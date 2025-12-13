Omar Vicente, el presidente de Central Córdoba. "Hay mucha sangre joven y viene con mucho empuje"

Central Córdoba tiene sangre nueva y por cuatro años Omar Vicente comandará la vida institucional del tercer club más importante de la ciudad detrás de Central y Newell’s. Y el joven dirigente charrúa que inició su primer “mandato real”, se ilusiona con una renovación proveniente de una comisión con “mucha sangre joven” que “viene con mucho empuje”.

Las elecciones debían realizarse en abril del 2026, pero se adelantaron para el 14 de diciembre. El martes hubo una asamblea con una gran convocatoria y todos los puntos fueron aprobados. Al día siguiente llegó el turno de la presentación de listas y pasado el tiempo estipulado, se oficializó a Omar Vicente como nuevo presidente de la entidad de barrio Tablada, ya que no se presentó oposición alguna.

“Llegó la renovación charrúa y va por todo. En esta nueva comisión directiva hay mucha sangre joven y viene con mucho empuje. En Central Córdoba se viene algo muy lindo y bueno para los próximos cuatros años” , dijo el flamante presidente Omar Vicente en diálogo con La Capital.

“La verdad es que estoy muy contento, fue una semana agitada, con una asamblea muy buena en el medio, que fue histórica para los últimos años de lo que fue Central Córdoba. Recibí el apoyo de todos los presentes el martes y el miércoles a las 9 de la noche, no habiéndose presentado otra lista, la Renovación Charrúa quedó como la electa. Ahora soy el presidente de Central Córdoba” , relató emocionado.

A su vez, Vicente recordó que “es mi primera vez que soy electo presidente porque en estos dos años que pasaron cubrí a Carlos Lancelotti. Así que es mi primera vez en funciones siendo electo como cabeza de una comisión”, explicó.

>>Leer más: Central Córdoba realiza la asamblea y el domingo tendrá elecciones

El tema de las elecciones en Central Córdoba

¿Por qué se dio este adelantamiento de elecciones?

A ver, el adelantamiento de las elecciones se da por una cuestión lógica de que toda la vida fueron en diciembre en Central Córdoba. Solo que en el año 2013, cuando tendría que haber habido votación, por unas cuestiones del momento que vivía el club se fueron trasladando. Los hinchas charrúas recordarán que estuvo la Inspección de Personas Jurídicas en el medio, fue todo un embrollo. Recién se pudieron hacer en marzo esas elecciones. Y después, en el año 2018, también debían realizarse en marzo, pero ninguna lista se presentó. Se siguió un mes más y también se retrasó, por eso se pasó a abril. Lo que hicimos ahora fue ordenar eso, trayendo las elecciones al mes de diciembre. De aquí en adelante cada cuatro años los socios van a poder renovar autoridades, que podrán armar el equipo, elegir el técnico y armar el presupuesto para todo el año siguiente y no va a haber herencia de nada.

¿Por qué sangre nueva?

Sangre nueva porque es una comisión muy renovada. El nombre de nuestra lista es Renovación Charrúa. Es una lista con muchas caras nuevas. Son 23 integrantes, de los cuales 17 son nuevos, que van a cumplir por primera vez una función en el club. Así que feliz por eso, creo que el club lo estaba pidiendo, había que escuchar y no ser tan cerrado a que seamos los mismos de siempre. Feliz porque hay mucha juventud, mucho empuje que creo que es lo que va a hacer que la gestión sea exitosa a lo largo de estos cuatro años.

>>Leer más: Central Córdoba: se vota el domingo, pero si no surge otra lista el miércoles habrá presidente

¿A partir de hoy se trabaja el doble?

Ahora comienza otra etapa en Central Córdoba y hay mucho para trabajar. Al otro día de mi elección estuve en contacto con ambos integrantes del cuerpo técnico, con Daniel Teglia y Diego Acoglanis para el armado del nuevo equipo de primera división.También estuvimos resolviendo algunas cosas de futsal. El club aparte del fútbol, tiene ocho actividades que se desarrollan en la sede, que merecen la misma importancia que el fútbol profesional. Lo más importante de todo es que el día 9, cuando fue la asamblea, pudimos recuperar la llave para ingresar a la pileta. Y es el trabajo más grande que tenemos en lo que es lo social, porque recuperar la pileta va a llevar su tiempo. Pero estamos convencidos de que lo vamos a lograr y vamos a poder devolverle al socio una parte muy importante del club.

El fútbol y los nuevos dirigentes

¿La pretemporada es el 5 de enero?

Sí, el 5 de enero arrancamos la pretemporada. Este jueves tuve dos reuniones con empresas para el sponsoreo del equipo. Estamos trabajando a full el resto de la semana y la que viene, vamos a ver si podemos encauzar lo que es el presupuesto. Hay algunas empresas que las tenemos cerca. Es una experiencia que cuando no las tenés cuesta, pero hoy siento mucha más presión que ayer. Me gustan los desafíos, me gusta la presión, si estaría tranquilo no sería yo, así que a trabajar esa presión para sacar cosas buenas de eso. La pasión que tengo por el club hace que sea más llevadero todo.

>>Leer más: Facundo Marín: "No voy a jugar más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera"

¿Creaste nuevos dirigentes?

Julio Leidi y Fabián Passoni, los vices, son la sangre nueva de Central Córdoba. Cuando se acercan a mí es porque el club anduvo en esa laguna que tuvimos. En el primer semestre del año fue muy bueno y todos me abrazaban, tenía muchos llamados, mensajes de apoyo para participar. Después en el segundo semestre lo deportivo entró en una laguna que nos costó salir y ahí es donde Julio Leidi más se hizo presente. Entonces valoré muchísimo ese gesto, porque me enseñó que es una persona de sangre charrúa, es una excelente persona y me parecía que para mí iba a ser lo ideal poder compartir la cabeza de esta comisión junto a él. Así que estoy contento de estar trabajando con Julio y creo que juntos nosotros dos, más los otros miembros de la comisión directiva, vamos a lograr cosas importantes. Por lo que representa Central Córdoba, que es el tercer grande la ciudad de Rosario. Hoy con una nueva comisión es visto de otra manera, porque como todos decían, la comisión estaba acéfala, ahora ya se terminó todo. Se terminaron todo el murmullo, se terminó todo el rún rún. Todos los que decían que tenían la solución mágica no llegaron, solo eran ganas de destruir y no de construir. Tuvieron el tiempo para presentar las listas de 23 representantes para el domingo e ir a elecciones. Personalmente quería ir a las urnas. No sucedió, no minimizó eso la lista nuestra sino al contrario. La engrandece, porque significa que no tuvieron el valor de enfrentarse en las urnas a nosotros. Así que ahora espero que esas personas vengan con ideas, que aporten los sponsors que decían tener y si tenían alguna solución que también la cuenten que la vamos a estar escuchando.

Las obras que se vienen y los respaldos

¿Se vienen obras en el baby y el predio de Villa Gobernador Gálvez?

Se han tomado decisiones, se sumó a Maximiliano Domínguez, que estaba en el predio Villa Gobernador Gálvez como colaborador y ahora va a ser directivo y nuestro representante en la Asociación Rosarina de Fútbol. Se tomó la decisión que un corto plazo vamos a estar haciendo el cerramiento en las instaciones en que juega el Baby en el Parque Irigoyen. Por su parte, en el predio Villa Gobernador Gálvez se le han hecho refacciones durante el año y ahora se le va a hacer el resembrado.

>>Leer más: Máxima emoción en la definición de Abu Dabi, con Franco Colapinto de espectador

¿Tienen el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro?

Debo reconocer el fuerte respaldo que recibimos del gobernador Maximiliano Pullaro con sus trabajos para los clubes, con sus programas para que nosotros podamos seguir engrandeciendo a Central Córdoba. Si bien todos los clubes están recibiendo apoyo, yo hablo por el mío y tenemos que estar agradecidos porque nunca hubo tanto apoyo como lo estamos teniendo ahora y se transforman en obras. Acá la decisión política va en cuanto a la infraestructura de los clubes, nosotros nos adecuamos a eso y queremos dejar un club más grande en infraestructura de lo que lo encontramos. Ojalá lo podemos dejar en otras divisiones pero eso termina siendo algo aleatorio porque vos podés dejarlo en la B y otra comisión llevarlo a la Nacional B, pero todas las obras que haces quedan para la eternidad en el club.

81829040

Julio Leidi, el nuevo dirigente charrúa

“Es un honor estar en la comisión directiva nueva de Central Córdoba hasta el 2029. Vamos a trabajar para llevar el club adelante como corresponde. Y ya estamos desde hace un tiempito pensando en el equipo para la temporada 2026. Estamos pensando en cosas nuevas en la sede, en las disciplinas que también es importante y la parte social. No olvidarlo porque el club es un grande y hay mucho por trabajar. Siento mucho orgullo de estar en la institución de la que soy hincha, no me pierdo ningún partido y vamos a dar y demostrar lo máximo para que el Charrúa siga creciendo día”, dijo Julio Leidi, el nuevo vicepresidente de Córdoba.

>>Leer más: Agustín Canapino es el máximo Titán del Turismo Carretera y logró la quinta estrella

81829039

Con la mayoría de los socios

La masa societaria charrúa que acompañó el martes en la asamblea, donde al día siguiente Omar Vicente fue proclamado presidente por cuatro años, hasta diciembre de 2029.

Muy buena vibra

El miércoles a la noche en la sede social charrúa fue un día de celebración y en la imagen se ve el abrazo del vicepresidente segundo flamante, Fabián Passoni, con Omar Vicente.