Racing o Estudiantes, uno de los posibles rivales de Central en la Supercopa Internacional

El título del Clausura se va a Avellaneda o a La Plata. Luego el campeón y Platense definirán el Trofeo de Campeones y el que gane, ante Central.

Gastón Martirena y Edwin Cetré, cuando se enfrentaron en julio en el Cilindro. Racing y Estudiantes definen el torneo Clausura en Santiago del Estero.

Esta noche, desde las 21, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Racing y Estudiantes dirimirán el título de campeón del torneo Clausura . Será un partido en el que estará muy atento Central , que se quedó de nuevo afuera de la definición, porque uno de los dos puede ser rival en la Supercopa Internacional .

Es que el que gane enfrentará una semana después a Platense, campeón del Apertura, por el Trofeo de Campeones, y de esa final saldrá el rival canalla en la Supercopa Internacional.

Es más, y a está decidido que el Trofeo de Campeones se dispute el sábado próximo en el estadio Ciudad de San Nicolás, por lo que en una semana nomás Central conocerá el otro finalista por esta copa reciente que premia con una estrella al club que la obtenga.

Hoy por hoy entonces, Central enfrentará en alguna fecha del primer semestre del año próximo a Platense, Racing o Estudiantes. De ahí no sale.

La campaña de Racing en el Clausura

Los dos finalistas de esta noche tuvieron un año muy bueno, sobre todo Racing, que luego de conquistar en 2024 la Copa Sudamericana, llegó hasta las semifinales de la Copa Libertadores. Además, clasificó tranquilo a los octavos de final de este Clausura, más allá de que lo hizo en el 5º puesto, donde dejó en el camino a pesos pesado.

>>Leer más: Estudiantes y Racing reeditarán una final que hace 58 años tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Primero la víctima fue River Plate en el Monumental, con un 3 a 2 agónico. Después fue el turno de Tigre en el Cilindro por penales 4 a 2, tras igualar 0 a 0. Y en semifinales despachó a Boca en la Bombonera con el gol de cabeza de Maravilla Martínez.

La campaña que hizo Estudiantes

Mientras que Estudiantes, que llegó a cuartos de la Libertadores (lo eliminó Flamengo también), entró por la ventana a 8º, pese a perder de local con Argentinos en la última fecha. Ahí llegó la decisión de la AFA de darle el título a Central por haber sido el mejor de tabla anual, el tuit de Estudiantes negando haber avalado tal determinación y la guerra que a partir de ahí se desató, con túnel invertido incluido de los jugadores pinchas a sus colegas canallas.

Pero la tormenta se desató sobre la AFA y en la cancha Estudiantes no tuvo problemas para dejar en el camino a los “favorecidos” Central y Central Córdoba de Santiago del Estero. Ambos en condición de visitante y por 1 a 0.

En semis llegó la victoria, también de visitante (entró como 8º de la zona A, en La Plata ante Gimnasia por el mismo marcador, lo que lo clasificó finalista del Clausura.

La definición en Santiago del Estero

La final se iniciará a las 21, será dirigida por Nicolás Ramírez y televisada por TNT Sports y ESPN Premium.

Además de Central, Independiente estará pendiente del partido porque precisa que Racing sea campeón para liberar un cupo y entrar a Copa Sudamericana.