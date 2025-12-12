El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones Los termómetros llegarán a 35 grados aunque hay probabilidad de que se desarrollen tormentas durante el final de la jornada 12 de diciembre 2025 · 22:43hs

Celina Mutti Lovera / La Capital Las temperaturas siguen subiendo y el tiempo estará muy caluroso este sábado en Rosario.

El verano se arrima cada vez más a Rosario, pero sus condiciones climáticas ya desembarcaron casi por completo. El tiempo que se vive por estos días, con temperaturas muy superiores a los 30°, se mantendrá durante este sábado aunque todo puede cambiar hacia la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la jornada comenzará algo nublada durante la mañana y que pasará a ser parcialmente nublada durante la tarde. En tanto, la temperatura mínima será de 22° y la máxima trepará hasta los 35°.

Hacia la noche, las condiciones cambiarán. Desde el organismo nacional anticipan la probabilidad de tormentas aisladas, con vientos con ráfagas que pueden llegar hasta los 50 kilómetros por hora.

El domingo arrancará en esa misma sintonía, ya que la probabilidad de tormentas se mantiene para toda la jornada. Los termómetros mostrarán un cambio notorio en sus registros, ya que se espera que la temperatura mínima sea de 17º y que la máxima no pase de los 25º.