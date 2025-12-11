Un joven aceptó condena como soldadito de La Mafilia, una violenta banda regentada desde prisión

Fue detenido en mayo de 2024 en un búnker de Empalme Graneros y lo condenaron a 3 años y medio de cárcel como miembro de una asociación ilícita

uno de los allanamientos a la banda "La Mafilia". Por gestionar un puesto de drogas del grupo, uno de sus miembros aceptó 3 años y medio de condena.

El armado de violentas bandas delictivas con sus jefes en prisión se recreó en los últimos días en varias condenas a acusados de prestar servicios a organizaciones criminales. Es el caso de Lucas Fernández, un joven de 20 años que estaba a cargo de la venta de dogas en la zona de Cullen al 1400 bis y aceptó 3 años y medio de prisión como soldadito de La Mafilia , una organización al mando del preso Leandro Vilches que se gestó con el traslado del jefe a la cárcel federal de Rawson cuatro años atrás.

La banda es un desprendimiento de Los Monos que comenzó a funcionar a fines de 202 1. Leandro “Gordo” Vilches cumplía por entonces una condena a 11 años de prisión como miembro de la conformación original de Los Monos, condenada tras un extenso juicio a civiles y policías con Ariel “Guille” Cantero y su hermano de crianza Ramón “Monchi” Machuca como jefes. Histórico colaborador de Guille, Vilches fue trasladado a Rawson en diciembre de ese año y entonces tomó forma La Mafilia, como se conoció a la organización a su mando y del preso Pablo Camino.

En el juicio abreviado que derivó en la reciente condena a uno de sus miembros, la fiscal Georgina Pairola caracterizó al grupo como una sociedad criminal que disputó territorios en distintos barrios de la ciudad y cometió homicidios y atentados a edificios públicos y particulares, con el aval de funcionarios policiales. El posterior traslado de Vilches al complejo penitenciario de Ezeiza, donde continuó dirigiendo al grupo por teléfono, no frenó la continuidad del negocio en los años sucesivos, indicó.

El viernes 18 de mayo del año pasado, por segunda vez fue allanado un búnker de Sorrento y Cullen donde detuvieron a cinco nuevos acusados de integrar la banda. En Campbell al 1100 bis y Cullen al 1400 bis se secuestraron celulares, dinero y drogas. Lucas Fernández, ahora condenado, fue detenido entonces junto a su hermana Cintia. Era la segunda avanzada judicial contra La Mafilia y los detenidos en aquel operativo fueron acusados de integrar una asociación ilícita digitada por Vilches desde el encierro.

Por entonces, el Gordo llevaba más de diez años preso y acumulaba tres condenas en expedientes federales. “Tengo una banda de títeres que se mueven a mis órdenes”, decía. Al desmenuzar la actividad del grupo en un empobrecido sector de Empalme Graneros la fiscal situó a Lucas Fernández como un soldadito a órdenes de Juan Antonio “Codito” Trinidad Gómez, señalado como uno de los organizadores de la asociación.

“De él recibe las órdenes y las ejecuta”, planteó en un acuerdo abreviado con la defensa de Fernández que fue homologado el miércoles por el juez Florentino Malaponte. En ese acto judicial, Fernández aceptó 3 años y medio de prisión efectiva como miembro de una asociación ilícita. Según la condena, contaba con el apoyo de otros dos soldaditos para la venta de drogas y además era “encargado de cometer hechos con armas de fuego”.

La pesquisa arrojó que Codito era quien bajaba las órdenes de Vilches y coordinaba la ejecución de los ataques, los cuales se pagaban si se presentaba constancia mediante videos enviados por celular. Codito fue acusado además de ordenar el crimen de Micaela Gómez, baleada por erro cuando tomaba mates con un amiga en Einstein al 7200 mayo de 2023. Un hecho que derivó en la caída de la primera formación de la banda.

Entonces se ventiló que, un mes antes del traslado de Vilches a Rawson, había sido derivado allí Pablo Nicolás Camino. Se determinó que ambos se aliaron y tomaron distancia de otra facción de Los Monos comandada por Leandro “Pollo” Vinardi y Carlos “Toro” Escobar, con quienes disputaron poder para ganar espacio en la barra brava de Newell’s. Un conflicto que en junio de 2023 se expresó, entre otros incidentes cruentos, en el despliegue de una bandera gigante con la imagen de un mono, un toro y un pollo durante la despedida de Maxi Rodríguez en el estadio de Newell’s en junio de 2023.

En la última semana, dos mujeres fueron condenadas por integrar una asociación ilícita al mando de Camino. Nidia Núñez, pareja de un preso de Coronda, aceptó 7 años de prisión por resguardar armas primero para ese grupo y luego para la organización al mando de Nicolás "Pupito" Avalle, jefe de otra célula de Los Monos. Una semana antes, Agustina Génesis Cantero había recibido 3 años de prisión —unificados en 9 con una condena anterior—, también como miembro de la sociedad de Camino.