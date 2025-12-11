Legislatura: media sanción con amplio apoyo para el presupuesto y la ley tributaria 2026

En Diputados, Unidos consiguió en la votación en general el acompañamiento del PJ y otros bloques. Debate de modelos y alertas por la deuda

La Legislatura santafesina se prepara para convertir en ley la próxima semana el presupuesto y la ley tributaria.

La hoja de ruta económica para el 2026 del gobierno de Maximiliano Pullaro tiene luz verde en la Legislatura . Este jueves, la Cámara de Diputados le dio media sanción al presupuesto del año próximo, en tanto que el Senado hizo lo propio con la ley tributaria .

Ambos proyectos tendrán sanción definitiva la semana que viene , antes del receso por las fiestas de fin de año.

En la Cámara baja, el presupuesto fue aprobado en general por amplia mayoría . De 48 diputados presentes, 44 votaron a favor y 3 en contra, del Frente Amplio por la Soberanía (FAS).

El oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe obtuvo el acompañamiento del peronismo, Somos Vida y de bloques unipersonales.

En la votación en particular, los legisladores del justicialismo votaron en contra en distintos artículos. Sobre todo, los que habilitan al Ejecutivo provincial a tomar nueva deuda.

Actuó como miembro informante Jimena Senn, presidenta de la comisión de Presupuesto y Hacienda. “Es un presupuesto austero, con eficiencia operativa y equilibrio fiscal”, dijo la diputada radical, que destacó las prioridades de la ley de leyes: seguridad; educación, cultura y deporte; salud; inversión productiva y obra pública.

Por su lado, el socialista Mariano Cuvertino planteó que el presupuesto “es audaz” y va a contracorriente de la política del gobierno de Javier Milei. En tanto, José Corral destacó la costumbre de Santa Fe de tener ley de presupuesto, a diferencia con lo que sucede en los últimos dos años en el plano nacional.

image Jimena Senn, presidenta de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

El exministro de Economía Walter Agosto (PJ) advirtió que las proyecciones de actividad económica e inflación del gobierno nacional, y en los que se basa el presupuesto provincial, son demasiado optimistas.

Además, Agosto resaltó que si la Casa Gris ejecutara todas las autorizaciones de toma de créditos —tanto las aprobadas como las que figuran en el presupuesto— la deuda de Santa Fe podría llegar a los 4.500 millones de dólares.

También desde el peronismo, Lucila De Ponti indicó que tomar deuda en dólares “puede tener consecuencias gravosas” para Santa Fe. “La economía argentina es inestable”, indicó la legisladora, que afirmó que no se puede pensar a Santa Fe “como una isla”.

En tanto, De Ponti sostuvo que el gobierno provincial mantiene “gastos de capital recortando gasto corriente, a costa de salarios y jubilaciones”.

image Walter Agosto, diputado provincial (PJ) y exministro de Economía de Santa Fe.

En la misma línea crítica, Carlos del Frade (FAS) dijo que la política provincial “tiene la misma matriz que el gobierno nacional”. “Se carga la mochila sobre los sectores populares y las clases medias y se le cobra cada vez menos a los que más ganan”, sostuvo.

Antes de terminar la sesión, ingresó el proyecto de ley tributaria, que había obtenido media sanción unánime del Senado. Los diputados le dieron preferencia y la aprobarán la semana que viene.

Ley tributaria en el Senado

En la Cámara alta arrancó la ronda de intervenciones el socialista Julio Garibaldi (Unidos). El representante del departamento La Capital afirmó que la ley tributaria busca priorizar la producción, la generación de empleo y la inversión.

El radical Esteban Motta, también del bloque Unidos, dijo que la ley tributaria “intenta romper paradigmas”, y cuestionó tanto al “Estado paquidérmico” como la retirada total del sector público.

“La salida que propone Santa Fe es la eficiencia, un Estado facilitador, que cobre lo necesario y haga sentir al ciudadano que lo que paga en impuestos vuelve en obras y servicios de calidad”, indicó el senador por el departamento San Martín.

image Esteban Motta, senador por el departamento San Martín (UCR-Unidos).

Alcides Calvo (PJ-Castellanos) subrayó el acompañamiento del justicialismo. “Consideramos que hay verdaderos avances. Reconocemos que hay medidas y acciones que vienen de varias gestiones de gobierno. Algo que ha caracterizado a la provincia de Santa Fe es tratar de apuntalar a los sectores que generan riqueza”, argumentó.

Por su lado, la Cámara de Diputados convirtió en ley la autorización de convenio con la Agencia Francesa para el Desarrollo para un préstamo de hasta 50 millones de euros para eficiencia energética: hubo 32 votos a favor, siete abstenciones y cinco votos en contra.

Reemplazos

La jornada legislativa estuvo marcada también por el recambio tras las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La Asamblea Legislativa aceptó formalmente la renuncia de la vicegobernadora Gisela Scaglia, que asumió como diputada nacional y en un rol importante: preside el bloque de Provincias Unidas.

La función de asumir la presidencia del Senado y reemplazar al gobernador en su ausencia recae en el presidente provisional de la Cámara alta. En este momento, el cargo es ocupado por el senador por San Cristóbal, Felipe Michlig.

En el otro ala de la Legislatura Andrés Fabián Cejas juró como diputado provincial en reemplazo de Pablo Farías, quien también asumió como diputado y se sumó al bloque de Provincias Unidas. Cejas es socialista al igual que Farías y fue presidente comunal de Correa.