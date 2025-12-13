Boca de urna en Newell's: optimismo de todos, encuestas en danza y muy definición ajustada

Ovación contactó a las 4 listas que pugnan por llegar a la presidencia de Newell's. Comparten la ilusión de ganar y hablan de diferencias acotadas.

Llega la hora de la verdad. Se terminan las especulaciones y será el socio de Newell's el que definirá quiénes integrarán la nueva comisión directiva por los próximos cuatro años de mandato en el club del Parque. Este domingo 14 de diciembre el estadio cubierto Claudio Newell será escenario del comicio, que se extenderá de 9 a 18.

¿Quién ganará en las urnas?, es la gran pregunta que incluso se hacen en los cuatro comandos de campaña, a pesar del optimismo marcado y la esperanza intacta de todas las listas que participarán del acto más soberano de la democracia.

Las cuatro agrupaciones oficializadas por la junta electoral y cuyas boletas estarán en el cuarto oscuro encabezadas por los candidatos a presidente son las de: Ignacio Boero por Unen; Juan Cúneo por Fuerza Leprosa (quien reemplazó a Julián González en el máximo cargo); Cristián D’Amico por Nuevo Frente Rojinegro; y Guillermo Muñoz por la Agrupación 8 de Marzo.

Newell's define su futuro

Todos profundizaron esta semana el contacto con los socios y realizaron los respectivos cierres de campaña. Incluso mostraron algunas cartas más, pero con unanimidad coincidieron en que los grandes anuncios los harán en caso de ser gobierno desde el lunes, cuando asuman las nuevas autoridades.

En un repaso “en off” por cada una de los agrupaciones, Ovación consultó por las expectativas, las encuestas que circulan y la cantidad de socios que se podrían acercar a votar el domingo al estadio.

Si bien el padrón habilitado para sufragar es de unos 28 mil socios leprosos (deben estar en el padrón, tener más de 18 años, dos años de antigüedad en cualquier categoría y la cuota al día de noviembre), desde todas las agrupaciones coincidieron en que irán aproximadamente unos 10 mil votantes y al unísono plantearon que lo mejor es que la participación se amplíe lo más posible, que ese sea el piso de los asistentes.

Leer más: Newell's: vuelve de Mar del Plata y puede ser el primer refuerzo rojinegro de 2026

Encuestas sin tendencias definitivas

Sin distinción, los candidatos son optimistas en cuanto a realizar una gran elección y la mayoría hasta se anima a ubicarse arriba en las encuestas y en los distintos sondeos realizados. Pero también son mesurados y destacan la complejidad de realizar monitoreos infalibles, debido a la especificidad de que es una elección sólo acotada a los socios y que no todos irán a las urnas.

“En las encuestas gana el que las paga”, le dijo un candidato a este diario, medio en serio y medio en broma.

Más allá de esta situación hay números y guarismos que circulan y desde todos los espacios coinciden en que será una elección al menos en la previa sin grandes diferencias. Además el hecho de que haya cuatro listas también divide a las preferencias por el amplio menú electoral.

“Hay muchos indecisos”, también replicaron desde las agrupaciones y hasta puede haber un “voto oculto”, que no se diga pero que luego se haga efectivo.

“Los comicios serán con total normalidad y ojalá que el tiempo y el clima ayuden”, argumentaron desde otra agrupación.

“Si bien la situación del club exige que vayan a votar casi todos los socios eso después no es tan así y habrá que ver cuántos son los que finalmente el domingo se toman el tiempo y el compromiso de ir a participar del comicio”, apuntaron desde el sentido común y la experiencia de elecciones anteriores.

Para todos, primero el fútbol

Las agrupaciones sí tienen acelerados los pasos a seguir en materia futbolística y seguramente el mismo domingo el que resulte vencedor se contactará con su director técnico elegido para ajustar detalles contractuales y anunciarlo lo antes posible.

De acá hasta el domingo en principio nadie terminará de confirmar al entrenador. Tampoco ninguna agrupación tendría un as bajo la manga, aunque nunca hay que descartar que eso suceda.

Sobre un nombre fuerte mencionado por tres listas como es el caso de Martín Anselmi, el DT esperaría hasta el domingo para definir si acepta venir al Parque o se vuelca por otras opciones laborales. La restante agrupación (8 de Marzo) buscará seducir a Darío Franco. El voto irá de la urna a la cancha.