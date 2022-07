Según determina la Fifa, desde los 12 a los 15 años, el porcentaje a percibir por el club formador es de un 0,25 por ciento por cada año que el jugador estuvo en la institución. Y entre los 16 y los 23 años, un 0,5 por ciento por cada año. Martínez llegó a Newell’s a los 14 años y se fue con 19 a préstamo a Defensa y Justicia. Una alta fuente del club precisó que el porcentaje que les tocaría estaría cerca del 2,5 por ciento.

Por lo tanto, el dinero que ingresará en la tesorería rojinegra giraría alrededor del millón 300 mil euros. Dependerá, como se mencionó, de la cifra final de la operación.

El cobro por parte de Newell’s es otro tema. Quedará atado a la forma de pago. Si el pase se abona en cuotas, el club del Parque cobrará de la misma forma. De todos modos, otra fuente rojinegra manifestó que por lo general en el fútbol europeo se paga en una sola cuota, por lo que podría hacerse de todos los euros juntos y en un tiempo breve.

Martínez le reportará un importante ingreso de dinero a Newell’s, club en el que jugó apenas un partido en primera, contra Godoy Cruz en junio de 2017. No tuvo un buen debut y hasta uno de los dos goles del Tomba fue por su responsabilidad. “Hasta hoy no me perdono ese gol en mi debut”, le manifestó a Ovación en 2018 cuando ya se había ido del Parque.

Como no era tenido en cuenta, fue prestado a Defensa y Justicia, sin cargo y con una opción de compra. Durante la temporada 2017/2018, un familiar del zaguero le confesó a Ovación que el deseo de Martínez era volver a Newell’s. Pero no se dio. La temporada posterior siguió en el Halcón, previa venta de la mitad del pase en 825 mil dólares.

Hasta que en 2019, Defensa y Justicia compró el ciento por ciento de Martínez. La operación, contabilizando la venta de la otra mitad, redondeó en un millón 500 mil dólares. Y de inmediato el club de Florencio Varela lo transfirió en 7 millones de euros a Ajax.

El defensor, de cuya baja estatura tanto se habló y discutió acerca de si podía jugar en la defensa, sobresalió en el club holandés, llegó a la selección argentina y ahora, pedido por el entrenador de Manchester United, Erik ten Hag, que lo dirigió en Ajax, se mudará al fútbol inglés.

La de Martínez es la negociación más cara de la historia por un defensor argentino. En el top ten aparecen otros dos futbolistas surgidos de la cantera rojinegra. Walter Samuel ocupa el cuarto lugar, con su transferencia de Inter a Real Madrid en 25 millones de euros y Ezequiel Garay en el quinto, de Zenit de Rusia a Valencia en 24 millones de euros.

Lejos del club Parque, Martínez le sigue dando rédito económico a Newell’s por su formación, aunque observando el nivel alcanzado seguro muchos hinchas se lamentan de no haber tenido la posibilidad de verlo explotar en el Parque.

Los dólares por Rotondi

Newell’s tendrá otro ingreso por la venta de un futbolista que hace años se fue del Parque. Se trata del delantero Carlos Rotondi, transferido de Defensa y Justicia a Cruz Azul en una cifra que , según trascendió, sería de 4 millones 500 mil dólares.

El club del Parque tenía el 10 por ciento del pase, por lo que le corresponderían unos 450 mil dólares.