinho podría enfrentar el cumplimiento de su sentencia en Brasil, su país natal.