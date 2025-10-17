Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Christian Bragarnik, que tuvo incursiones en Newell's y Central, amasó una fortuna exorbitante en el fútbol. Se mueve en Argentina, México y otros países como pez en el agua

El empresario Christian Bragarnik tuvo un ascenso meteórico dentro del fútbol hasta ser uno de los empresarios más poderosos de Argentina y de muchos clubes del exterior.

Claudio Tapia es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la cabeza visible de un ente, pero que maneja el "negocio" como si fuera el dueño de todo. Hace y deshace todo como si nada, sin reacciones ni negativas de los titulares de los clubes que lo siguen por temor y/o conveniencia. Nadie se mete con Chiqui y el que lo hace sufre las consecuencias. Pero en este mundo que parecería surrealista, pero que no lo es, nada como pez en el agua y sin pudores Christian Bragarnik , el poderoso empresario que tiene un poder en clubes y jugadores no sólo a nivel nacional sino también internacional, y, como si fuera poco, con vínculos con el narcotráfico.

Su presencia e intervenciones en el fútbol son de una autoridad llamativa, pero si puede hacerlo es porque tiene la venia de alguien. Hay un sector por encima de su figura que le permite transitar por el mundo de la redonda sin obstáculos. Es así como gerencia clubes, por ejemplo Defensa y Justicia, como si se tratara de una empresa privada, justamente una palabra odiada en las oficinas de la AFA. Desde ChIqui hacia abajo casi nadie piensa en una privatización del fútbol y los pocos que lo hicieron están en la lista de los odiados.

Pero el empresario -jugó en Almagro y Comunicaciones, donde hizo las divisiones inferiores, J.J. Urquiza y, finalmente, Yupanqui- con oficinas coquetas en Puerto Madero no sólo controla entidades locales y del exterior, sino que tiene una lista interminable de jugadores y entrenadores que representa. Y, sobre todo, un poder económico tan importante que puede quedarse con futbolistas con futuro a bajo costo aprovechando las necedidades de los clubes, esos que caen bajo sus garras.

Los jugadores que están bajo su órbita no se quedan sin jugar porque son ubicados en clubes locales o del exterior, según el rendimiento y presente, que son de su "propiedad" o que le deben favores. Y en el caso de los técnicos sucede lo mismo, tan es así que no causa sorpresa que uno que es echado de una institución por malos resultados a los pocos días encuentra trabajo en otro. "Hay que pertenecer a su equipo para estar en el circuito", reconoció un DT de trayectoria en voz baja sabiendo que ponerse en la vereda de enfrente sería sacado de escena.

Es tomar o dejar, así es la cuestión en un presente donde el poder de la AFA es alta y sin resistencia y con un empresario con enorme llegada en el mundo del fútbol. Casi todos los dirigentes le deben favores a Bragarnik y él los cobra muy bien, con pases y/o porcentajes de jóvenes promesas o cediendo jugadores sin cabida en algunas instituciones. "Los dirigentes vienen y te dicen: «Lo que pasa que este jugador, este representante...». Hay unos negociados tan grandes por abajo que la gente no sabe, la gente va y mira lo que ve en la cancha", sostuvo tiempo atrás Ricardo Lunari en una charla con Ovación hablando del mundo del fútbol en general.

Negocios en Newell's y Central

Tanto Newell's como Central cayeron bajo las garras del empresario en momentos de necesidades. Es como aquel tipo que tenía un cheque a fecha y necesitaba cambiarlo o pretendía un préstamo sin tener que presentar demasiados papeles, entonces recurría al usurero. Más o menos eso sucedía y sucede con Bragarnik, un exfutbolista de 54 años que jugó en el ascenso, se retiró joven y es abogado.

En el Canalla, por citar un ejemplo, estuvo detrás de la llegada de Carlos Tevez a la dirección técnica tras una charla con el vicepresidente del momento, Ricardo Carloni. Central estaba golpeado por el fracaso de Leandro Somoza y la soga a mano para conseguir refuerzos era la del empresario, que como siempre impuso condiciones. La respuesta ante un pedido fue: "Te doy jugadores, pero el DT tiene que ser Carlitos". Y así fue, como había sucedido en 2019 con el arribo de Diego Cocca por la intervención del empresario.

bragarnik y martínez

Newell's no fue la excepción y también desembarcó para "ayudar", pero sacar sus réditos. Uno de los casos emblemáticos -entre otros- lo tiene a Lisandro Martínez como protagonista. En la historia quedó marcado que Juan Manuel Llop no lo tuvo en cuenta por ser petiso y en otro de los tantos momentos de conseguir dinero, Eduardo Bermúdez -en representación del club- negoció la venta del 50 por ciento del pase en 650 mil dólares.

Licha la rompió en Defensa y Justicia y enseguida aparecieron ofertas del exterior. ¿Qué hizo el empresario? Adquirió el restante porcentaje en cerca de 1,5 millón de dólares y vendió al campeón del mundo a Ajax de Holanda en 7 millones de euros. Negocio más que redondo.

Entre otras de sus intervenciones y colaboraciones con la Lepra, se dice que Pipa Benedetto llegó al Parque de su mano después de la frustrada estadía en Olimpia. La realidad del atacante no se modificó hasta el momento con la Rojinegra y es similar a lo que pasó en el vecino país.

¿Cómo se hizo tan poderoso?

La historia se remonta a sus vínculos en México. Más allá de que se inició en un videoclub y ahora es uno de los dueños (o mayor accionista) de Elche (España), la fortuna que amasa el empresario es casi incalculable. Según diversos medios el monto que tendría en su haber sería de cerca de 16 mil millones de dólares, una cifra nada sencilla de alcanzar sin grandes contactos y negociados.

El apellido Bragarnik llegó a ser título en una nota del poderoso diario de Estados Unidos Los Ángeles Times con el título: "Promotor ligado al narcotráfico lleva a Maradona a México".

En el informe se resaltó, como muchas veces fue informado, que el empresario oficiaba de asesor y abogado deportivo del grupo de Casino Caliente, de la familia Jorge Hank Rhon y dueño de las casas de apuestas más grande del país, que además controlan los equipos de Xolos de Tijuana y los Dorados de Culiacán, ciudad que es considerada como la cuna del narcotráfico en México.

En su estadía en el club Querétano el polémico representante tuvo a jefes que estaban siendo perseguidos por la DEA y que estaban asociados nada menos que con Joaquín "Chapo" Guzmán, uno de los narcos más renombrados y actualmente en prisión. Si bien la información era pública, el propio Bragarnik contó hace poco tiempo que “a mí me contrató una sociedad anónima. Después me enteré que la mayoría de los accionistas se dedicaban al narcotráfico”.

Relación con el narcotráfico, pero sin saberlo

“Fui a las reuniones de la Federación, vendí y compré jugadores. Yo no era un investigador privado para evaluar las situaciones particulares”, sostuvo Bragarnik en diversas entrevistas que brindó en las últimas semanas con el fin de "lavarse" las manos. Precisamente cuando aparecen los narcotraficantes lo que se intenta hacer en el fútbol -como en otros rubros- es lavar dinero.

Bragarnik no se excusó y reconoció el contacto con personas que transitan por el camino de lo ilegal, aunque se excusó de no estar al tanto de sus actividades. ¿Demasiado inocente? Lo raro parecería ser que no es investigado con fuerza de cómo logró convertirse en ultramillonario y ser uno de los personajes más poderosos del fútbol.

Del videoclub en el barrio de Flores -donde grababa videos de fútbol- y de trabajar en un supermercado chino en Buenos Aires a convertirse en el tipo al que muchos clubes recurren en busca de ayuda. Es que el empresario tiene un poder demasiado llamativo.