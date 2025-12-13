La Capital | Ovación | PSM Fútbol

PSM Fútbol sufrió de local pero superó el primer play off en el Regional Amateur

Perdió en casa ante Racing de Teodelina pero hizo valer la victoria en la ida. PSM Fútbol avanza en el Regional Amateur

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

13 de diciembre 2025 · 01:12hs
Titulares y suplentes de PSM Fútbol que pasaron a la tercera fase del Regional Amateur.

PSM Fútbol

Titulares y suplentes de PSM Fútbol que pasaron a la tercera fase del Regional Amateur.

PSM Fútbol sigue en Regional Amateur y ya se prepara para disputar la tercera fase del certamen más federal de la Argentina. El equipo de Punta Quebracho cayó en Puerto San Martín por la mínima diferencia ante Racing de Teodelina pero el triunfo por 4 a 2 en la ida le sirvió.

El encuentro fue disputado entre los dos equipos y los académico abrieron el marcador por Simon Carro a los 38' de la etapa inicial.

En el complemento el local salió a buscar la igualdad pero sus delanteros no estuvieron finos en los últimos metros. El dueño de casa se quedó con 10 por la expulsión de Yair Bohnhoff y a partir de ahí cuidó la pelota.

El final llegó con sufrimiento y PSM Fútbol festejó la clasificación. Ahora espera el rival que saldrá entre Sportivo Sarmiento de Maggiolo ante San Jorge que jugarán este domingo en Maggiolo.

En la ida el Uruguayo de San Jorge ganó por 2 a 1.

La tercera fase del torneo Regional Amateur, region Litoral Sur, se jugará el 4 y 11 de enero del 2026.

