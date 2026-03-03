El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

El brasileño Rodrygo se rompió el ligamento cruzado anterior y no estará en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

El brasileño Rodrygo tuvo una seria lesión de rodilla y no jugará el Mundial.

El delantero brasileño Rodrygo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y quedó descartado para lo que resta de la temporada con el Real Madrid de España, donde es compañero del argentino Franco Mastantuono, y para el Mundial 2026.

La lesión, confirmada tras los estudios realizados en la Ciudad Real Madrid, representa un golpe deportivo de máxima gravedad tanto para el club español como para la selección de Brasil.

Según el parte médico, la articulación presenta una afectación total del ligamento cruzado anterior, lo que obliga a una intervención quirúrgica en los próximos días y a un proceso de rehabilitación estimado en alrededor de seis meses. Los tiempos de recuperación lo dejan sin posibilidades de llegar en condiciones a la cita mundialista.

“Mesmo sem entender, eu confio em ti…” Um dos piores dias da minha vida. Não sei se mereço isso… mas do que posso reclamar depois de tantas coisas maravilhosas que vivi. Estou fora do restante da temporada e da Copa do Mundo, um sonho que todos sabem o que significa pra… pic.twitter.com/pACZCzbrFj

La lesión de Rodrygo fue ante Getafe

La acción se produjo durante el último encuentro de Liga el lunes frente al Getafe cuando a pocos minutos de haber ingresado, Rodrygo cayó cerca de un lateral tras un movimiento forzado en el que su rodilla derecha quedó enganchada en el césped.

Aunque logró completar el partido, los gestos de dolor encendieron las alarmas en el cuerpo técnico.

La revisión inicial en el vestuario ya generaba un fuerte pesimismo que terminó de confirmarse con las pruebas de imagen.

Para el Real Madrid, la baja llega en un momento crítico ya que el equipo suma dos derrotas consecutivas en Liga y también atraviesa la ausencia de Kylian Mbappé por lesión.