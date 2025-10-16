La Capital | La Ciudad | abuso

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela de zona oeste

La denuncia gira en torno a un ataque de alumnos hacia otro. Hubo protestas, quema de cubiertas y tensión en torno al edificio escolar

16 de octubre 2025 · 20:43hs
La escuela en zona oeste donde se investiga un presunto caso de abuso.

La escuela en zona oeste donde se investiga un presunto caso de abuso.

En el mediodía de este jueves, autoridades del Ministerio de Educación santafesino se hicieron presentes en la Escuela N° 1.381 "Renacer en la Esperanza", ubicada en Doctor Riva 5740, en la zona oeste rosarina,constatando una situación que ameritó la intervención de la Policía, la fiscalía en turno y la convocatoria a áreas de protección a la niñez de la provincia. Las sospechas y denuncias de la comunidad educativa giró en torno a un posible caso de abuso entre integrantes del alumnado.

Según la información recabada por las autoridades de la cartera educativa, ante expresiones de un alumno de nivel inicial se convocó al equipo socio educativo, quienes junto a los directivos y progenitores procedieron a activar los protocolos de resguardo pertinentes frente a una posible situación de vulneración de derechos entre pares.

La intervención se produjo tras la presencia de personas del círculo ampliado del niños y vecinos, quienes se hicieron presentes en la escuela generando desorden, daños edilicios y agresiones a la directora. Hubo quema de cubiertas en las puertas del edificio escolar, protestas y tensión.

imagendetv
Los padres se agolparon frente a la escuela en zona oeste ante un presunto caso de abuso entre alumnos.

Los padres se agolparon frente a la escuela en zona oeste ante un presunto caso de abuso entre alumnos.

"A mi hijo, tres chicos de la primaria, más grandes que él, lo agarraron en un salón y le hicieron cosas. Mi hijo me dice que tiene miedo. Ya hice la denuncia y lo llevé al médico. Está asustado, pero las autoridades dicen que tienen que resguardar al resto de los niños ¿Dónde estaban las maestras, nadie vio nada?", se quejó la madre del pequeño en cuestión, en medio de un llanto desconsolado.

Por tal motivo, Educación activó el protocolo de intervención en crisis, asistió personal policial ante un llamado al 911 y se dio aviso a Fiscalía para sumar a la investigación en curso.

A raíz de este incidente, desde el Ministerio de Educación, a través de la Delegación Regional, se está acompañando al equipo directivo y garantizando la institucionalidad escolar.

A la par del avance de la investigación correspondiente por la posible vulneración de derechos entre pares, se definió proceder a realizar un relevamiento de los daños edilicios y confirman que se hará la denuncia contra quienes efectuaron agresiones al equipo directivo y los daños materiales. También se convocó a infraestructura y el Fondo de Asistencia Educativa (FAE) para el arreglo edilicios que garanticen el dictado de clases.

“No vamos a permitir el amedrentamiento al sistema educativo y al personal docente” afirmaron categóricamente desde la cartera educativa.

Asimismo, se convocarán a las familias de la comunidad educativa en la Delegación Regional para oficializar la información institucional correspondiente. Las reuniones serán programadas y situadas a través de supervisión.

>> Leer más: Cómo acompañar a un estudiante en una denuncia de abuso

"Es pertinente señalar que la prioridad está puesta en la preservación de estudiantes y trabajadores del sistema educativo", señalaron las autoridades en un parte de prensa, tras los primeros pasos en la investigación legal y administrativa por la situación de vulneración de derechos entre pares, se realizará un relevamiento de los daños edilicios y se hará la denuncia contra quienes efectuaron agresiones al equipo directivo y daños materiales al edificio escolar.

Noticias relacionadas
Una nueva edición de la Feria del Libro Rosario comenzó este miércoles 

Feria del Libro 2025: quiénes son los 180 escritores rosarinos que darán el presente en el encuentro literario

EL objetivo es salvaguardar el legado patrimonial que constituye la arquitectura, el arte escultórico funerario, los objetos y el conjunto de bienes patrimoniales emplazados en el cementerio El Salvador.

El cementerio El Salvador será un museo a cielo abierto: cuáles serán los cambios

Día de la Madre. La medida regirá durante todo el sábado 18 en la zona delimitada por Oroño, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires.

Este sábado habrá estacionamiento gratuito en el centro por el Día de la Madre

UCA Rosario será la sede de una nueva edición de Social Media Day

Se realizará una nueva edición del "Social Media Day" en la UCA Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Argentinos vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Argentinos vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Lo último

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Los familiares de los fallecidos se reunieron en el Monumento a la Bandera, en un encuentro cargado de tristeza e indignación

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Por Mila Kobryn
Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela de zona oeste
La Ciudad

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela de zona oeste

Crimen sin cuerpo: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Crimen sin cuerpo: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones
Política

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero
Policiales

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Argentinos vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Argentinos vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Ovación
El once de Newells que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors
Ovación

El once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

El once de Newells que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

El once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense

Tenis: el paranaense Ezequiel Simonit se quedó con el tradicional Pro Tour Pichín Tonella

Tenis: el paranaense Ezequiel Simonit se quedó con el tradicional Pro Tour Pichín Tonella

Policiales
Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero
Policiales

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

Crimen sin cuerpo: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Crimen sin cuerpo: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen a traición de un chico de 15 años

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen "a traición" de un chico de 15 años

La Ciudad
Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela de zona oeste

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela de zona oeste

Feria del Libro 2025: quiénes son los 180 escritores rosarinos que darán el presente en el encuentro literario

Feria del Libro 2025: quiénes son los 180 escritores rosarinos que darán el presente en el encuentro literario

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte hasta el domingo
La Ciudad

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte hasta el domingo

Proponen multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying
La Ciudad

Proponen multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027
LA CIUDAD

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía
Política

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Uruguay legalizó la eutanasia: cómo es la ley que se convirtió en un hito en Latinoamérica
Información General

Uruguay legalizó la eutanasia: cómo es la ley que se convirtió en un hito en Latinoamérica

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste
POLICIALES

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio
POLICIALES

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste
LA CIUDAD

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Policiales

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad
La Ciudad

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país
Política

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario
Información General

Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza
Economía

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza

Pullaro: Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo
Política

Pullaro: "Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo"

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario
Política

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado
La Ciudad

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado