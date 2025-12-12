Pases de factura en el peronismo de Santa fe antes de la reorganización de cara a 2027

En la reunión del consejo ejecutivo del PJ se debatió la necesidad de priorizar el consenso en la toma de decisiones ligadas a estrategias y candidaturas, con el objetivo de volver a constituir una alternativa

La sede partidaria del peronismo en la ciudad de Santa Fe fue epicentro de la reunión del consejo ejecutivo del PJ.

El PJ de Santa Fe cerró el año con una reunión de su consejo ejecutivo en la que se puso sobre la mesa la necesidad de priorizar el consenso en la toma de decisiones ligadas a estrategias y candidaturas, con el objetivo de volver a constituir una alternativa política de cara a 2027 . Pero antes habrá que preparar el terreno para el congreso provincial del peronismo, a convocar dentro de los cuatro primeros meses del año próximo.

El encuentro se realizó este viernes en la sede partidaria de Crespo 2358, en la ciudad de Santa Fe, y duró casi cuatro horas. La cita giró en torno a tres tópicos fijados por la conducción del PJ: análisis de coyuntura provincial y nacional, como también de las elecciones generales del 26 de octubre pasado, y temas “varios” .

En ese contexto, hubo una evaluación de los pasos dados por el PJ santafesino en los últimos meses, que sumó el planteo ya oficializado por el perottismo de activar mecanismos democráticos en la toma de futuras decisiones en materia de estrategias y candidaturas, con el objetivo de obtener mejores resultados electorales .

La petición generó coincidencias con otros actores de peso en el partido como el Movimiento Evita (Eduardo Toniolli), Avancemos (espacio del senador nacional Marcelo Lewandoswki), La Cámpora y María de los Ángeles Sacnun (cercana a la expresidenta Cristina Kirchner) .

>> Leer más: El PJ de Santa Fe abre el micrófono en el cierre de un año con altibajos

Por su parte, el titular del PJ de Santa Fe —con respaldo del grupo de los senadores provinciales—, Guillermo Cornaglia, junto al diputado nacional Germán Martínez (La Corriente +) y referentes de Vamos (sector que agrupa a intendentes peronistas), defendieron la estrategia implementada para el año electoral por concluir.

En ese marco, se hicieron sentir objeciones al último armado electoral junto a Ciudad Futura, espacio que, al no pertenecer al justicialismo, no tuvo representación en la reunión del consejo ejecutivo. Los dardos apuntaron a la definición de las candidaturas y a la campaña desplegada para los comicios de octubre.

Cronología

Sin las Paso como herramienta ordenadora, en la elección de constituyentes el justicialismo se dividió en tres listas encabezadas por Juan Monteverde, Roberto Sukerman y Marcelo Lewandowski.

En esa interna abierta del panperonismo el ganador fue el concejal de Ciudad Futura, que encabezó la lista oficial del PJ y aliados. Pero nómina de Maximiliano Pullaro y Unidos le sacó más de 20 puntos.

En las elecciones locales de junio, Monteverde fue otro de los ganadores, en unos comicios en los que el peronismo triunfó en nueve de las quince ciudades más pobladas de la provincia.

Aunque en octubre, la lista liderada por Caren Tepp y Agustín Rossi (a la que sumaron nombres La Cámpora, el Frente Renovador y Vamos, entre otros espacios) no llegó a los 30 puntos (sacó 28 por ciento) y quedó segunda, a 12 % de La Libertad Avanza (LLA). Al menos pudo renovar las tres bancas que puso en juego.

Por lo pronto, la dirigencia del PJ de Santa Fe volverá a reunirse en febrero o marzo próximos con el objetivo de definir el llamado al congreso provincial partidario. La idea es materializar esa cita dentro de los cuatro primeros meses de 2026.