La Capital | Policiales | Condena

Un joven aceptó condena como soldadito de La Mafilia, una violenta banda regentada desde prisión

Fue detenido en mayo de 2024 en un búnker de Empalme Graneros y lo condenaron a 3 años y medio de cárcel como miembro de una asociación ilícita

11 de diciembre 2025 · 20:56hs
uno de los allanamientos a la banda La Mafilia. Por gestionar un puesto de drogas del grupo

uno de los allanamientos a la banda "La Mafilia". Por gestionar un puesto de drogas del grupo, uno de sus miembros aceptó 3 años y medio de condena.

El armado de violentas bandas delictivas con sus jefes en prisión se recreó en los últimos días en varias condenas a acusados de prestar servicios a organizaciones criminales. Es el caso de Lucas Fernández, un joven de 20 años que estaba a cargo de la venta de dogas en la zona de Cullen al 1400 bis y aceptó 3 años y medio de prisión como soldadito de La Mafilia, una organización al mando del preso Leandro Vilches que se gestó con el traslado del jefe a la cárcel federal de Rawson cuatro años atrás.

La banda es un desprendimiento de Los Monos que comenzó a funcionar a fines de 2021. Leandro “Gordo” Vilches cumplía por entonces una condena a 11 años de prisión como miembro de la conformación original de Los Monos, condenada tras un extenso juicio a civiles y policías con Ariel “Guille” Cantero y su hermano de crianza Ramón “Monchi” Machuca como jefes. Histórico colaborador de Guille, Vilches fue trasladado a Rawson en diciembre de ese año y entonces tomó forma La Mafilia, como se conoció a la organización a su mando y del preso Pablo Camino.

>>Leer más: La Mafilia, un sello para cometer crímenes y balaceras en nombre del Gordo Vilches

En el juicio abreviado que derivó en la reciente condena a uno de sus miembros, la fiscal Georgina Pairola caracterizó al grupo como una sociedad criminal que disputó territorios en distintos barrios de la ciudad y cometió homicidios y atentados a edificios públicos y particulares, con el aval de funcionarios policiales. El posterior traslado de Vilches al complejo penitenciario de Ezeiza, donde continuó dirigiendo al grupo por teléfono, no frenó la continuidad del negocio en los años sucesivos, indicó.

El viernes 18 de mayo del año pasado, por segunda vez fue allanado un búnker de Sorrento y Cullen donde detuvieron a cinco nuevos acusados de integrar la banda. En Campbell al 1100 bis y Cullen al 1400 bis se secuestraron celulares, dinero y drogas. Lucas Fernández, ahora condenado, fue detenido entonces junto a su hermana Cintia. Era la segunda avanzada judicial contra La Mafilia y los detenidos en aquel operativo fueron acusados de integrar una asociación ilícita digitada por Vilches desde el encierro.

>>Leer más: El mensaje oculto en la bandera de Los Monos desplegada en el homenaje a Maxi Rodríguez

Por entonces, el Gordo llevaba más de diez años preso y acumulaba tres condenas en expedientes federales. “Tengo una banda de títeres que se mueven a mis órdenes”, decía. Al desmenuzar la actividad del grupo en un empobrecido sector de Empalme Graneros la fiscal situó a Lucas Fernández como un soldadito a órdenes de Juan Antonio “Codito” Trinidad Gómez, señalado como uno de los organizadores de la asociación.

“De él recibe las órdenes y las ejecuta”, planteó en un acuerdo abreviado con la defensa de Fernández que fue homologado el miércoles por el juez Florentino Malaponte. En ese acto judicial, Fernández aceptó 3 años y medio de prisión efectiva como miembro de una asociación ilícita. Según la condena, contaba con el apoyo de otros dos soldaditos para la venta de drogas y además era “encargado de cometer hechos con armas de fuego”.

La pesquisa arrojó que Codito era quien bajaba las órdenes de Vilches y coordinaba la ejecución de los ataques, los cuales se pagaban si se presentaba constancia mediante videos enviados por celular. Codito fue acusado además de ordenar el crimen de Micaela Gómez, baleada por erro cuando tomaba mates con un amiga en Einstein al 7200 mayo de 2023. Un hecho que derivó en la caída de la primera formación de la banda.

>>Leer más: Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

Entonces se ventiló que, un mes antes del traslado de Vilches a Rawson, había sido derivado allí Pablo Nicolás Camino. Se determinó que ambos se aliaron y tomaron distancia de otra facción de Los Monos comandada por Leandro “Pollo” Vinardi y Carlos “Toro” Escobar, con quienes disputaron poder para ganar espacio en la barra brava de Newell’s. Un conflicto que en junio de 2023 se expresó, entre otros incidentes cruentos, en el despliegue de una bandera gigante con la imagen de un mono, un toro y un pollo durante la despedida de Maxi Rodríguez en el estadio de Newell’s en junio de 2023.

En la última semana, dos mujeres fueron condenadas por integrar una asociación ilícita al mando de Camino. Nidia Núñez, pareja de un preso de Coronda, aceptó 7 años de prisión por resguardar armas primero para ese grupo y luego para la organización al mando de Nicolás "Pupito" Avalle, jefe de otra célula de Los Monos. Una semana antes, Agustina Génesis Cantero había recibido 3 años de prisión —unificados en 9 con una condena anterior—, también como miembro de la sociedad de Camino.

Noticias relacionadas
Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones y seguirán presos. 

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones

El allanamiento donde se rescató a la mujer que estaba sometida a la servidumbre.

Barrio Martin: imputan a una mujer por explotar a la cuidadora de su madre

Ibañez al momento de ser capturado por el crimen

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

Castañaduy y Estanislao Zeballos, en barrio Cabal de la ciudad de Santa Fe, donde ocurrió el crimen en el que fue ultimado Mauro Chamorro

Crimen en Santa Fe: desde una moto acribillaron a un hombre de 36 años

Ver comentarios

Las más leídas

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor

La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor

Cómo está la situación de Enzo Giménez y qué chances tiene de seguir en Central

Cómo está la situación de Enzo Giménez y qué chances tiene de seguir en Central

Lo último

Gran cita del boxeo en Rosario, con el invicto Acorazado Miloc por un nuevo título

Gran cita del boxeo en Rosario, con el invicto Acorazado Miloc por un nuevo título

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial

Tormentas, sol, chaparrones y un tornado que no fue: cómo sigue el clima en diciembre en Rosario

Un frente inestable dejó intensos chaparrones durante este jueves. A qué se debe el fenómeno climático en esta parte del año

Tormentas, sol, chaparrones y un tornado que no fue: cómo sigue el clima en diciembre en Rosario

Por Matías Petisce
Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia
Policiales

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia

El tejido social se ha roto: la situación crítica de los movimientos solidarios
La Ciudad

"El tejido social se ha roto": la situación crítica de los movimientos solidarios

Barrio Martin: imputan a una mujer por explotar a la cuidadora de su madre
Policiales

Barrio Martin: imputan a una mujer por explotar a la cuidadora de su madre

¿Tornado en Carcarañá?: el impresionante remolino de viento desprendió árboles
La Región

¿Tornado en Carcarañá?: el impresionante remolino de viento desprendió árboles

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones
Policiales

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor

La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor

Cómo está la situación de Enzo Giménez y qué chances tiene de seguir en Central

Cómo está la situación de Enzo Giménez y qué chances tiene de seguir en Central

El especial mensaje de Di María tras la salida de Ariel Holan de Central

El especial mensaje de Di María tras la salida de Ariel Holan de Central

Ovación
DAmico cerró su campaña electoral con un mensaje de reconstruir a Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

D'Amico cerró su campaña electoral con un mensaje de reconstruir a Newell's

DAmico cerró su campaña electoral con un mensaje de reconstruir a Newells

D'Amico cerró su campaña electoral con un mensaje de reconstruir a Newell's

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newells y Central el fixture confirmado

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newell's y Central el fixture confirmado

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

Policiales
En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial
Policiales

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones

Barrio Martin: imputan a una mujer por explotar a la cuidadora de su madre

Barrio Martin: imputan a una mujer por explotar a la cuidadora de su madre

La Ciudad
Tormentas, sol, chaparrones y un tornado que no fue: cómo sigue el clima en diciembre en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Tormentas, sol, chaparrones y un tornado que no fue: cómo sigue el clima en diciembre en Rosario

El tejido social se ha roto: la situación crítica de los movimientos solidarios

"El tejido social se ha roto": la situación crítica de los movimientos solidarios

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes

El gobierno de Santa Fe proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios

El gobierno de Santa Fe proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios

El gobierno de Santa Fe proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios

Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas e indemnizaciones
Política

Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas e indemnizaciones

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia
LA CIUDAD

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia

Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días
Policiales

Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días

La tormenta llegó a Rosario con un alerta amarillo para este jueves
La Ciudad

La tormenta llegó a Rosario con un alerta amarillo para este jueves

Leda Bergonzi muda sus encuentros y cierra el año con una jornada espiritual 
La Ciudad

Leda Bergonzi muda sus encuentros y cierra el año con una jornada espiritual 

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista
La Ciudad

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista

Milei firmó el proyecto de reforma laboral: ¿qué propone la nueva ley?
Política

Milei firmó el proyecto de reforma laboral: ¿qué propone la nueva ley?

El sorprendente árbol de Navidad elaborado en María Susana con rollos de pasto

Por Luis Castro
La Región

El sorprendente árbol de Navidad elaborado en María Susana con rollos de pasto

Cuánto deben gastar los diabéticos y celíacos para la mesa navideña

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cuánto deben gastar los diabéticos y celíacos para la mesa navideña

Cómo escapó de Venezuela María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz
El Mundo

Cómo escapó de Venezuela María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz

Corina Machado reapareció en Oslo: Venezuela ya ha sido invadida
Política

Corina Machado reapareció en Oslo: "Venezuela ya ha sido invadida"

Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos
La Ciudad

Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.000 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.000 millones

Paro nacional en la Justicia Federal: cómo impactará la medida de fuerza en Rosario
LA CIUDAD

Paro nacional en la Justicia Federal: cómo impactará la medida de fuerza en Rosario

Crimen en Santa Fe: desde una moto acribillaron a un hombre de 36 años
POLICIALES

Crimen en Santa Fe: desde una moto acribillaron a un hombre de 36 años

Quieren eliminar todos los permisos de estacionamiento para funcionarios

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Quieren eliminar todos los permisos de estacionamiento para funcionarios

Allanamientos en la región por microtráfico y posible conexión con un crimen
POLICIALES

Allanamientos en la región por microtráfico y posible conexión con un crimen

Pami: cómo saber qué centro médico tengo asignado para guardias e internaciones
Información General

Pami: cómo saber qué centro médico tengo asignado para guardias e internaciones

Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas
Policiales

Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas