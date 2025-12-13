Vigilancia activa por un caso de hantavirus y otro de leptospirosis en dos deportistas rosarinos

Los pacientes, un hombre y una mujer, permanecieron en terapia intensiva aunque los cuadros presentan evolución favorable. Dónde contrajeron sendos virus

Dos casos graves, uno de hantavirus y otro de leptospirosis, confirmados en dos deportistas rosarinos en las últimas semanas puso en marcha un operativo de control y saturación coordinado entre las Secretarías de Salud Pública y Ambiente del municipio para erradicar madrigueras y fumigar áreas del espacio público de zonas linderas a la costa central y el río. Es el segundo caso de hantavirus en lo que va del año.

Ambos pacientes, un hombre y una mujer adultos, requirieron tratamiento especial en la terapia intensiva de un sanatorio privado de Rosario, aunque ambos evolucionan de manera favorable pese a la alta tasa de letalidad alta que suelen presentar estas patologías.

Según confirmó a La Capital desde el área de Epidemiología del municipio, Matías Lahitte, uno de los casos involucró a un nadador de aguas abiertas, quien al parecer contrajo leptospirosis al tomar contacto con el agua del río Paraná mientras realizaba su jornada habitual de entrenamiento.

En el caso de este deportista, la primera prueba de PCR realizada arrojó resultados negativos y se lo asoció a una virosis estacional. Sin embargo, los resultados de la contraprueba de este viernes confirmaron un cuadro de leptospirosis. A pesar de eso, el caso de este paciente evolucionó de manera favorable y pasó a sala intermedia.

En tanto, en el caso de la mujer, primero se sospechó un caso de hantavirus importado como consecuencia de una breve estadía en la Pagatonia, pero luego se ratificó que había tomado contacto con el virus en la zona de la costa central mientras realizaba un entrenamiento aeróbico, previo al viaje al sur argentino.

"La paciente llegó a la guardia (del sanatorio privado) por dolores musculares a pocos días de haber llegado de viaje y luego comenzó a experimentar fiebre. Como se trataba de una deportista de alta montaña, primero se pensó una patología asociada a una exigencia física, pero como los síntomas avanzaron, requirió el ingreso al área de terapia intensiva y el soporte de asistencia mecánica respiratoria por la gravedad de caso", precisaron fuentes consultadas.

Un procedimiento eficaz

Por su parte, Lahitte señaló que ante la sospecha de hantavirus, hubo que motorizar un procedimiento coordinado de biología molecular entre el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (Cemar), el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas "Dr. Julio I. Maiztegui" y el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas "Carlos Malbrán" para corroborar que se trataba de la cepa Lechiguana, habitual de la región centro que transmite el ratón colilargo.

"Como se trata de un proceso de incubación prolongado y la paciente manifestó síntomas a cinco días de su regreso de una zona patagónica afín a la cepa Andes, comenzamos a investigar el caso y por eso enviamos muestras de sangre para identificar, que luego se confirmó que era la de la región centro. Todo esto a partir de una genotipificación y la muestra de PCR realizada acá, gracias a la tecnología molecular del laboratorio del Cemar", comentó el epidemiólogo.

Lahitte confirmó que Santa Fe alcanza apenas cinco casos, pero que el mayor aumento lo experimentan Entre Ríos y Buenos Aires dentro de la denominada región centro y que, a diferencia de la cepa andina, la Lechiguana no se transmite de persona a persona sino al tomar contacto por inhalación o contacto de orina o heces de este tipo de roedor.

La costa central, el punto de contagio

"A partir de esto se realizó una intervención e investigación de terreno junto al equipo de Vectores del municipio para ver si hay madrigueras y presencia de roedores en esa zona de la costa central. Además, en otros años hicimos operativos en clubes náuticos porque había sospecha de contactos con la isla, pero este no fue el caso", apuntó.

Asimismo, evaluó que la presencia de madrigueras en esa zona de la costa central está relacionada con el movimiento de suelo propio de los proyector inmobiliarios, aunque aseguró que no hallaron roedores silvestres.

"Había algunas condicionantes de madrigueras, pero nada que haya llamado la atención, tales los casos de árboles roídos o presencia de estas alimañas", sostuvo.

También aseguró que se trató de "este caso aislado", pero la región centro está algo aunque la mayor parte es en Buenos Aires y Entre Ríos. "En Santa Fe suman cinco casos en lo que va del año", precisó.

También consignó que los casos de hantavirus "tienen una mortalidad muy alta, que supera entre el 50 y 60 por ciento, a partir del compromiso renal y pulmonar", a diferencia de la cepa presente en Estados Unidos, que provoca una falla cardio-renal.

"El manejo del área de cuidados intensivos fue impecable", destacó Lahitte respecto al profesional que atendió a ambos deportistas en ese efector ubicado en la zona centro de Rosario.

Afortunadamente, en el caso de la mujer evolucionó y logró superar la extubación durante las últimas 48 horas pese a la gravedad del cuadro que aún presenta.

Desde el municipio confirmaron que este es el segundo caso de hantavirus en lo que va del año, puesto que el primero que se había registrado ocurrió en agosto.

Zona de aumento de casos

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, en lo que va del período 2025-2026, se registraron 23 pacientes con esa enfermedad en el país, de los cuales 9 fallecieron, lo que supone un nivel de letalidad (39%) superior al de temporadas previas (entre el 10% y el 32% durante el periodo 2019-2024).

La mayor cantidad de casos, precisaron las autoridades, se notificaron en la región Centro (70%) y Sur del país (17%). Sin embargo, aunque la mayor cantidad de contagios se dieron en la región Centro (16 de 23), “la incidencia cada 100 mil habitantes es más elevada en la región Sur, ya que los 4 casos notificados dan cuenta de una tasa de 0,13, siendo el valor para el total país de 0,05″, reveló el informe.

Respecto a la jurisdicción con la tasa más elevada, el Ministerio de Salud informó que ese lugar lo ocupa Entre Ríos, con 0,41.

Entre los síntomas más frecuentes que presentaron los pacientes se encuentran: fiebre mayor a 38,5° (95%), mialgias (71%), cefalea (57%), vómitos (52%) y artralgia (48%).

El informe también detalla que el 57% de los casos presentó información sobre antecedentes epidemiológicos, aunque ninguno fue identificado como de transmisión interhumana.

De ese total, el 62% manifestó haber tenido contacto con roedores, orina o deposiciones, el 46% vive en zona rural, y el 31% expresó haber ido de excursión a un área rural o silvestre.

Aumento en el nivel de letalidad

La letalidad para el período analizado (SE25/2025 a SE44/2025) es del 39%, marcando un aumento respecto a años anteriores.

Este incremento, explicó el Ministerio de Salud, podría estar relacionado a la subnotificación de casos leves. “Una de las hipótesis de trabajo está relacionada con que el sistema de vigilancia está captando especialmente los casos graves, no así los leves”, indicó la cartera.

Por este motivo, el Ministerio de Salud de la Nación instó a las jurisdicciones a fortalecer tanto la vigilancia epidemiológica como la sospecha clínica, el testeo y el tratamiento oportuno de los casos con sintomatología compatible, teniendo en cuenta las regiones prevalentes y la temporalidad, así como indagando en los antecedentes epidemiológicos compatibles.

Hantavirus y sus vías de contagio

El hantavirus es una zoonosis causada por un virus del género Orthohantavirus.

La transmisión a los seres humanos ocurre principalmente por la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores silvestres.

En América, la presentación clínica más frecuente es el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH), que se caracteriza por un inicio abrupto con fiebre, malestar general y síntomas gastrointestinales, seguido de la aparición de dificultad respiratoria e hipotensión.

Recomendaciones

Recomendaciones de prevención contra el Hantavirus

1. Control y prevención de roedores

Sellar grietas, huecos y aberturas en casas y galpones.

Guardar alimentos y agua en recipientes herméticos.

Mantener la basura en contenedores bien cerrados.

Eliminar materiales donde puedan anidar (maderas, escombros, maleza).

Instalar trampas si hay presencia de roedores.

2. Limpieza segura de ambientes

Ventilar al menos 30 minutos antes de entrar a lugares cerrados.

No barrer ni aspirar excretas de roedores.

Rociar excretas o áreas contaminadas con agua con cloro (10% de cloro).

Limpiar con paño o trapo húmedo.

Usar guantes para manipular basura o materiales contaminados.

Colocar desechos en bolsas dobles bien cerradas.

3. Prevención en actividades al aire libre

Evitar acampar en lugares con maleza alta o señales de roedores.

No dormir directamente sobre el suelo.

Guardar alimentos bien cerrados y fuera del alcance de animales.

Mantenerse en senderos habilitados y despejados.

4. Manejo de estructuras rurales (galpones, bodegas, cabañas)

Ventilar y desinfectar antes de ocupar.

Mantener el orden y limpieza para evitar escondites de roedores.

Usar mascarilla y guantes si se realiza limpieza profunda.