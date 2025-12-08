Independiente le prenderá velas a Racing para ir a la Copa Sudamericana

Como pasó con River, que dependía de Boca para clasificar a Copa Libertadores, ahora el Rojo necesita de su clásico rival para clasificar a una copa internacional

El festejo de Racing en La Bombonera. Está en la final del Clausura, y si lo gana celebra Independiente también.

El último cupo a las copas internacionales del 2026 se definirá en la final del sábado en Santiago del Estero. Y para los dos es la única chance de entrar a la Copa Libertadores . Es más, para Estudiantes inclusive es la única oportunidad de volver a jugar en el plano internacional. Mientras que la definición disparará el morbo también. Porque si Racing se consagra, va al torneo principal del continente y habilita un cupo a la Copa Sudamericana para Independiente .

Racing está, hoy, en zona de Copa Sudamericana. Pae lo que pase en Santiago del Estero, el equipo de Gustavo Costas participará de nuevo del escenario continental .

No puede decirse lo mismo de Estudiantes , que quedó afuera por tabla general, entró por la ventana a los octavos de final del Clausura y ahora tiene la gran chance de coronarse tras superar octavos, cuartos y semifinales, ganando de visitante por 1 a 0.

Estudiantes finalizó 15º en la tabla general y si gana va a la Libertadores. Si pierde, queda afuera de todo.

Qué pasa si Racing sale campeón

Si la Academia Racing sale campeón, el cupo suyo a la Sudamericana por haber finalizado 5º en la tabla general, será para el primero que quedó afuera de todo: nada menos que Independiente.

>> Leer más: Estudiantes lo hizo de nuevo: ganó el clásico platense y jugará por la final del Clausura

Los clasificados a la Copa Libertadores en forma directa a la fase de grupos son Central, Boca, Platense, Independiente Rivadavia, Lanús y Racing o Estudiantes. Argentinos Juniors irá a la fase previa y deberá superar dos instancias para clasificar a los grupos.

Los clasificados a la Copa Sudamericana son River, Racing o Independiente, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central. De ellos, los debutantes absolutos en copas internacionales serán el Malevo y el Guapo.

Como River que dependía de Boca para ir a Libertadores, ahora el Rojo depende de Racing ¿Se repetirá el final?