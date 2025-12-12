Eligieron a un santafesino como jefe del radicalismo nacional

Se trata de Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto. El presidente más joven de la historia del centenario partido piloteará un complejo proceso de renovación

La Unión Cívica Radical (UCR) definió este viernes al sucesor de Martín Lousteau como presidente del comité nacional de esa fuerza: el intendente de Venado Tuerto (Santa Fe), Leonel Chiarella . Es el titular más joven de la historia del centenario partido y su misión será pilotear un complejo proceso de renovación del espacio .

Chiarella se perfiló como favorito en los últimos días luego de que el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés , desestimara la invitación a conducir la UCR nacional. Y terminó cosechando 81 votos de los cerca de 90 delegados presentes (106 en total).

“¡Vamos la Unión Cívica Radical, carajo!” , enfatizó el venadense en sus primeras palabras como jefe de la UCR, partido al que definió como “el más importante de la Argentina” .

“Gracias a los delegados de todo el país por confiar y respaldar esta construcción colectiva” , continuó, para luego saludar a la mesa de conducción del espacio saliente.

Posteriormente, a través de su cuenta en X, agradeció también al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, "por el respaldo para dar este paso" y prometió: "Vamos a trabajar para consolidar una UCR moderna, protagonista, que gestione y resuelva los problemas de la gente".

En ese marco, Chiarella, de 36 años (milita en la UCR desde los 15) y también vicepresidente del radicalismo santafesino, tuvo a su favor el hecho de no pertenecer a ninguna de las facciones internas que se disputan el poder.

La falta de consenso y la necesidad de no dar batallas internas improductivas posicionaron a Chiarella, referente del Foro de Intendentes Radicales, como favorito.

Perfil de Leonel Chiarella

En 2023 fue reelecto como intendente de Venado Tuerto con un contundente 83 por ciento de los votos y su gestión al frente de una de las ciudades más grandes de Santa Fe está bien valorada, en especial por su enfoque en la seguridad (denunció a delincuentes, incluso amplificando los casos en sus redes sociales) y en la obra pública.

Pocos días atrás, el intendente venadense anunció que su municipio eliminó, redujo o simplificó más de 150 trámites, tasas y sellados.

Al mismo tiempo, Chiarella está alineado a Pullaro. Ambos son oriundos del departamento General López, al igual que Lisandro Enrico, el ministro de Obras Públicas provincial, también con peso político en esa comarca santafesina.

La elección del venadense como jefe de la UCR nacional busca generar un cambio en el centenario partido. Es que la fuerza atraviesa la etapa de mayor debilidad y crisis interna desde el retorno de la democracia a la Argentina.

Tras una pobre performance electoral en octubre pasado, el bloque radical auténtico en la Cámara de Diputados nacional se redujo a seis integrantes. Otros cinco legisladores se sumaron a la bancada multicolor de Provincias Unidas (PU) y Karina Banfi armó un monobloque.

En paralelo a la atomización legislativa, la UCR ostenta cierta permanencia de poder en cinco provincias (Santa Fe, Corrientes, Mendoza, Jujuy y Chaco) y centenares de intendencias. Pero las dudas afloran de cara a al proceso electoral de 2027.

La definición del nuevo jefe del radicalismo

Los delegados nacionales, entre ellos Pullaro, confluyeron en el comité de la UCR, en la ciudad de Buenos Aires, con el objeto de cerrar el debate sobre la conducción del partido.

Las diferencias insalvables del sector del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, con otros espacios con perfil más opositor, como Evolución (Lousteau), el pullarismo y el del jujeño Gerardo Morales, le despejaban el camino a Valdés como candidato natural a líder del radicalismo nacional.

Si bien el correntino cimentó una base de consenso luego de haber ganado con contundencia las últimas elecciones con el sello de Provincias Unidas, e incluso intentó recuperar terreno sobre la hora, desistió para evitar el desgaste de tener que lidiar con las disputas internas en la UCR.

Chiarella estará acompañado por la expresidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA) Piera Fernández, como secretaria general, Inés Brizuela y Doria (La Rioja), como vice 1ª, Javier Bee Sellares (Córdoba), como vice 2º, y María Inés Zigarán (Jujuy), como vice 3ª.