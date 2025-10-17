La Capital | La Ciudad | campaña

Campaña de prevención contra el cáncer de mama en el Castagnino

La Intersindical de Mujeres de Rosario impulsa una campaña de prevención contra el cáncer de mama, que se desarrollará este lunes, de 9 a 12, en el Museo Castagnino

17 de octubre 2025
Campaña de prevención contra el cáncer de mama.  Tocate para que no te toque

Campaña de prevención contra el cáncer de mama.  "Tocate para que no te toque"

La Intersindical de Mujeres de Rosario impulsa una campaña de prevención contra el cáncer de mama este lunes 20 de octubre, de 9 a 12, a través de una serie de actividades que se desarrollarán en el Museo Castagnino.

Junto a otras organizaciones el espacio gremial participará este mes de distintas campañas para educar a la población sobre al cáncer de mama, alentar los exámenes de detección y apoyar a las personas afectadas con el objetivo de reducir la mortalidad asociada a esta patología.

La Intersindical Mujeres Rosario acompaña e impulsa la campaña de prevención de lucha contra el cáncer de mama y en ese marco convoca a participar de la campaña organizada por el espacio gremial de mujeres junto a la Fundación Argentina Oncohematológica Pediátrica, Lalcec Rosario y Tijeras Solidarias de Rosario, una agrupación de peluqueros y peluqueras profesionales que intercambian un corte por una sonrisa.

“Destacamos la efectividad de la prevención y detección temprana, colaborando en la concientización, sensibilización y promoción de controles que llevan a tratamientos eficaces al divisarse en las primeras Etapas”, señaló la Intersindical de Mujeres de Rosario.

