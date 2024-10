Rafael Nadal anunció su retiro del tenis profesional: "Todo tiene un principio y un final"

“Hola a todos. Estoy aquí para decirles que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles estos dos últimos especialmente , creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones es una decisión que evidentemente es difícil y que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final”, expresó el español, de 38 años.

“Me siento muy afortunado por todas las cosas que he podido vivir y quiero agradecer a toda la industria del tenis”, continuó Nadal. “A mis compañeros durante tantos años, especialmente a mis grandes rivales. He pasado muchísimas horas con ellos y he vivido muchos de los momentos que voy a recordar por el resto de mi vida”, continuó.

“Hablar de mi equipo se me hace un poquito más difícil. Al final, mi equipo ha sido una parte muy importante de mi vida. No son trabajadores, son amigos y han estado a mi lado en todos los momentos en los que realmente los he necesitado. Momentos muy malos, momentos muy buenos, momentos que me han tenido que apretar, momentos que han tenido que aflojar. Hemos vivido tanto juntos que es difícil de explicar”, sentenció.

"El éxito no es ganar sino saber que lo has dado todo"



22 Grand Slam

36 Masters 1.000

5 Copa Davis

2 Medallas olímpicas

Premio Príncipe de Asturias en 2008



Enorme ganador

Nadal ha ganado 22 títulos de Grand Slam destacando sus 14 Roland Garros, un récord de otra vida. Fue campeón en París de 2005 a 2008, de 2010 a 2014, de 2017 a 2020 y 2022. Triunfó en 2 Wimbledon, ganando "el partido del siglo" a Roger Federer en la final de 2008. También venció en 2010.

También fue vencedor en cuatro US Open (2010, 2013, 2017 y 2019) y un par de Open de Australia (2009 y 2022). En total, son 92 títulos profesionales con 1.080 partidos individuales ganados y perdiendo 227. En tierra se impuso en 484 y cedió en 51. En esta superficie, donde dominó como nunca se ha visto a nadie en cualquier tipo de pista, acumuló 63 coronas.

De mucho valor son para él los dos oros olímpicos, el individual de Pekín 2008 y el de dobles con Marc López en Río de Janeiro 2016, cita donde fue además el abanderado del equipo español.

Tiene cinco Copas Davis. Fue en Sevilla 1994 donde se produjo su eclosión conquistando su primera "ensaladera de plata". Su palmarés resulta excepcional. Sólo perdió el individual de su debut y ganó los otros 29 disputados.