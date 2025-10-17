La Capital | nene

Un nene de 4 años recibió un balazo en los genitales mientras estaba en su casa en Santa Fe

El abuelo y el tío del niño señalaron que el niño estaba jugando con un arma de fuego, pero la policía no la encontró en la vivienda

17 de octubre 2025 · 12:12hs
El nene fue atendido este jueves en el Hospital Iturraspe.

El nene fue atendido este jueves en el Hospital Iturraspe.

La Justicia provincial confirmó este jueves que un nene fue baleado y requirió una internación urgente debido al grave diagnóstico en la ciudad de Santa Fe. Fuentes oficiales precisaron que la víctima de 4 años recibió un disparo en los genitales, pero no lograron corroborar en qué circunstancias se produjo la lesión.

La investigación comenzó a la tarde, cuando la policía fue notificada sobre la situación del paciente en el Hospital Iturraspe. Previamente, el niño había sido atendido en un centro de salud del barrio donde vive. Al menos dos familiares declararon ante las autoridades para explicar lo ocurrido, aunque brindaron testimonios dudosos en cuanto a la causa de las heridas.

Mientras el Ministerio Público de la Acusación (MPA) investigaba el incidente, el nene fue sometido a una cirugía en un tercer efector y tuvo una evolución favorable. No obstante, este viernes continuaba bajo tratamiento en una unidad de cuidados especiales para recuperarse.

¿Qué se sabe del niño baleado en los genitales?

De acuerdo al registro de las fuerzas de seguridad provinciales, un hombre de 49 años llevó a su nieto hasta el Centro de Salud Los Cipreses, ubicado en la esquina de avenida French y Sarmiento. El personal de guardia dio aviso a la policía alrededor de las 16 y finalmente los médicos derivarlo porque constataron que tenía lesiones graves.

El primer parte oficial indica que el nene sufrió heridas en los genitales y en uno de sus glúteos mientras estaba en una casa del barrio Guadalupe Oeste. Tras la segunda evaluación en el Iturraspe, lo atendieron en el quirófano del Hospital de Niños Orlando Alassia.

El director del nosocomio, Pablo Ledesma, precisó que el paciente sufrió una lesión en la uretra por el impacto de una bala. Después de la cirugía tuvo una evolución satisfactoria y quedó internado en el mismo establecimiento.

La policía santafesina inició la investigación desde la comisaría 8ª con la mira puesta en un domicilio ubicado sobre French y Mitre, a pocas cuadras del centro de salud adonde fue su abuelo. El registro de las actuaciones quedó en manos de la Fiscalía Regional Primera.

Un accidente poco creíble

En el inicio de la pesquisa, el hombre de 49 años y otro joven de 27 dijeron que el nene "estaba jugando en una habiación" cuando escucharon dos detonaciones. Después fueron al dormitorio y lo encontraron ensangrentado.

Los investigadores detectaron algunas incongruencias alrededor del testimonio del tío y el abuelo de la víctima. De inmediato les llamó la atención que el niño tuviera acceso a un arma de fuego cargada y que además pudiera disparar.

En base a estas declaraciones, el MPA ordenó una requisa del domicilio y no encontraron ninguna pistola o revólver. No obstante, los efectivos secuestraron una cartuchera con proyectiles calibre 22 que serán peritados.

Ante la gravedad del hecho, los policías informaron lo ocurrido a la Jefatura de la Comisaría 8°, que notificó al Fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó una requisa domiciliaria inmediata en la vivienda donde ocurrió el episodio.

Los dos hombres entrevistados fueron liberados tras el procedimiento y quedaron a vinculados a la causa penal. La Fiscalía aún debe determinar quién fue el responsable de las lesiones del niño.

