El venadense que nunca se dio por vencido y llegó a Brasil a cambio de millones de dólares

Rodrigo Castillo surgió de Sportivo Rivadavia, de su ciudad natal Venado Tuerto. Pasó por River y Gimnasia, pero el saltó lo dio en Lanús, que lo vendió a Fluminense en diez millones de dólares

En el fútbol la carrera no siempre es lineal y se deben gambetear los obstáculos que se presentan. Algo de eso hizo Rodrigo Castillo, el delantero nacido en Venado Tuerto y que Lanús acaba de vender a Fluminense en una cifra impactante: 10 millones de dólares. El atacante sobresalió en la entidad Granate y tras la conquista de la Recopa Sudamericana logró acaparar la atención de una entidad del exterior, en este caso de Brasil.

Con 27 años recién cumplidos —y campeón de la Sudamericana 2025—, el camino del delantero venadense no fue para nada fácil, pero jamás bajó los brazos y siguió buscando su sueño de futbolista. Ese que se inició en Sportivo Rivadavia, entidad que participa de la Liga Venadense. Desde el interior del fútbol fue con su bolso al hombro a probar suerte en River, donde llegó a jugar en la reserva.

A la entidad de Núñez arribó de la mano de Héctor Scocco (papá de Nacho), quien le consiguió una prueba —llegó a jugar en reserva—. Pero no firmó contrato por la gran cantidad de delantero de renombre que había: Lucas Pratto, Rafael Borré, Rodrigo Mora, Nacho Scocco y ya asomaban Julián Álvarez y Federico Girotti.

No tuvo ni siquiera la chance de firmar contrato y por eso recaló en Unión, donde jugó en reserva. Luego pasó por Gimnasia, entidad que le vio potencial y le hizo un vínculo. Fue cedido a Deportivo Madryn para jugar en la Primera Nacional en la temporada 2022 y después regresó a La Plata para cumplir con el deseo de jugar en primera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FluminenseFC/status/2028989486453923956&partner=&hide_thread=false Com sobrenome de lenda e uma missão: honrar as três cores que traduzem tradição!



Bem-vindo ao Fluminense Football Club, Rodrigo Castillo. pic.twitter.com/AFJyatxuPb — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 4, 2026

Lanús, títulos y salto futbolístico

Lanús fue el club que lo detectó y decidió hacer una fuerte apuesta en julio de 2025, tan es así que compró el ochenta por ciento del pase en 1,7 millón de dólares (a pagar en nueve cuotas, según se informó en su momento) y con un contrato de tres años y medio. Si bien la entidad del sur -con la que se consagró en la Sudamericana y la Recopa- aún le queda abonar algo del pase, con la extraordinaria venta a Fluminense lo pactado con los platenses se pagó solo. Además, el Lobo percibirá cerca de 50 mil dólares por el derecho de formación.

>>Leer más: Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Castillo logró sobresalir futbolísticamente en el Granate, donde convirtió 14 goles y dio 4 asistencia en 32 partidos. Su buen rendimiento despertó la atención nada menos que de Fluminense, quien compró su pase y lo presentó como nuevo refuerzo del equipo dirigido por Luis Zubeldía. "¡Honrar los tres colores que representan la tradición! Bienvenido al Fluminense Fútbol Club, Rodrigo Castillo", reza parte del texto del video con sus goles y difundido en las redes sociales de Flu.