Racing o Estudiantes, uno de los posibles rivales de Central en la Supercopa Internacional

El título del Clausura se va a Avellaneda o a La Plata. Luego el campeón y Platense definirán el Trofeo de Campeones y el que gane, ante Central.

13 de diciembre 2025 · 06:10hs
Gastón Martirena y Edwin Cetré

Gastón Martirena y Edwin Cetré, cuando se enfrentaron en julio en el Cilindro. Racing y Estudiantes definen el torneo Clausura en Santiago del Estero.

Esta noche, desde las 21, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Racing y Estudiantes dirimirán el título de campeón del torneo Clausura. Será un partido en el que estará muy atento Central, que se quedó de nuevo afuera de la definición, porque uno de los dos puede ser rival en la Supercopa Internacional.

Es que el que gane enfrentará una semana después a Platense, campeón del Apertura, por el Trofeo de Campeones, y de esa final saldrá el rival canalla en la Supercopa Internacional.

Es más, ya está decidido que el Trofeo de Campeones se dispute el sábado próximo en el estadio Ciudad de San Nicolás, por lo que en una semana nomás Central conocerá el otro finalista por esta copa reciente que premia con una estrella al club que la obtenga.

Hoy por hoy entonces, Central enfrentará en alguna fecha del primer semestre del año próximo a Platense, Racing o Estudiantes. De ahí no sale.

La campaña de Racing en el Clausura

Los dos finalistas de esta noche tuvieron un año muy bueno, sobre todo Racing, que luego de conquistar en 2024 la Copa Sudamericana, llegó hasta las semifinales de la Copa Libertadores. Además, clasificó tranquilo a los octavos de final de este Clausura, más allá de que lo hizo en el 5º puesto, donde dejó en el camino a pesos pesado.

>>Leer más: Estudiantes y Racing reeditarán una final que hace 58 años tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Primero la víctima fue River Plate en el Monumental, con un 3 a 2 agónico. Después fue el turno de Tigre en el Cilindro por penales 4 a 2, tras igualar 0 a 0. Y en semifinales despachó a Boca en la Bombonera con el gol de cabeza de Maravilla Martínez.

La campaña que hizo Estudiantes

Mientras que Estudiantes, que llegó a cuartos de la Libertadores (lo eliminó Flamengo también), entró por la ventana a 8º, pese a perder de local con Argentinos en la última fecha. Ahí llegó la decisión de la AFA de darle el título a Central por haber sido el mejor de tabla anual, el tuit de Estudiantes negando haber avalado tal determinación y la guerra que a partir de ahí se desató, con túnel invertido incluido de los jugadores pinchas a sus colegas canallas.

Pero la tormenta se desató sobre la AFA y en la cancha Estudiantes no tuvo problemas para dejar en el camino a los “favorecidos” Central y Central Córdoba de Santiago del Estero. Ambos en condición de visitante y por 1 a 0.

En semis llegó la victoria, también de visitante (entró como 8º de la zona A, en La Plata ante Gimnasia por el mismo marcador, lo que lo clasificó finalista del Clausura.

La definición en Santiago del Estero

La final se iniciará a las 21, será dirigida por Nicolás Ramírez y televisada por TNT Sports y ESPN Premium.

Además de Central, Independiente estará pendiente del partido porque precisa que Racing sea campeón para liberar un cupo y entrar a Copa Sudamericana.

PSM Fútbol. El equipo de Puerto San Martín recibe a Racing de Teodelina, busca de pasar a la tercera fase, en el Regional Amateur 

PSM Fútbol recibe a Racing de Teodelina y busca pasar de fase en el Regional Amateur

Estudiantes y Racing jugaron la final del Metropolitano 1967 en el Viejo Gasómetro de San Lorenzo.

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newell's y Central

La Justicia investiga a la AFA, presidida por Chiqui Tapia, y a la empresa Sur Finanzas.

Chiqui Tapia en la mira: la Justicia allanó sedes de la AFA y clubes

El festejo de Racing en La Bombonera. Está en la final del Clausura, y si lo gana celebra Independiente también.

Independiente le prenderá velas a Racing para ir a la Copa Sudamericana

Una vida de esclavitud en barrio Martin: el trasfondo de la grave imputación a una mujer

Una vida de esclavitud en barrio Martin: el trasfondo de la grave imputación a una mujer

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

El increíble acto de resiliencia del sobrino de Heinze tras la amputación de una pierna

El increíble acto de resiliencia del sobrino de Heinze tras la amputación de una pierna

Ariel Holan se despidió de Central con un sentido mensaje: Siempre en mi corazón

Ariel Holan se despidió de Central con un sentido mensaje: "Siempre en mi corazón"

Vigilancia activa por un caso de hantavirus y otro de leptospirosis en dos deportistas rosarinos

Vigilancia activa por un caso de hantavirus y otro de leptospirosis en dos deportistas rosarinos

Ocho meses después, la dársena de colectivos en La Siberia muestra resultados positivos

Ocho meses después, la dársena de colectivos en La Siberia muestra resultados positivos

Omar Vicente, el presidente de Central Córdoba. Hay mucha sangre joven y viene con mucho empuje

Omar Vicente, el presidente de Central Córdoba. "Hay mucha sangre joven y viene con mucho empuje"

Allanaron una casa en Villa Gobernador Gálvez por estafas con tarjetas de crédito

Al sospechoso que buscaban lo capturaron en la zona del autódromo. El perjuicio fue a empresas que emiten los plásticos
Allanaron una casa en Villa Gobernador Gálvez por estafas con tarjetas de crédito
Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional

Por Javier Felcaro
Política

Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero
Policiales

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027
Política

Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste
LA CIUDAD

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste

