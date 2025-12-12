Rosario Central: hay muchos nombres para la sucesión de Ariel Holan, pero se define la semana próxima

La dirigencia de Central maneja varias opciones para reemplazar al ahora exentrenador. Algunos fueron descartados y se definirá entre dos candidatos

Desde este jueves al mediodía, cuando Rosario Central anunció oficialmente el final del vínculo con Ariel Holan sin contemplar la chance de renovación del mismo, suenan distintos nombres de entrenadores como posibles reemplazos. Lo concreto es que deben tener un requisito sine qua non: experiencia en Copa Libertadores .

Los principales encargados de manejar el fútbol auriazul, el presidente Gonzalo Belloso y la vice Carolina Cristinziano, trabajan por estas horas en pos de pulir la nómina que, según su criterio, contempla las distintas opciones que existen para cubrir la vacante.

Durante el fin de semana, se seleccionarán uno o dos candidatos y, el lunes o martes, habría viaje para charlar mano a mano con el o los apuntados . De todos modos, al candidato no le puede faltar una característica considerada clave por la CD auriazul para quedarse con el cargo, que es experiencia en disputar Copa Libertadores .

Como de costumbre, la partida de un entrenador genera rápidamente una “danza” de nombres de posibles sustitutos . En esta ocasión son muchos. Aunque en estas últimas horas fueron descartados varios.

Como pasó con Ramón Díaz, que el jueves por la noche sonaba en la redes sociales vinculadas al mundo Central con más fuerza que ninguno como el reemplazante de Holan. Pero horas más tarde se supo que el ex DT de River, que trabajó con Belloso como DT de la selección mayor de Paraguay cuando el Pejerrey era coordinador de selecciones de los guaraníes, no tiene chances para asumir en el cargo.

Entre los que podrían reemplazar a Holan, hoy aparecen Juan Antonio Pizzi (ya dirigió a Central con Belloso como manager en la B Nacional, en 2011), el uruguayo Alexander "Cacique" Medina, Ricardo Gareca, José Pekerman, Jorge Almirón y Martín Palermo. Y también habría sido ofrecido Martín Demichelis, que viene de dirigir en el fútbol mexicano.

A esta hora y con la obligación de reducir al máximo la nómina de posibles sustitutos, con Belloso y Cristinziano a la cabeza, Central trabaja para cerrar el nuevo técnico a mediados de la semana que viene.

Se define la continuidad de varios jugadores

Una vez resuelto ese paso, habrá que dar el siguiente: definir por sí o por no las continuidades de Jorge Broun, Carlos Quintana e Ignacio Malcorra. A todos ellos se les termina el contrato con los de Arroyito y la situación de cara al futuro ya estaba definida con Holan, pero ahora puede cambiar desde la mirada del nuevo entrenador.

Lo mismo puede suceder con los refuerzos, ya que la mayoría de ellos estaban apuntados en consenso con el ahora ex DT y desde las necesidades que, entendía Holan, venía padeciendo el equipo.

Lo que no puede negarse es que Holan deja “caliente” la silla de técnico para su reemplazante. La famosa “vara alta”.

El rendimiento de Ariel Holan

Desde fines de 2024, el Profesor dirigió 42 partidos en Rosario Central con 22 victorias, 14 empates y sólo 6 derrotas, lo que representa casi un 64% de eficacia.

La AFA declaró a Central campeón de la “Tabla Anual” en este 2025. Y las estadísticas marcan que ningún entrenador de la era profesional auriazul consiguió una mejor efectividad en puntos luego de haber dirigido 40 partidos o más en el club de Arroyito.

El porcentaje de eficacia de Holan dirigiendo a Central aumenta cuando solo se consideran los puntos obtenidos en la Fase de Clasificación de Apertura y Clausura en este año.

Allí, en 32 juegos, logró 18 victorias, 12 empates, y sólo padeció 2 caídas, lo que representa más de un 68% de efectividad. A esto hay que agregarle un dato más, que tiene que ver con el folklore, y pesa: con Holan como DT, Central ganó los dos clásicos que disputó en 2025 (2 a 1 como visitante y 1 a 0 en Arroyito).