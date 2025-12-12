La Capital | Policiales | policía

Condenan a un ex policía por extorsiones y por formar parte de una banda asociada a Los Monos

Se trata de José “Viejo” Protti, de 60 años, quien estuvo varias veces preso, una de ellas por homicidio. El procedimiento fue a través de un juicio abreviado

12 de diciembre 2025 · 19:20hs
El ex policía José Viejo Protti tiene distintas causas y años de condenas.

El ex policía José "Viejo" Protti tiene distintas causas y años de condenas.

Por medio de un procedimiento de juicio abreviado, José “Viejo” Protti, de 60 años, un ex policía que estuvo varias veces preso y formó parte de bandas narco en la zona norte, acordó por medio de su abogado una condena de seis años y ocho meses de prisión efectiva.

El juez penal Facundo Becerra hizo lugar a la condena propuesta por las partes. El ahora condenado está detenido desde mayo de 2023, cuando la Agencia de Investigación Criminal (hoy PDI) lo allanó en su casa de La Paz al 5000, en la zona oeste de Rosario, a partir de una investigación por extorsiones. Ese mes, Protti había sido imputado como coautor de una extorsión contra un empleado metalúrgico al que le balearon su casa.

Protti tiene 60 años y es un ex policía de la provincia cuyo nombre ya ocupó varias líneas en este diario. Hace más de 20 años, fue condenado por el asesinato de un menor. Además, una investigación lo situó como integrante de una banda criminal dedicada al narcomenudeo y las extorsiones en distintos barrios. El grupo delictivo fue desarticulado en 2022 y sus líderes fueron imputados por conformar una asociación ilícita cuya primera línea, de acuerdo a la acusación fiscal, estaría en manos de los presos Andrés Benítez, Julián Aguirre, Mauro Gerez y Matías César.

Una causa por extorsión

La investigación se inició cuando un trabajador metalúrgico de una fábrica del sudoeste de Rosario sufrió una balacera en su casa en la tarde del 13 de mayo de 2022. Los tiratiros dejaron un número de teléfono en un papelito. El muchacho se contactó con el celular que le pasaron y habló con "Marta”, uno de los apodos de Matías César, por entonces alojado en Piñero.

“Nosotros movemos las drogas en Rosario”, “le vas a tener que comprar un cajón a tu mamá y a tu mujer”, “te vamos a volver loco y te vamos a tirotear todos los días”, fueron algunas de las frases del intercambio. Por las exigencias, la víctima resolvió entregar su Ford Fiesta y 100 mil pesos. Al auto lo dejó en Felipe Moré y Bordabehere, en Ludueña, con la llave arriba de la rueda delantera izquierda, los papeles en el interior y el dinero en un sobre debajo del asiento del conductor, tras lo cual el extorsionador le informó que lo iban a contactar en el futuro para hacerle firmar el 08.

Protti fue imputado en esa oportunidad como coautor de la extorsión que se concretó cuando el 21 de junio de 2022 citaron al joven en una escribanía de Marcos Paz y Pedro Lino Funes para la rúbrica del formulario. Allí lo esperaba, en representación de la banda criminal, el expolicía. Por los registros del trámite, Protti, que integró la fuerza entre 1987 y 2022, técnico en refrigeración de oficio, quedó pegado a la investigación.

La causa sumó 34 implicados, la investigación del fiscal Socca se situó en torno a un grupo que desplegó violencia territorial y extorsiones a comerciantes en Ludueña y Empalme Graneros entre 2021 y 2023. Entre los condenados hay cuatro policías que filtraban información al grupo.Entre ellos está Analía Francia, que trabajaba en la Comisaría 12ª mientras su hijo oficiaba de sicario en esa jurisdicción.

Los cabecillas de la banda cerraron penas de 20 años de prisión por su participación en esta alianza criminal. Los otros nombres de relevancia de la investigación fueron Mauro Gerez, condenado a nueve años de prisión como referente y reclutador de soldaditos, y Jonatan Almada, el único que no se acogió a un acuerdo de partes: irá a juicio con un pedido de pena de 40 años.

El objetivo de la asociación, según la Fiscalía, era copar la zona noroeste y desplazar a fuerza de plomo a la franquicia del capo mafia Esteban Alvarado, cuyo representante territorial, según las investigaciones, es Francisco Riquelme, también preso.

Para el fiscal Socca, la banda, cuya mayoría de integrantes fueron imputados como parte de una asociación ilícita liderada desde la cárcel por Benítez, Aguirre y César, estaban ligados a la banda Los Monos como una franquicia barrial. Y en la calle, quienes operaban como jefes eran Mauro Gerez y Jonatan Almada, quienes luego fueron detenidos y también imputados. “Esta organización criminal procuró ocupar y dominar sectores y barrios de Rosario, principalmente Ludueña y Empalme Graneros, y excluir de allí a bandas antagónicas con el fin de obtener beneficios económicos producto de diversas actividades ilícitas”, sostuvo la Fiscalía en la acusación inicial contra el grupo.

Según Socca, el Viejo Protti era un hombre de confianza de Jonatan Almada, cuyo padre también fue policía y está imputado como integrante de la asociación ilícita. En la investigación que se lleva adelante contra la banda hay testimonios que ubican al Viejo como quien se ocupaba de diversas tareas relacionadas al narcomenudeo, como la distribución de drogas en los puntos de venta, el reparto de vehículos para cometer extorsiones o ataques contra personas y propiedades, además de la recaudación del dinero.

