Balacera contra el Heca: el Gobierno provincial ofrecerá una recompensa para dar con los autores

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, anticipó que se difundirán imágenes captadas por cámaras de videovigilancia.

17 de octubre 2025 · 08:12hs
Hospital custodiado. Policías fuertemente armados montan guardia este viernes en el playón de acceso 

Foto: La Capital / Virginia Benedetto.

Foto: La Capital / Virginia Benedetto. 
Hospital custodiado. Un efectivo policial fuertemente monta guardia este viernes en el playón de acceso 

Foto: La Capital / Virginia Benedetto.

Hospital custodiado. Un efectivo policial fuertemente monta guardia este viernes en el playón de acceso 
Personal policial con armas largas en el Heca tras el ataque ocurrido el jueves a la tarde. 

Foto: La Capital / Leo Vincenti.

Personal policial con armas largas en el Heca tras el ataque ocurrido el jueves a la tarde. 

El Gobierno provincial ofrecerá una recompensa para quienes brinden información sobre los autores materiales e intelectuales de la balacera perpetrada ayer a la tarde contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Fuentes oficiales indicaron a La Capital que los funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad se encuentran este viernes ultimando detalles administrativos con el Ministerio Público de la Acusación para definir el monto de la recompensa y detalles de su implimentación.

Mientras tanto, la actividad en el hospital este viernes a la mañana se mantenía, pero restringida solo a la atención de urgencias y de la guardia. El nosocomio más importante de la región presentaba una imagen inusual con personal policial de custodia con armas largas y rostros cubiertos.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, señaló este viernes que "en las próximas horas se darán más detalles de un fuerte ofrecimiento de recompensa por información sobre las personas que participaron de la balacera al Heca. Es un hecho que no vamos a dejar pasar. Vamos a poner todos los recursos de la provincia para esclarecerlo".

Cococcioni brindó declaraciones periodística tras participar de un operativo de inactivación de un búnker de drogas en Presidente Roca 5163, en la zona sur de Rosario. En esa oportunidad, el funcionario fue consulado sobre el grave ataque contra el hospital más importante de la región y allí confirmó que se ofrecerá una recompensa a cambio de información fehaciente para dar con los autores del ataque y también con los organizadores.

heca vigilado
Hospital custodiado. Un efectivo policial fuertemente monta guardia este viernes en el playón de acceso

Hospital custodiado. Un efectivo policial fuertemente monta guardia este viernes en el playón de acceso

En sentido, amplió: "En breve se conocerán más detalles, pero hay elementos que permitirán lanzar el ofrecimiento con los datos que hay hasta el momento, y pidiendo la colaboración de la ciudadanía para identificar y ubicar a esas personas. Esto se está manejando entre el Programa de Recompensas del ministerio y la Fiscalía Regional Rosario. Se van a difundir imágenes que fueron captadas por distintas cámaras de video vigilancia".

"Son imágenes parciales o incompleta, pero que pueden ayudar para que si alguien vio algo o sabe algo pueda acercarnos esa información", agregó, y adhirió a la hipótesis preliminar de que el ataque habría tenido como intención amenazar a Dylan Cantero, hijo del fundador de la banda de Los Monos, quien ingresó al Heca la noche anterior herido de bala. Lo extraño es que la balacera sucedió en horas de la tarde del jueves, cuando Cantero hijo ya se había retirado del hospital con el alta médica.

Aumentar sanciones penales

Pero también aprovechó la oportunidad para cuestionar algunos aspectos de la Justicia en el caso de que los investigadores den con los pistoleros. "Me compadezco del fiscal que llegue a imputar a los autores y el Código Penal determina que esos delitos tienen penas de prisión en suspenso. Esto no se puede tratar como un simple abuso de armas. Disparar cuatro veces contra un hospital en Rosario merecería prisión perpetua. Eso debería estar equiparado a una tentativa de homicidio o un homicidio consumado", remarcó.

"Desde la provincia de Santa Fe vamos a poner todo lo que tengamos que poner, no vamos a escatimar recursos. Después, cuando los agarremos no queremos que les apliquen una pena en suspenso. Queremos que queden en el régimen de detención de alto perfil y que no vuelvan a la calle, para dar un mensaje claro, y que en la provincia estos hechos no se toleran más", subrayó.

Cómo fue el ataque al Heca

El ataque al Heca sucedió cerca de las 17.30, cuando dos hombres que se desplazaban en una motocicleta efectuaron varios disparos de arma de fuego contra el frente del Heca, en la esquina de Pellegrini y Crespo, uno de los corredores más transitados de la ciudad. Los agresores dejaron en el lugar una nota con amenazas.

>> Leer más: Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

El incidente no dejó heridos, pero desató el pánico entre el personal médico y los pacientes que se encontraban en el lugar. Testigos indicaron que los agresores escaparon rápidamente por calle Crespo hacia el sur, antes de que llegaran los patrulleros de la Comisaría 32ª y el Comando Radioeléctrico (CRE).

Esta no es la primera vez que el Heca sufre una balacera. El 13 de diciembre de 2023 hubo un hecho similar.

Tras la balacera, numerosos efectivos policiales con armas largas están custodiando el Hospital de Emergencias.

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal.

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

Jesús Ledesma tenía 65 años. Fue visto por última vez el 6 de julio de 2022. Un año después surgieron las pistas de un crimen.

Piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

El crimen de Mijail, cuyo juicio comenzó este jueves, ocurrió en enero de 2022 en el barrio Godoy. 

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen "a traición" de un chico de 15 años

