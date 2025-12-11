La Capital | La Ciudad | Movimiento

"El tejido social se ha roto": la situación crítica de los movimientos solidarios en Rosario

El panorama de "deshumanización" preocupa a quienes ayudan. La Orquesta Sinfónica se une al Movimiento Solidario con un concierto benéfico

11 de diciembre 2025 · 17:07hs
El Movimiento Solidario de Rosario trabaja desde hace años con quienes más lo necesitan

Foto: Héctor Rio/ La Capital

El Movimiento Solidario de Rosario trabaja desde hace años con quienes más lo necesitan

En el marco de la colecta navideña que el Movimiento Solidario de Rosario organiza junto a la Orquesta Sinfónica Provincial, su coordinador general, Richard Camarassa, contó sobre la profunda crisis social y de valores que atraviesa la ciudad. Tras 15 años de trabajo ininterrumpido, describe un panorama de "deshumanización" y el preocupante surgimiento de discursos de odio que obstaculizan la ayuda a los más necesitados.

El referente del Movimiento Solidario manifestó que la realidad social le "duele más" y que se levanta "pensando con qué nos vamos a encontrar o qué terrible va a pasar". En diálogo con Carlito y Monumento, el programa matutino de Brindis TV expuso la realidad que atraviesan quienes intentan dar una mano en la ciudad.

"La verdad que el tejido social se ha roto de una manera significativa que yo, la verdad, no lo he visto nunca. Es un momento de mucha deshumanización, mucho individualismo, donde se apunta siempre a los que más tienen. Parece como que nos estamos olvidando de que hay un sector social que la está pasando muy mal, entre ellos nuestros abuelos, los jubilados y la gente que deambula por la calle", analizó.

El peligro de los discursos de odio

Si bien Camarassa afirmó que "hay más gente buena que gente mala" en Rosario, advirtió sobre la "avalancha" de discursos de odio que buscan deslegitimar la ayuda a los sectores vulnerables.

"Se está avalando un clima de época raro. Esto de '¿Para qué lo voy a ayudar? Si son unos vagos'. '¿Para qué lo vas a ayudar si son chorros?' Y eso es lo más preocupante, es la manera en que nos llegan. Ha calado hondo en todas las capas un odio rarísimo", lamentó, aludiendo a la forma en que ciertos mensajes mediáticos y políticos han permeado en la sociedad.

El Movimiento Solidario trabaja con 26 comedores en distintos puntos de la ciudad, los cuales hoy se encuentran "muy sobrepasados". Camarassa señaló que la crisis afecta a todo tipo de personas: jubilados, niños y, ahora, también a varones adultos, un fenómeno que antes no era tan evidente.

Pese a la desesperanza, Richard Camarassa encuentra la fuerza para seguir en la humanidad que recibe en cada recorrida. Narró que la iniciativa surgió hace 20 años, inspirada por la Red Solidaria de Juan Carr en Buenos Aires, con el objetivo de "visibilizar a cada persona" en la calle, preguntándole: "¿Cómo te llamás? ¿Qué te pasó?".

"Es humanidad. Es a mí me ayuda y me hace seguir esto de saber que hay gente que lo necesita, y nunca tuvimos una mala experiencia con alguien", aseguró. "Son seres humanos que cayeron en desgracia. Por ahí hay gente que hace una semana o meses que nadie le pregunta nada".

Embed - TIPS PARA DORMIR MEJOR Y EL FIN DE AÑO DE COLAPINTO | #CARLITOYMONUMENTO 9/12

El evento solidario

Para enfrentar esta realidad, el Movimiento Solidario invita a participar de su última acción del año, el concierto "El Cine en Concierto" de la Orquesta Sinfónica. El evento se realizará este viernes 12 a las 20 en el Teatro El Círculo, donde se recibirán artículos navideños y alimentos no perecederos.

>> Leer más: La Orquesta Sinfónica de Rosario cierra el año con bandas sonoras de película y solidaridad

Además de la colecta de alimentos y ropa (Pasco 144 es el centro de recepción de donaciones), Camarassa enfatizó la importancia de la capacitación en oficios que ofrecen para jóvenes que dejan la escuela a temprana edad, y convocó a nuevos voluntarios en las áreas cultural, social y de apoyo escolar.

