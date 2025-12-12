La Capital | Policiales | Pájaro Cantero

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Gastón Schneider, de 26 años, aceptó en un abreviado la condena a 15 años de prisión como jefe de una célula de la banda Los Monos

12 de diciembre 2025 · 15:41hs
Gastón Ezequiel Schneider

Gastón Ezequiel Schneider, un hijo del Pájaro Cantero que acumula condenas a 25 años de prisión. 

Un joven de 26 años fue condenado a 15 años de prisión por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero. Se trata de Gastón Schneider, uno de los hijos del Pájaro Cantero, líder de Los Monos asesinado en 2013. Lo acusaron por comandar desde prisión un grupo que activó en barrios de la zona sur a partir del asesinato de un tío suyo.

El fiscal Franco Carbone le atribuyó a Schneider liderar una asociación ilícita desde 2022, tiempos en los que el descontrol en las cárceles provinciales posibilitó el surgimiento de bandas tan precarias como violentas. En este caso lo hizo desde distintos pabellones de la cárcel de Piñero, en la cual hoy continúa alojado.

La condena se dio en el marco de un procedimiento abreviado presentado por Carbone y aceptado por el imputado. La condena a 15 años homologada por el juez Facundo Becerra se unifica a 25 años por una pena anterior de 10 dictada en 2024 también por liderar una asociación ilícita, entre otros delitos.

La banda de los hijos del Pájaro Cantero

La organización que lideró Schneider se puso en marcha el 4 de septiembre de 2022 tras el asesinato de un tío suyo, Jonatan Nicolás Schneider, víctima de un ataque en el barrio Molino Blanco que también se cobró la vida de Graciela Carrizo, una mujer que tomaba mates en una plaza a metros de distancia. "En un ejercicio de venganza privada comienza a encomendar a las personas organizadas bajo su liderazgo a realizar ataques contra el núcleo familiar de los sujetos sindicados como autores del homicidio", describió Carbone.

Ya hay otros miembros de la banda que fueron condenados, algunos que continúan imputados, otros que están prófugos y más integrantes que no fueron identificados, además de al menos un menor de edad. La organización buscó, mediante el uso de la violencia en homicidios y balaceras, usurpar viviendas, obligar a las víctimas a entregar dinero o bienes, y desplazar a bandas antagónicas.

Para la Justicia la organización es una célula de otra banda más grande, liderada por un hermano de Schneider. Se trata de Luciano Cantero, otro hijo de Claudio "Pájaro" Cantero que sí lleva su apellido. Dentro de esa organización Schneider también fue considerado miembro.

Balaceras y extorsiones

Uno de los hechos por los que fue condenado Schneider es un ataque a tiros ocurrido el 3 de junio de 2023 contra un domicilio de Conscripto Bernardi al 6800. En esa ocasión, según acusó el fiscal Carbone, el joven ahora condenado planificó, ordenó y coordinó desde la cárcel de Piñero los medios, elementos y personas necesarias para llevar a cabo el ataque, ejecutado por tres personas que no fueron identificadas, que filmaron la balacera y se la enviaron a Schneider para acreditar que habían cumplido con las órdenes.

También le atribuyeron otro ataque contra una vivienda ubicada a una cuadra de donde fue el anterior. En este caso, la balacera ocurrió el 30 de abril de 2024 contra una casa de Conscripto Bernardi al 6700, con el objetivo de que los moradores abandonen el lugar. Fueron al menos diez balazos los que un miembro de la banda que está imputado disparó contra la vivienda para luego dejar una nota amenazante que derivó en que, finalmente, las víctimas dejen la casa.

Por último le sumaron en la condena un intento de extorsión ocurrido el 29 de abril de 2024. Ordenó a sus subordinados que fueran a una casa de calle Alzugaray a dejar una nota amenazante con un número de teléfono que él utilizaba desde la cárcel de Piñero. Sin embargo en esa ocasión la extorsión no fue consumada.

