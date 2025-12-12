Ficciones de la Patagonia: paisajes, historias y personajes que respiran desde el sur

La bioquímica y escritora rosarina Bibiana Portugués regresa a su ciudad natal para presentar su primer libro de cuentos "El Estorbo, ficciones de la Patagonia ", editado por Caburé. La actividad será este viernes 12 de diciembre a las 19 en Nexo (Laprida 2136). Un evento que promete ser una experiencia sensorial completa: junto a la lectura de los textos habrá música, una muestra de fotografías y degustación de vinos patagónicos.

El viento del sur y sus geografías respiran en cada historia de "El Estorbo". Sobre todo cuando habla de paisajes que "invitan a respirar hondo, a suspirar", a "mirar la nada" o personajes que "caminan lento" , tal como describe en "Maldición, va a ser un día hermoso", "La novia" y "La tarotista", los tres primeros relatos de obra.

"El Estorbo" reúne nueve cuentos y propone una inmersión profunda en paisajes, historias y personajes de sur argentino, donde reside la autora desde hace casi cuatro décadas. "Me fui en el año 87 por un ansia de vivir más cerca de la naturaleza, más tranquila, buscando otra calidad de vida más afín a mi persona", dijo a La Capital la autora.

Nacida y criada en Rosario—donde vivió cerca del Cruce Alberdi y se formó como bioquímica en la Universidad Nacional de Rosario (UNR)—, Portugués decidió hace 38 años dejar la ciudad para asentarse en el sur. La localidad chubutense de Trevelin, conocida en crónicas de viaje por sus colonos galeses y sus campos de tulipanes , es su lugar de residencia.

Si bien reconoce un vínculo de décadas con la escritura, un taller con Patricia Ratto impulsó la idea de dar a conocer su voz narrativa y su mirada regional presente en "El Estorbo". "Yo no me puse a escribir para un libro sino para expresarme. Y fue mi mentora la que me dijo que mis cuentos —dijo Portugués— tenían un eje patagónico, que no es algo tan común en las producciones argentinas actuales, más centradas en las grandes urbes".

La tensión entre turistas y pobladores también se hace presente en los cuentos de Portugués. En referencia a su propia experiencia como migrante rosarina en el sur contó: "Cuando yo me fui a vivir a Trevelin eran 4 mil habitantes, entonces se sentía mucho esto de 'el que llega' y 'el que es de ahí'. Ahora es otra cosa, porque hay una ola migratoria e integrarte es más fácil, porque enseguida te pegás a gente que estás en la misma que vos. Pero en mi caso no fui a llevar sino a recibir, me interesaba mucho lo que ya había ahí".