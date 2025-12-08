La Capital | Ovación | Independiente

Independiente le prenderá velas a Racing para ir a la Copa Sudamericana

Como pasó con River, que dependía de Boca para clasificar a Copa Libertadores, ahora el Rojo necesita de su clásico rival para clasificar a una copa internacional

Gustavo Conti

Gustavo Conti

8 de diciembre 2025 · 21:18hs
El festejo de Racing en La Bombonera. Está en la final del Clausura

FOTOBAIRES

El festejo de Racing en La Bombonera. Está en la final del Clausura, y si lo gana celebra Independiente también.

El último cupo a las copas internacionales del 2026 se definirá en la final del sábado en Santiago del Estero. Y para los dos es la única chance de entrar a la Copa Libertadores. Es más, para Estudiantes inclusive es la única oportunidad de volver a jugar en el plano internacional. Mientras que la definición disparará el morbo también. Porque si Racing se consagra, va al torneo principal del continente y habilita un cupo a la Copa Sudamericana para Independiente.

Racing está, hoy, en zona de Copa Sudamericana. Pae lo que pase en Santiago del Estero, el equipo de Gustavo Costas participará de nuevo del escenario continental.

No puede decirse lo mismo de Estudiantes, que quedó afuera por tabla general, entró por la ventana a los octavos de final del Clausura y ahora tiene la gran chance de coronarse tras superar octavos, cuartos y semifinales, ganando de visitante por 1 a 0.

Estudiantes finalizó 15º en la tabla general y si gana va a la Libertadores. Si pierde, queda afuera de todo.

Qué pasa si Racing sale campeón

Si la Academia Racing sale campeón, el cupo suyo a la Sudamericana por haber finalizado 5º en la tabla general, será para el primero que quedó afuera de todo: nada menos que Independiente.

>> Leer más: Estudiantes lo hizo de nuevo: ganó el clásico platense y jugará por la final del Clausura

Los clasificados a la Copa Libertadores en forma directa a la fase de grupos son Central, Boca, Platense, Independiente Rivadavia, Lanús y Racing o Estudiantes. Argentinos Juniors irá a la fase previa y deberá superar dos instancias para clasificar a los grupos.

Los clasificados a la Copa Sudamericana son River, Racing o Independiente, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central. De ellos, los debutantes absolutos en copas internacionales serán el Malevo y el Guapo.

Como River que dependía de Boca para ir a Libertadores, ahora el Rojo depende de Racing ¿Se repetirá el final?

