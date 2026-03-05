La Capital | Ovación | Brasil

El venadense que nunca se dio por vencido y llegó a Brasil a cambio de millones de dólares

Rodrigo Castillo surgió de Sportivo Rivadavia, de su ciudad natal Venado Tuerto. Pasó por River y Gimnasia, pero el saltó lo dio en Lanús, que lo vendió a Fluminense en diez millones de dólares

Luis Castro

Por Luis Castro

5 de marzo 2026 · 18:38hs
Los primeros pasos. El delantero Rodrigo Castillo con la camiseta de Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto. 

Los primeros pasos. El delantero Rodrigo Castillo con la camiseta de Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto. 
Castillo fue presentado oficialmente como refuerzo de Fluminense.

Castillo fue presentado oficialmente como refuerzo de Fluminense.

En el fútbol la carrera no siempre es lineal y se deben gambetear los obstáculos que se presentan. Algo de eso hizo Rodrigo Castillo, el delantero nacido en Venado Tuerto y que Lanús acaba de vender a Fluminense en una cifra impactante: 10 millones de dólares. El atacante sobresalió en la entidad Granate y tras la conquista de la Recopa Sudamericana logró acaparar la atención de una entidad del exterior, en este caso de Brasil.

Con 27 años recién cumplidos —y campeón de la Sudamericana 2025—, el camino del delantero venadense no fue para nada fácil, pero jamás bajó los brazos y siguió buscando su sueño de futbolista. Ese que se inició en Sportivo Rivadavia, entidad que participa de la Liga Venadense. Desde el interior del fútbol fue con su bolso al hombro a probar suerte en River, donde llegó a jugar en la reserva.

A la entidad de Núñez arribó de la mano de Héctor Scocco (papá de Nacho), quien le consiguió una prueba —llegó a jugar en reserva—. Pero no firmó contrato por la gran cantidad de delantero de renombre que había: Lucas Pratto, Rafael Borré, Rodrigo Mora, Nacho Scocco y ya asomaban Julián Álvarez y Federico Girotti.

>>Leer más: Buscó club por Facebook: pasó por la Academia Griffa, fue a Filipinas y ahora juega en Armenia

No tuvo ni siquiera la chance de firmar contrato y por eso recaló en Unión, donde jugó en reserva. Luego pasó por Gimnasia, entidad que le vio potencial y le hizo un vínculo. Fue cedido a Deportivo Madryn para jugar en la Primera Nacional en la temporada 2022 y después regresó a La Plata para cumplir con el deseo de jugar en primera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FluminenseFC/status/2028989486453923956&partner=&hide_thread=false

Lanús, títulos y salto futbolístico

Lanús fue el club que lo detectó y decidió hacer una fuerte apuesta en julio de 2025, tan es así que compró el ochenta por ciento del pase en 1,7 millón de dólares (a pagar en nueve cuotas, según se informó en su momento) y con un contrato de tres años y medio. Si bien la entidad del sur -con la que se consagró en la Sudamericana y la Recopa- aún le queda abonar algo del pase, con la extraordinaria venta a Fluminense lo pactado con los platenses se pagó solo. Además, el Lobo percibirá cerca de 50 mil dólares por el derecho de formación.

>>Leer más: Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Castillo logró sobresalir futbolísticamente en el Granate, donde convirtió 14 goles y dio 4 asistencia en 32 partidos. Su buen rendimiento despertó la atención nada menos que de Fluminense, quien compró su pase y lo presentó como nuevo refuerzo del equipo dirigido por Luis Zubeldía. "¡Honrar los tres colores que representan la tradición! Bienvenido al Fluminense Fútbol Club, Rodrigo Castillo", reza parte del texto del video con sus goles y difundido en las redes sociales de Flu.

Noticias relacionadas
brasil: dos condenados a 76 anos por el crimen de la concejala marielle franco

Brasil: dos condenados a 76 años por el crimen de la concejala Marielle Franco

un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de brasil

Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil

lionel messi estuvo con donald trump en la casa blanca

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Faustino Oro batalló con una defensa siciliana contra el Gran Maestro ruso Eleksey Grebnev, pero no pudo doblegarlo.

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Ver comentarios

Las más leídas

El TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newells v. Guillermo May

El TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newells para cubrir la baja de Arias

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Arias

Lo último

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

El venadense que nunca se dio por vencido y ahora llegó al fútbol brasileño

El venadense que nunca se dio por vencido y ahora llegó al fútbol brasileño

Santa Fe va por su lugar en Vaca Muerta: busca que sus industrias se sumen al boom petrolero

Firmó con Neuquén un acuerdo de colaboración productiva. Puertos, ingenieros y adhesión al Rigi, algunas de las cartas que llevó la provincia
Santa Fe va por su lugar en Vaca Muerta: busca que sus industrias se sumen al boom petrolero

Por Gonzalo Santamaría
Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos
Economía

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca
Ovación

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero
Policiales

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi
POLICIALES

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Por Walter Palena

Ovación

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newells v. Guillermo May

El TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newells para cubrir la baja de Arias

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Arias

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Ovación
Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Por Walter Palena

Ovación

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

El venadense que nunca se dio por vencido y ahora llegó al fútbol brasileño

El venadense que nunca se dio por vencido y ahora llegó al fútbol brasileño

En Central, Marco Ruben abre las alas pensando en el ansiado redebut con la camiseta canalla

En Central, Marco Ruben abre las alas pensando en el ansiado redebut con la camiseta canalla

Policiales
Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi
POLICIALES

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores

Las balaceras del Colombianito: denunciaron otro plan mafioso en Rosario

Las balaceras del Colombianito: denunciaron otro plan mafioso en Rosario

La Ciudad
La hoja de ruta del oficialismo rosarino de cara a 2027

Por Javier Felcaro
Exclusivo suscriptores

La hoja de ruta del oficialismo rosarino de cara a 2027

Mariano Romero: La Municipalidad está más preocupada en administrarse a sí mismo que en gobernar la ciudad

Mariano Romero: "La Municipalidad está más preocupada en administrarse a sí mismo que en gobernar la ciudad"

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización

Schmuck: Rosario se levanta con orden y un Estado del lado de los vecinos

Schmuck: "Rosario se levanta con orden y un Estado del lado de los vecinos"

Ranking nacional de yerba 2025: las marcas más elegidas por los argentinos
Información General

Ranking nacional de yerba 2025: las marcas más elegidas por los argentinos

Paro docente: la provincia dijo que 87 % de los maestros llenó la declaración jurada
La Ciudad

Paro docente: la provincia dijo que 87 % de los maestros llenó la declaración jurada

Zona noroeste: sancionan a una empresa de volquetes por tirar basura
La ciudad

Zona noroeste: sancionan a una empresa de volquetes por tirar basura

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos
Información general

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar
La Ciudad

Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo
Economía

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Choque frontal entre dos camiones en Zavalla: hay una víctima mortal
La Región

Choque frontal entre dos camiones en Zavalla: hay una víctima mortal

Construimos algo hermoso, dijo el hermano de Messi tras el debut de Leones FC

Por Lucas Vitantonio
Ovación

"Construimos algo hermoso", dijo el hermano de Messi tras el debut de Leones FC

Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

A la cama con Colapinto: arranca la temporada de la F1 en Australia
Ovación

A la cama con Colapinto: arranca la temporada de la F1 en Australia

Coparticipación: por la crisis, Santa Fe recibió 8 % menos en el primer bimestre
Economía

Coparticipación: por la crisis, Santa Fe recibió 8 % menos en el primer bimestre

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán
POLICIALES

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio
POLICIALES

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos
Policiales

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial
la ciudad

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela donde fue Messi
La Ciudad

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela donde fue Messi

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro
La Ciudad

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro

Ley de glaciares: mineras y ambientalistas tendrán dos audiencias públicas
politica

Ley de glaciares: mineras y ambientalistas tendrán dos audiencias públicas

La provincia acusa versiones malintencionadas y ratifica aumentos a policías
La Ciudad

La provincia acusa versiones "malintencionadas" y ratifica aumentos a policías