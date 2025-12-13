Ocho meses después, la dársena de colectivos en La Siberia muestra resultados positivos

A ocho meses de su inauguración, la Estación Siberia se consolidó como mejora en la movilidad y la seguridad de la Ciudad Universitaria de Rosario . La dársena de 50 metros con espacio para una decena de colectivos benefició a las 10 mil personas que a arriban diariamente en transporte a la Siberia: hay menos robos y arrebatos.

La obra fue impulsada por la Universidad Nacional de Rosario con el apoyo de la Municipalidad y transformó de manera crucial este acceso, que es uno de los más transitados por la comunidad universitaria. Un informe del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial confirmó el impacto positivo: los delitos como robos, robos calificados y hurtos se redujeron en el entorno de la parada desde su implementación, en comparación con el mismo período del año anterior. Además, en los últimos seis meses de 2025 no se registraron robos calificados en el área, lo que representa un avance concreto en materia de prevención. “La ausencia de eventos sobre su ubicación puede ser signo de la efectiva aplicación del dispositivo como medida de seguridad”, concluyó el reporte oficial.

“Imaginamos la parada segura como una obra que contribuya a mejorar las condiciones de accesibilidad al predio y la seguridad de nuestra comunidad. Cambió sustancialmente el acceso a Siberia, toda su dinámica, con muchas mejoras en la circulación y la iluminación, y a nuestro juicio era un proyecto muy necesario. Nos alegra que los datos oficiales así lo confirmen. Costó mucho concretarla, ahora estamos trabajando para sumar garitas para la espera que es lo que nos falta, pero no quisimos demorar su implementación porque estábamos convencidos de su impacto positivo. La Siberia en general está cambiando mucho, se parece cada vez más a un predio universitario, que es lo que aspiramos que sea”, señaló el rector de la UNR, Franco Bartolacci.

Entre los estudiantes, la percepción es unánimemente favorable. Aldana y Agustina, ingresantes a Psicología, celebran el cambio: “La parada está hermosa y bien iluminada. A la noche se siente mucho más tranquilo”. Victoria, también de Psicología, recordó cómo era antes: “Antes tenía que caminar varias cuadras hasta otra parada. Ahora está todo más ordenado y hay mucha más gente, se siente acompañada la espera”.

>>Leer más: En un año con récord de ingresantes en la UNR, el transporte urbano vuelve a entrar a La Siberia

Camilo, alumno avanzado de Ingeniería, destacó la organización: “Ahora todos los colectivos paran en el mismo lugar, es más ordenado y seguro. Solo faltaría algo de sombra para el verano”. Francisco, estudiante de Música, subrayó la comodidad: “Volver a casa se hace mucho más fácil. Está todo más claro y cómodo. Solo faltaría que algunas líneas, como el 122, se sumen”.

Ana, de Psicología, coincidió: “Es mucho más cómodo, con bancos, espacio y buena iluminación. Quizás podría cerrarse un poco más, pero está muy bien”. En este sentido, la propia facultad de Psicología realizó una consulta en la que los estudiantes coinciden en que “ahora es más fácil tomar los colectivos y esperar dentro de la Facultad; todo está más centralizado y con buena iluminación”.

Desde la Federación Universitaria de Rosario, otra de las promotoras de esta intervención, Alejo Rossi, su presidente, destacó también su implementación como un gran avance.

Choferes satisfechos

Los choferes de las líneas urbanas que operan en el predio coinciden en que la intervención ordenó la circulación y mejoró la seguridad. “Es mejor, se organiza mejor el ascenso y descenso de los pasajeros, es un lugar muy bien puesto con más luz y espacio. Paramos acá, abrimos la puerta y los chicos esperan dentro del coche”, contó Fabián, conductor de la línea 102 Roja. “El cambio fue muy beneficioso. Está todo iluminado, señalizado con carteles y con lugar para que todos los colectivos permanezcan al mismo tiempo. Nos favorece a todos y además se usa también los fines de semana”, sumó Sandro, de la línea 115. “Ahora tenemos baños, más espacio y podemos hacer las esperas, los cambios de choferes, todo en mejores condiciones”, agregó Matías, también chofer del 102.

>>Leer más: Tras muchos años, el transporte urbano volverá a entrar al predio de La Siberia

Voces de las facultades

Desde las facultades, las autoridades destacaron la mejora en las condiciones de acceso y convivencia. “La Parada Segura transformó por completo las condiciones de ingreso a nuestra Ciudad Universitaria. Hoy contamos con un espacio que brinda más comodidad y seguridad a toda la comunidad, y que mejora sustancialmente las condiciones de quienes utilizan el transporte público”, afirmó Mauro Soldevilla, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. “Esta iniciativa cobra una relevancia especial para garantizar mayor seguridad a quienes cursan o trabajan en el turno noche”, agregó.

>>Leer más: Transporte público: habilitan la parada segura "Estación Siberia" en la Ciudad Universitaria

El decano de la Facultad de Arquitectura, Pedro Ferrazini, valoró el impacto urbano y social: “La dársena es un equipamiento urbano que tiene un impacto muy positivo tanto en la comunidad universitaria como en el barrio. Mejora la calidad del espacio público, la iluminación y la relación entre la universidad y los vecinos de La Sexta. Es una obra que dignifica el entorno y vincula mejor a la universidad con su comunidad”. Además, valoró el aporte arquitectónico al entorno: "Desde la Facultad de Arquitectura, la mirada también es muy positiva en términos de la mejora en calidades urbanas y de predio a los fines de apuntalar al turno noche de nuestras carreras, haciendo que sea más elegido. Se ha sumado un equipamiento urbano con las cosas bien hechas, prolijas, con seguridad y mucha iluminación, es un aporte para toda la comunidad, tanto dentro de la universidad como por fuera", ponderó.

Proceso muy saludable

En tanto, la decana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Cintia Pinillo, consideró que el uso de la dársena de colectivos trajo aparejado “un proceso muy saludable, realmente innovador” que ha transformado y potenciado el desempeño de los estudiantes como de los trabajadores docentes y no docentes. “Es muy importante porque contribuyó a mejorar las condiciones en las cuales el estudiantado, docentes y no docentes acceden y transitan por nuestra universidad. Nuestras actividades en las facultades comienzan muy temprano, muchas veces en invierno de noche, y terminan muy tarde, ha significado una mejora en las condiciones de trabajo, ha permitido que sean más los que elijen venir en transporte público porque se sienten seguros, y ha sido muy significativo también para los vecinos que pueden utilizar el transporte público en un espacio cuidado”, resumió.

>>Leer más: Avanza en el Concejo el proyecto que pide revisar los carriles exclusivos para transporte público

Reorganización del espacio

Soledad Cottone, decana de la Facultad de Psicología, ponderó además que con la nueva dársena se agilizaron las frecuencias de los colectivos. "Entre los aspectos valorados positivamente por la comunidad universitaria se encuentran la reorganización del espacio, la mejor iluminación del área y la asignación de paradas específicas para cada línea de colectivo, lo cual ha facilitado la espera, sumado a las mayores frecuencias de los servicios que han contribuido a un traslado más ágil y seguro”. Y agregó que esta obra forma parte de una serie de mejoras que contribuyeron a garantizar entornos más cuidados y seguros en la Ciudad Universitaria y afianzar las condiciones de bienestar de toda la comunidad.

Tanto las voces de la comunidad como los datos oficiales confirman que la Estación Siberia no solo mejoró la infraestructura de acceso, sino que marcó un cambio en la percepción de seguridad y convivencia, fortaleciendo el vínculo entre la Universidad y su barrio.

Las conclusiones del informe

El informe estadístico del Departamento de Análisis Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia concluye que “el análisis comparativo entre los períodos 31 de marzo al 16 de octubre de los años 2024 y 2025 evidencia una reducción en la cantidad de eventos dentro del radio de 500 metros analizado en torno a la Parada Segura Estación Siberia”. Y amplia que si bien “las demandas al 911 relevadas entre 2024 y 2025 presentan volúmenes similares en ambos periodos, se evidencia que los eventos predatorios no se concentraron geográficamente en el punto de parada segura” y destaca “que en 2025 no se registraron eventos de robos calificados en el periodo analizado”.

Las autoridades concluyen que la “ausencia de eventos sobre su ubicación puede ser signo de la efectiva aplicación del dispositivo como medida de seguridad lo que significa una mejor calidad en la seguridad ciudadana”.