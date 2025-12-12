La Capital | Política | santafesino

Eligieron a un santafesino como jefe del radicalismo nacional

Se trata de Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto. El presidente más joven de la historia del centenario partido piloteará un complejo proceso de renovación

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

12 de diciembre 2025 · 17:32hs
El santafesino Leonel Chiarella

Foto: Archivo / La Capital.

El santafesino Leonel Chiarella, en el centro, nuevo titular del radicalismo a nivel nacional.

La Unión Cívica Radical (UCR) definió este viernes al sucesor de Martín Lousteau como presidente del comité nacional de esa fuerza: el intendente de Venado Tuerto (Santa Fe), Leonel Chiarella. Es el titular más joven de la historia del centenario partido y su misión será pilotear un complejo proceso de renovación del espacio.

Chiarella se perfiló como favorito en los últimos días luego de que el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, desestimara la invitación a conducir la UCR nacional. Y terminó cosechando 81 votos de los cerca de 90 delegados presentes (106 en total).

“¡Vamos la Unión Cívica Radical, carajo!”, enfatizó el venadense en sus primeras palabras como jefe de la UCR, partido al que definió como “el más importante de la Argentina”.

WhatsApp Video 2025-12-12 at 17.13.20

“Gracias a los delegados de todo el país por confiar y respaldar esta construcción colectiva”, continuó, para luego saludar a la mesa de conducción del espacio saliente.

Posteriormente, a través de su cuenta en X, agradeció también al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, "por el respaldo para dar este paso" y prometió: "Vamos a trabajar para consolidar una UCR moderna, protagonista, que gestione y resuelva los problemas de la gente".

En ese marco, Chiarella, de 36 años (milita en la UCR desde los 15) y también vicepresidente del radicalismo santafesino, tuvo a su favor el hecho de no pertenecer a ninguna de las facciones internas que se disputan el poder.

La falta de consenso y la necesidad de no dar batallas internas improductivas posicionaron a Chiarella, referente del Foro de Intendentes Radicales, como favorito.

Perfil de Leonel Chiarella

En 2023 fue reelecto como intendente de Venado Tuerto con un contundente 83 por ciento de los votos y su gestión al frente de una de las ciudades más grandes de Santa Fe está bien valorada, en especial por su enfoque en la seguridad (denunció a delincuentes, incluso amplificando los casos en sus redes sociales) y en la obra pública.

Pocos días atrás, el intendente venadense anunció que su municipio eliminó, redujo o simplificó más de 150 trámites, tasas y sellados.

Al mismo tiempo, Chiarella está alineado a Pullaro. Ambos son oriundos del departamento General López, al igual que Lisandro Enrico, el ministro de Obras Públicas provincial, también con peso político en esa comarca santafesina.

LC1
Chiarella, Pullaro y Enrico, referentes políticos del departamento General López.

Chiarella, Pullaro y Enrico, referentes políticos del departamento General López.

La elección del venadense como jefe de la UCR nacional busca generar un cambio en el centenario partido. Es que la fuerza atraviesa la etapa de mayor debilidad y crisis interna desde el retorno de la democracia a la Argentina.

Tras una pobre performance electoral en octubre pasado, el bloque radical auténtico en la Cámara de Diputados nacional se redujo a seis integrantes. Otros cinco legisladores se sumaron a la bancada multicolor de Provincias Unidas (PU) y Karina Banfi armó un monobloque.

En paralelo a la atomización legislativa, la UCR ostenta cierta permanencia de poder en cinco provincias (Santa Fe, Corrientes, Mendoza, Jujuy y Chaco) y centenares de intendencias. Pero las dudas afloran de cara a al proceso electoral de 2027.

La definición del nuevo jefe del radicalismo

Los delegados nacionales, entre ellos Pullaro, confluyeron en el comité de la UCR, en la ciudad de Buenos Aires, con el objeto de cerrar el debate sobre la conducción del partido.

>>Leer más: La UCR fijó fecha para elegir al sucesor de Lousteau

Las diferencias insalvables del sector del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, con otros espacios con perfil más opositor, como Evolución (Lousteau), el pullarismo y el del jujeño Gerardo Morales, le despejaban el camino a Valdés como candidato natural a líder del radicalismo nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leonelchiarella/status/1999581187053064549&partner=&hide_thread=false

Si bien el correntino cimentó una base de consenso luego de haber ganado con contundencia las últimas elecciones con el sello de Provincias Unidas, e incluso intentó recuperar terreno sobre la hora, desistió para evitar el desgaste de tener que lidiar con las disputas internas en la UCR.

Chiarella estará acompañado por la expresidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA) Piera Fernández, como secretaria general, Inés Brizuela y Doria (La Rioja), como vice 1ª, Javier Bee Sellares (Córdoba), como vice 2º, y María Inés Zigarán (Jujuy), como vice 3ª.

Noticias relacionadas
La sede partidaria del peronismo en la ciudad de Santa Fe fue epicentro de la reunión del consejo ejecutivo del PJ.

Pases de factura en el peronismo de Santa fe antes de la reorganización de cara a 2027

Dante Gebel, el pastor evangélico que suena como presidenciable

Quién es Dante Gebel, el pastor evangélico que suena como presidenciable

Crece la polémica por la inflación de noviembre

Fuerte cruce entre Cristina Kirchner y Patricia Bullrich por el dato de inflación de noviembre

argentina rechazo la explotacion de un pozo petrolero en malvinas

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas

Ver comentarios

Las más leídas

Comerciantes advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Comerciantes advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newells y Central el fixture confirmado

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newell's y Central el fixture confirmado

Lo último

Desde el círculo íntimo de Milei creen que la posible candidatura de Dante Gebel no va a funcionar

Desde el círculo íntimo de Milei creen que la posible candidatura de Dante Gebel "no va a funcionar"

Critican que la reforma laboral pase primero por el Senado: Viola la Constitución

Critican que la reforma laboral pase primero por el Senado: "Viola la Constitución"

Central: muchos nombres para la sucesión de Ariel Holan, con definición la semana próxima

Central: muchos nombres para la sucesión de Ariel Holan, con definición la semana próxima

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Gastón Schneider, de 26 años, aceptó en un abreviado la condena a 15 años de prisión como jefe de una célula de la banda Los Monos

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero
Eligieron a un santafesino como jefe del radicalismo nacional

Por Javier Felcaro
Política

Eligieron a un santafesino como jefe del radicalismo nacional

Pases de factura en el peronismo de Santa fe antes de la reorganización de cara a 2027
Política

Pases de factura en el peronismo de Santa fe antes de la reorganización de cara a 2027

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste
LA CIUDAD

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste
Policiales

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores
LA CIUDAD

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Comerciantes advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Comerciantes advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newells y Central el fixture confirmado

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newell's y Central el fixture confirmado

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

Ovación
Newells: vuelve de Mar del Plata y puede ser el primer refuerzo rojinegro de 2026
Ovación

Newell's: vuelve de Mar del Plata y puede ser el primer refuerzo rojinegro de 2026

Newells: vuelve de Mar del Plata y puede ser el primer refuerzo rojinegro de 2026

Newell's: vuelve de Mar del Plata y puede ser el primer refuerzo rojinegro de 2026

A 21 años del Newells campeón del Tolo Gallego: refuerzos, debutantes y 40 mil hinchas de visitante

A 21 años del Newell's campeón del Tolo Gallego: refuerzos, debutantes y 40 mil hinchas de visitante

El escandaloso final de la Liga Casildense con Merlos escoltado por la policía

El escandaloso final de la Liga Casildense con Merlos escoltado por la policía

Policiales
Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero
Policiales

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas

Una vida de esclavitud en barrio Martin: el trasfondo de la grave imputación a una mujer

Una vida de esclavitud en barrio Martin: el trasfondo de la grave imputación a una mujer

La Ciudad
Martín Etchevers, presidente de Adepa: Cuando baja la pirotecnia verbal, es fácil enfocarnos en lo esencial
La Ciudad

Martín Etchevers, presidente de Adepa: "Cuando baja la pirotecnia verbal, es fácil enfocarnos en lo esencial"

Ficciones de la Patagonia: paisajes, historias y personajes que respiran desde el sur

Ficciones de la Patagonia: paisajes, historias y personajes que respiran desde el sur

Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos

Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos

Reforma laboral: la CGT Rosario abre la puerta para replicar la marcha

Reforma laboral: la CGT Rosario abre la puerta para replicar la marcha

Legislatura: media sanción con amplio apoyo para el presupuesto y la ley tributaria 2026
Politica

Legislatura: media sanción con amplio apoyo para el presupuesto y la ley tributaria 2026

Tarifas y alimentos impulsaron la acelerada inflacionaria de noviembre

Por Alvaro Torriglia
Economía

Tarifas y alimentos impulsaron la acelerada inflacionaria de noviembre

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia
Policiales

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia

El tejido social se ha roto: la situación crítica de los movimientos solidarios
La Ciudad

"El tejido social se ha roto": la situación crítica de los movimientos solidarios

¿Tornado en Carcarañá?: el impresionante remolino de viento desprendió árboles
La Región

¿Tornado en Carcarañá?: el impresionante remolino de viento desprendió árboles

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones
Policiales

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones

Gran cita del boxeo en Rosario, con el invicto Acorazado Miloc por un nuevo título
Ovación

Gran cita del boxeo en Rosario, con el invicto Acorazado Miloc por un nuevo título

El tiempo en Rosario: viernes con calor, pocas nubes, ¿y finalmente sin lluvias?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con calor, pocas nubes, ¿y finalmente sin lluvias?

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes
La Ciudad

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial
Policiales

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

Por Claudio Berón

Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos
Información general

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas
Política

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares
Ovación

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria
Política

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: Tienen mucha ventaja
Información General

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: "Tienen mucha ventaja"

Bullrich mandó a laburar a los delegados: Van a tener sólo diez horas pagas
Política

Bullrich mandó "a laburar" a los delegados: "Van a tener sólo diez horas pagas"

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización
La Ciudad

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización

Nuevo esquema de subsidios para luz y gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario
La Ciudad

Nuevo esquema de subsidios para luz y gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario

La provincia proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios
La Ciudad

La provincia proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios