Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la Unión Europea en Bélgica

Fue gracias a una docente de la carrera de relaciones internacionales de la Universidad Nacional de Rosario ( UNR ) que Sofía López se enteró de un certamen gratuito que, con la dinámica de la simulación, proponía recrear negociaciones del parlamento europeo. Junto a otras compañeras se anotó, fue una de las ganadoras y se ganó una beca para viajar a Bruselas .

"Participar de esta propuesta fue una oportunidad, no sólo única sino muy acertada, para todos los que estudiamos esta disciplina, porque para los estudiantes de relaciones internacionales significa un gran acompañamiento y nos abre nuevas oportunidades en la diplomacia que de otra forma es muy difícil", dijo a La Capital la alumna de tercer año de la carrera que se dicta en la Facultad de Ciencia Política.

Impulsada por la Delegación de la Unión Europea en la Argentina , la primera edición del modelo de la Unión Europea (UE) de la Región Centro se realizó los días 8 y 9 de octubre en la capital provincial. La Universidad Católica de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) fueron sedes del "euromodelo" que convocó a unos 60 estudiantes universitarios de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos .

Con el objetivo de acercar a los universitarios al trabajo diplomático y al debate sobre el acuerdo Unión Europea - Mercosur, el programa de formación de liderazgo recrea el funcionamiento de las instituciones europeas y brinda la oportunidad de experimentar el ejercicio de la diplomacia, la política y la cooperación internacional .

Organizado con el apoyo de la Subsecretaría de Cooperación Internacional de la Provincia de Santa Fe y la Fundación Nuevas Generaciones, el modelo de simulación invitó a los participantes a asumir el rol de representantes políticos de los 27 Estados miembros, debatir proyectos legislativos y negociar acuerdos en un entorno que reproduce la dinámica del parlamento europeo y del Consejo de la UE.

"Santa Fe se consolida como punto de encuentro para el diálogo entre la academia y las instituciones internacionales. Apostamos a que este tipo de iniciativas fortalezcan la mirada global de nuestros estudiantes universitarios y su capacidad de liderazgo", destacó Gonzalo Mansilla de Souza, subsecretario de Cooperación Internacional de Santa Fe.

comunidadeuropea (2)

El acuerdo Unión Europea - Mercosur

El tema elegido para esta edición fue el acuerdo Unión Europea - Mercosur, abordado como un caso de estudio que plantea retos comunes en materia de sostenibilidad, innovación, democracia y derechos humanos, más allá de las oportunidades económicas y comerciales que la alianza promueve.

Durante el ejercicio de simulación, los participantes se dividieron en equipos para representar a los 27 Estados miembros de la UE. A lo largo de las dos jornadas debatieron posiciones nacionales, elaboraron propuestas legislativas y participaron de la sesión plenaria de negociación y votación. Pero más allá de los conocimientos técnicos, debieron aplicar técnicas de oratoria, liderazgo y construcción de consensos para lograr las aprobaciones y resoluciones finales del ejercicio.

Sofía López nunca había participado de un modelo de simulación, pero en la facultad había hecho un trabajo de investigación sobre el acuerdo Unión Europea - Mercosur, aunque abordado desde este segundo bloque. Esta vez le tocó representar a Finlandia, en el Ministerio de Medio Ambiente. "Me llamó la atención la gran capacidad de comunicar con lenguaje técnico y asertivo que tiene la mayoría de los jóvenes que están estudiando este tipo de carreras orientadas a la diplomacia. Y también la capacidad de hacer surgir ideas nuevas", resaltó la estudiante de la UNR, de 23 años y que reside en la localidad Soldini.

Y a modo de ejemplo, contó: "Yo había propuesto una enmienda para un proyecto legislativo que a Finlandia no le convenía, tuve una incongruencia en lo que que había pedido y una de las chicas me ayudó a reformular mi propuesta. Eso me gustó mucho porque las intervenciones de mis compañeros eran para bien".

La experiencia también incluyó talleres de capacitación previos, donde los participantes se formaron en política exterior europea, técnicas de negociación y redacción de documentos legislativos, con el acompañamiento de académicos y especialistas en relaciones internacionales.

comunidadeuropea (3)

De Rosario a Bruselas

Como finalización del programa, la Delegación de la UE en la Argentina —a través de su programa de Diplomacia Pública— reconoció a dos alumnas que se destacaron en el certamen de simulación. Como premio recibirán una beca para visitar la sede de la Unión Europea en Bruselas (Bélgica) y formar parte de un Programa de liderazgo europeo.

Cuando escuchó su nombre y de qué se trataba la beca a Sofía la asaltó la emoción. "Nos dieron esa sorpresa y estoy muy contenta. Es una oportunidad increíble y para los estudiantes de relaciones internacionales es un acercamiento invaluable", dijo la alumna de la UNR, una de las dos distinguidas en el certamen. La otra es una estudiante de la Universidad Católica de Paraná (Entre Ríos).

"Estos modelos son una forma concreta de acercar Europa a las aulas argentinas. Los jóvenes comprenden cómo se construyen las decisiones colectivas y por qué la cooperación internacional es clave para el futuro que compartimos”, señaló Stephanie Horel, oficial de programas de la Delegación de la Unión Europea en Brasil.

La Unión Europea es una asociación económica y política conformada por 27 países que surgió tras la Segunda Guerra Mundial, "con la idea de impulsar solidaridades de hecho y promover la cooperación económica para reducir las posibilidades de conflicto", destacaron desde la delegación argentina de la UE. Con el tiempo, abarcó además políticas de educación, agricultura, cohesión social, cooperación judicial y protección del medio ambiente, entre otras.