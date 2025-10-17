La Capital | Policiales | Cámara de Diputados

Un exempleado de la Cámara de Diputados de la Nación fue condenado por traslado de éxtasis

Hernán Diego García, de 53 años, había sido detenido en mayo de 2023 en el peaje de General Lagos. Iba con un cómplice que está prófugo

17 de octubre 2025 · 11:00hs
De la Cámara de Diputados a prisión: un exempleado condenado por tráfico de éxtasis. 

Un exempleado de la Cámara de Diputados de la Nación fue condenado a 8 años de cárcel por narcotráfico. Se trata de Hernán Diego García, de 53 años, que era asesor legislativo. Había sido detenido en mayo de 2023 por Gendarmería, en una requisa en la autopista Buenos Aires - Rosario, cuando le encontraron pastillas de éxtasis y marihuana.

La condena la dictó este jueves el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, compuesto por la jueza Elena Dilario junto a sus colegas Eduardo Rodrigues da Cruz y Román Lanzón. La causa aún tiene un imputado prófugo. Se trata de Alan Gabriel Vignolles, que viajaba como acompañante del conductor del auto y es buscado desde agosto de 2024.

La fiscal auxiliar Magdalena Borgonovo presentó en el debate evidencias que comprometieron a García bajo la acusación por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte. También le atribuyeron cohecho activo por haber intentado sobornar a los agentes de la Gendarmería que lo detuvieron.

Traslado de éxtasis

La detención ocurrió cerca de la medianoche del 14 de mayo de 2023. El condenado manejaba un Chevrolet Meriva junto a Vignolles cuando, a la altura del peaje de General Lagos, mano hacia Rosario, fueron interceptados en un control vehicular de Gendarmería.

En la requisa, los agentes advirtieron que debajo del asiento de conductor había una bolsa con 92 pastillas que resultaron ser de éxtasis. Se trataba del tipo conocido como Sprite; tenían el logo de la gaseosa, una cara rosa y otra blanca. En otro envoltorio había 3 gramos de marihuana, 3 mil dólares y 40 mil pesos.

Al ser identificado, García dijo ser empleado de la Cámara de Diputados de la Nación y mostró una credencial de asesor de presidencia en el Senado. En ese contexto les ofreció a los gendarmes dinero en dólares con el fin de que no continuaran con el procedimiento.

Desde la Cámara de Diputados de la Nación reportaron que García fue cesanteado en julio de 2024, cuando ya había sido imputado, a raíz de un antecedente previo. Ya había sido condenado a 4 años y 2 meses de cárcel por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en un fallo del Tribunal Oral Federal 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Condenado

El juicio comenzó el 5 de septiembre y se extendió hasta el día 26 del mismo mes, según indicaron este jueves desde el Ministerio Público Fiscal (MPF). En ese marco, García fue condenado a 8 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.

Los jueces valoraron que la prueba reunida “acredita no solo el traslado de las sustancias ilícitas, sino el conocimiento del imputado sobre su existencia y naturaleza". "La ubicación del material debajo del asiento del conductor, su reacción inmediata al ofrecer dinero a los agentes y las comunicaciones secuestradas descartan la hipótesis de desconocimiento”, explicaron sobre el argumento que invocó en su momento la defensa.

El fallo concluye que la conducta de cohecho quedó acreditada con los relatos coincidentes de los gendarmes que participaron del procedimiento de detención del vehículo. Los agentes detallaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que, tras el hallazgo del estupefacientes, el acusado le ofreció a uno de ellos un dinero para “arreglar” la situación.

