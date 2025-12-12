La Capital | Política | peronismo

Pases de factura en el peronismo de Santa fe antes de la reorganización de cara a 2027

En la reunión del consejo ejecutivo del PJ se debatió la necesidad de priorizar el consenso en la toma de decisiones ligadas a estrategias y candidaturas, con el objetivo de volver a constituir una alternativa

12 de diciembre 2025 · 16:21hs
La sede partidaria del peronismo en la ciudad de Santa Fe fue epicentro de la reunión del consejo ejecutivo del PJ.

Foto: Archivo / La Capital.

La sede partidaria del peronismo en la ciudad de Santa Fe fue epicentro de la reunión del consejo ejecutivo del PJ.

El PJ de Santa Fe cerró el año con una reunión de su consejo ejecutivo en la que se puso sobre la mesa la necesidad de priorizar el consenso en la toma de decisiones ligadas a estrategias y candidaturas, con el objetivo de volver a constituir una alternativa política de cara a 2027. Pero antes habrá que preparar el terreno para el congreso provincial del peronismo, a convocar dentro de los cuatro primeros meses del año próximo.

El encuentro se realizó este viernes en la sede partidaria de Crespo 2358, en la ciudad de Santa Fe, y duró casi cuatro horas. La cita giró en torno a tres tópicos fijados por la conducción del PJ: análisis de coyuntura provincial y nacional, como también de las elecciones generales del 26 de octubre pasado, y temas “varios”.

Catarsis en el PJ de Santa Fe

En ese contexto, hubo una evaluación de los pasos dados por el PJ santafesino en los últimos meses, que sumó el planteo ya oficializado por el perottismo de activar mecanismos democráticos en la toma de futuras decisiones en materia de estrategias y candidaturas, con el objetivo de obtener mejores resultados electorales.

La petición generó coincidencias con otros actores de peso en el partido como el Movimiento Evita (Eduardo Toniolli), Avancemos (espacio del senador nacional Marcelo Lewandoswki), La Cámpora y María de los Ángeles Sacnun (cercana a la expresidenta Cristina Kirchner).

>> Leer más: El PJ de Santa Fe abre el micrófono en el cierre de un año con altibajos

Por su parte, el titular del PJ de Santa Fe —con respaldo del grupo de los senadores provinciales—, Guillermo Cornaglia, junto al diputado nacional Germán Martínez (La Corriente +) y referentes de Vamos (sector que agrupa a intendentes peronistas), defendieron la estrategia implementada para el año electoral por concluir.

En ese marco, se hicieron sentir objeciones al último armado electoral junto a Ciudad Futura, espacio que, al no pertenecer al justicialismo, no tuvo representación en la reunión del consejo ejecutivo. Los dardos apuntaron a la definición de las candidaturas y a la campaña desplegada para los comicios de octubre.

Cronología

Sin las Paso como herramienta ordenadora, en la elección de constituyentes el justicialismo se dividió en tres listas encabezadas por Juan Monteverde, Roberto Sukerman y Marcelo Lewandowski.

En esa interna abierta del panperonismo el ganador fue el concejal de Ciudad Futura, que encabezó la lista oficial del PJ y aliados. Pero nómina de Maximiliano Pullaro y Unidos le sacó más de 20 puntos.

En las elecciones locales de junio, Monteverde fue otro de los ganadores, en unos comicios en los que el peronismo triunfó en nueve de las quince ciudades más pobladas de la provincia.

Aunque en octubre, la lista liderada por Caren Tepp y Agustín Rossi (a la que sumaron nombres La Cámpora, el Frente Renovador y Vamos, entre otros espacios) no llegó a los 30 puntos (sacó 28 por ciento) y quedó segunda, a 12 % de La Libertad Avanza (LLA). Al menos pudo renovar las tres bancas que puso en juego.

Por lo pronto, la dirigencia del PJ de Santa Fe volverá a reunirse en febrero o marzo próximos con el objetivo de definir el llamado al congreso provincial partidario. La idea es materializar esa cita dentro de los cuatro primeros meses de 2026.

Noticias relacionadas
Omar Perotti habló al final del encuentro de Hacemos Santa Fe que se desarrolló en Rosario.

En Hacemos Santa Fe ya proyectan a Omar Perotti hacia 2027

La presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck hilvanó un acuerdo político con otros bloques que le permitiría ir por su séptimo año consecutivo al frente del Palacio Vasallo. 

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

La Cámara de Diputados, escenario de una disputa polarizada entre La Libertad Avanza y el peronismo. 

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave

El Gordo Dan, twittero muy cercano a Milei, criticó la candidatura de Dante Gebel

Desde el círculo íntimo de Milei creen que la posible candidatura de Dante Gebel "no va a funcionar"

Ver comentarios

Las más leídas

Comerciantes advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Comerciantes advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newells y Central el fixture confirmado

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newell's y Central el fixture confirmado

Lo último

Desde el círculo íntimo de Milei creen que la posible candidatura de Dante Gebel no va a funcionar

Desde el círculo íntimo de Milei creen que la posible candidatura de Dante Gebel "no va a funcionar"

Critican que la reforma laboral pase primero por el Senado: Viola la Constitución

Critican que la reforma laboral pase primero por el Senado: "Viola la Constitución"

Central: muchos nombres para la sucesión de Ariel Holan, con definición la semana próxima

Central: muchos nombres para la sucesión de Ariel Holan, con definición la semana próxima

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Gastón Schneider, de 26 años, aceptó en un abreviado la condena a 15 años de prisión como jefe de una célula de la banda Los Monos

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero
Eligieron a un santafesino como jefe del radicalismo nacional

Por Javier Felcaro
Política

Eligieron a un santafesino como jefe del radicalismo nacional

Pases de factura en el peronismo de Santa fe antes de la reorganización de cara a 2027
Política

Pases de factura en el peronismo de Santa fe antes de la reorganización de cara a 2027

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste
LA CIUDAD

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste
Policiales

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores
LA CIUDAD

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Comerciantes advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Comerciantes advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newells y Central el fixture confirmado

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newell's y Central el fixture confirmado

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

Ovación
Newells: vuelve de Mar del Plata y puede ser el primer refuerzo rojinegro de 2026
Ovación

Newell's: vuelve de Mar del Plata y puede ser el primer refuerzo rojinegro de 2026

Newells: vuelve de Mar del Plata y puede ser el primer refuerzo rojinegro de 2026

Newell's: vuelve de Mar del Plata y puede ser el primer refuerzo rojinegro de 2026

A 21 años del Newells campeón del Tolo Gallego: refuerzos, debutantes y 40 mil hinchas de visitante

A 21 años del Newell's campeón del Tolo Gallego: refuerzos, debutantes y 40 mil hinchas de visitante

El escandaloso final de la Liga Casildense con Merlos escoltado por la policía

El escandaloso final de la Liga Casildense con Merlos escoltado por la policía

Policiales
Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero
Policiales

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas

Una vida de esclavitud en barrio Martin: el trasfondo de la grave imputación a una mujer

Una vida de esclavitud en barrio Martin: el trasfondo de la grave imputación a una mujer

La Ciudad
Martín Etchevers, presidente de Adepa: Cuando baja la pirotecnia verbal, es fácil enfocarnos en lo esencial
La Ciudad

Martín Etchevers, presidente de Adepa: "Cuando baja la pirotecnia verbal, es fácil enfocarnos en lo esencial"

Ficciones de la Patagonia: paisajes, historias y personajes que respiran desde el sur

Ficciones de la Patagonia: paisajes, historias y personajes que respiran desde el sur

Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos

Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos

Reforma laboral: la CGT Rosario abre la puerta para replicar la marcha

Reforma laboral: la CGT Rosario abre la puerta para replicar la marcha

Legislatura: media sanción con amplio apoyo para el presupuesto y la ley tributaria 2026
Politica

Legislatura: media sanción con amplio apoyo para el presupuesto y la ley tributaria 2026

Tarifas y alimentos impulsaron la acelerada inflacionaria de noviembre

Por Alvaro Torriglia
Economía

Tarifas y alimentos impulsaron la acelerada inflacionaria de noviembre

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia
Policiales

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia

El tejido social se ha roto: la situación crítica de los movimientos solidarios
La Ciudad

"El tejido social se ha roto": la situación crítica de los movimientos solidarios

¿Tornado en Carcarañá?: el impresionante remolino de viento desprendió árboles
La Región

¿Tornado en Carcarañá?: el impresionante remolino de viento desprendió árboles

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones
Policiales

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones

Gran cita del boxeo en Rosario, con el invicto Acorazado Miloc por un nuevo título
Ovación

Gran cita del boxeo en Rosario, con el invicto Acorazado Miloc por un nuevo título

El tiempo en Rosario: viernes con calor, pocas nubes, ¿y finalmente sin lluvias?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con calor, pocas nubes, ¿y finalmente sin lluvias?

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes
La Ciudad

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial
Policiales

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

Por Claudio Berón

Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos
Información general

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas
Política

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares
Ovación

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria
Política

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: Tienen mucha ventaja
Información General

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: "Tienen mucha ventaja"

Bullrich mandó a laburar a los delegados: Van a tener sólo diez horas pagas
Política

Bullrich mandó "a laburar" a los delegados: "Van a tener sólo diez horas pagas"

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización
La Ciudad

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización

Nuevo esquema de subsidios para luz y gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario
La Ciudad

Nuevo esquema de subsidios para luz y gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario

La provincia proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios
La Ciudad

La provincia proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios