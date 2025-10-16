La Capital | La Región | pueblo

Misterio en un pueblo de Santa Fe: una luz flotante alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Una luz blanca con destellos violetas apareció sobre un campo y alteró al ganado. Dos meses después, las autoridades clasificaron al expediente de "reservado"

16 de octubre 2025 · 15:50hs
El pueblo de Candioti sigue revolucionado. Imagen creada con IA

El pueblo de Candioti sigue revolucionado. Imagen creada con IA

La noche del 14 de agosto en Candioti, un pequeño pueblo agrícola del departamento La Capital de la provincia de Santa Fe, se tiñó de misterio. Lo que comenzó como un aviso vecinal por “luces raras” terminó con una denuncia oficial, un parte policial, y ahora, dos meses después, con un expediente reservado por razones de seguridad nacional.

Todo empezó pasadas las 22, cuando el presidente comunal, Sergio Oreggioni, llamó a la Comisaría 22. Vecinos habían visto algo extraño sobre un campo al norte del pueblo: una luz blanca con destellos violetas que parecía flotar a pocos metros del suelo.

Un subinspector salió a recorrer la zona. En el camino, el cuidador de un establecimiento ganadero le hizo señas desesperado. Le dijo que los animales estaban fuera de sí. Al llegar, el agente se encontró con una escena difícil de explicar: las vacas giraban en círculo alrededor de la luz, como hipnotizadas, mientras los caballos corrían desbocados, relinchando y chocando contra los alambrados.

>> Leer más: Alerta Ovni: llega a Rosario el V Congreso Internacional de Ovnilogía

La luz —según el parte oficial— permaneció inmóvil apenas unos minutos. Luego se apagó sin dejar rastro. De inmediato, los animales se calmaron y volvieron al establo. No hubo daños. No hubo fuego. Tampoco ruido. Solo el desconcierto y el silencio de una noche que, en Candioti, nadie olvida.

Embed

Del campo al expediente reservado

El hecho se incorporó al informe policial de rutina, pero al poco tiempo trascendió entre vecinos y productores. La noticia llegó a la investigadora Andrea Pérez Simondini, una de las referentes nacionales en el estudio de fenómenos aéreos anómalos, quien decidió pedir formalmente acceso al documento.

La solicitud —presentada ante el gobierno provincial bajo la Ley de Acceso a la Información— se registró con el expediente N° 00101-0333678-6. Lo que vino después sorprendió incluso a quienes llevan años siguiendo estos temas: “La información no puede ser proporcionada porque se encuentra dentro de las excepciones previstas por razones de seguridad pública y nacional”, respondieron las autoridades.

>> Leer más: Un testigo reveló el avistaje de un ovni con lujo de detalles

La notificación, firmada el 14 de octubre, citó tres normas: la ley nacional 27.275, la ley provincial 14.256 y el decreto 692/2009, todas vinculadas a seguridad e inteligencia del Estado. Se trata de un llamativo caso en el que un fenómeno de este tipo queda oficialmente clasificado como reservado por motivos de seguridad nacional.

Entre el misterio y la burocracia

El caso de Candioti se suma a una larga lista de avistamientos rurales en el centro-norte santafesino: luces que se encienden y apagan sobre los campos, animales inquietos, testimonios que se repiten entre Laguna Paiva, Nelson y Recreo.

Pero esta vez hay algo distinto: un documento oficial sellado, una investigación interna y una clasificación de seguridad. En Candioti, mientras el expediente duerme bajo llave, la historia de la luz blanca que hipnotizó a las vacas sigue corriendo de boca en boca.

Noticias relacionadas
La iniciativa se enmarca en una política educativa más amplia que impulsa el municipio a través del programa “La Muni en tu escuela”, que incluye más de 20 dispositivos pedagógicos y recreativos destinados a todos los niveles educativos.

Villa Gobernador Gálvez: Más de 1.400 niños fueron parte de las jornadas "Infancias sobre ruedas"

La playa y el río son parte del acervo turístico de Granadero Baigorria.

Granadero Baigorria se posiciona como un importante punto turístico regional

Las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Comunal y en Plaza del Carmen.

Timbúes se prepara para vivir la Feria del Libro 2025 entre el 16 y 17 de octubre

María Florencia Gómez tenía 35 años y el 12 de octubre de 2020 fue atacada brutalmente por una o más personas, mientas caminaba por la zona rural de San Jorge. Aún se desconoce al responsable y el móvil del asesinato. 

A cinco años del femicidio, San Jorge recordó a Florencia Gómez y reiteró el pedido de justicia

Ver comentarios

Las más leídas

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones del 26 de octubre

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones del 26 de octubre

Newells pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Newell's pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Lo último

Pese otra intervención de EEUU, el dólar subió por tercer día: qué pasó con el blue en Rosario

Pese otra intervención de EEUU, el dólar subió por tercer día: qué pasó con el blue en Rosario

La producción industrial de Santa Fe bajó 0,6% en agosto

La producción industrial de Santa Fe bajó 0,6% en agosto

Feria del Libro 2025: quiénes son los 180 escritores rosarinos que darán el presente en el encuentro literario

Feria del Libro 2025: quiénes son los 180 escritores rosarinos que darán el presente en el encuentro literario

Crimen sin cuerpo en Funes: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Fue acusada de provocar la muerte de Jesús Ledesma en su casa. Según testimonios, con su pareja lo cargaron en un barril y lo arrojaron al arroyo Ludueña

Crimen sin cuerpo en Funes: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Por María Laura Cicerchia

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones del 26 de octubre
Política

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones del 26 de octubre

El cementerio El Salvador será un museo a cielo abierto: cuáles serán los cambios
La Ciudad

El cementerio El Salvador será un museo a cielo abierto: cuáles serán los cambios

Pese otra intervención de EEUU, el dólar subió por tercer día: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

Pese otra intervención de EEUU, el dólar subió por tercer día: qué pasó con el blue en Rosario

Las escuelas de Santa Fe ya abrieron la inscripción para el ciclo lectivo 2026
La Ciudad

Las escuelas de Santa Fe ya abrieron la inscripción para el ciclo lectivo 2026

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen a traición de un chico de 15 años
Policiales

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen "a traición" de un chico de 15 años

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones del 26 de octubre

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones del 26 de octubre

Newells pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Newell's pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Ovación
El Gigante, destino final de Russo: parte de sus cenizas serán esparcidas en una ceremonia íntima

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El Gigante, destino final de Russo: parte de sus cenizas serán esparcidas en una ceremonia íntima

El Gigante, destino final de Russo: parte de sus cenizas serán esparcidas en una ceremonia íntima

El Gigante, destino final de Russo: parte de sus cenizas serán esparcidas en una ceremonia íntima

Quién es Santino Barbi, el arquero que pasó de buscar club online a ser la figura de la selección sub-20

Quién es Santino Barbi, el arquero que pasó de buscar club online a ser la figura de la selección sub-20

Argentinos vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Argentinos vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Policiales
Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal
Policiales

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

Crimen sin cuerpo en Funes: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Crimen sin cuerpo en Funes: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen a traición de un chico de 15 años

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen "a traición" de un chico de 15 años

Cayó un sospechoso por violento asalto a pareja a la que dejaron maniatada en Alvear

Cayó un sospechoso por violento asalto a pareja a la que dejaron maniatada en Alvear

La Ciudad
Feria del Libro 2025: quiénes son los 180 escritores rosarinos que darán el presente en el encuentro literario
La Ciudad

Feria del Libro 2025: quiénes son los 180 escritores rosarinos que darán el presente en el encuentro literario

El cementerio El Salvador será un museo a cielo abierto: cuáles serán los cambios

El cementerio El Salvador será un museo a cielo abierto: cuáles serán los cambios

Este sábado habrá estacionamiento gratuito en el centro por el Día de la Madre

Este sábado habrá estacionamiento gratuito en el centro por el Día de la Madre

Se realizará una nueva edición del Social Media Day en la UCA Rosario

Se realizará una nueva edición del "Social Media Day" en la UCA Rosario

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste
LA CIUDAD

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Policiales

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad
La Ciudad

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país
Política

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario
Información General

Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza
Economía

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza

Pullaro: Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo
Política

Pullaro: "Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo"

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario
Política

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado
La Ciudad

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado

Le dimos con una 40, ni cabida ahora: dos condenados por el crimen fallido de un comerciante
Policiales

"Le dimos con una 40, ni cabida ahora": dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

POLICIALES

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo
Política

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo"

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Por Alvaro Torriglia
Economía

Empresarios, sindicalistas y provincia analizan la crisis metalúrgica en Santa Fe

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular
Policiales

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

Otra vez el experimento escolar del volcán dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo
Información General

Otra vez el experimento escolar del "volcán" dejó heridos: esta vez fue en un colegio de Palermo

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos
Política

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos