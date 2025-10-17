Los últimos capítulos de Newell's, en una mala temporada que ya parece historia

Newell’s juega los últimos partidos de una mala temporada, en una visita al buen Argentinos Juniors, donde no debería ningunear la meta de sumar

Facundo Guch, una de las mejores apariciones de Newell’s en una temporada para el olvido. Viene de marcar el gol rojinegro.

Se acerca el final del torneo Clausura y con él, el de una temporada para archivar rápido de Newell’s . Donde no se cumplieron ninguno de los objetivos y donde increíblemente hasta se acercó a una cornisa que miraba muy de lejos. No parece lógico que caiga en ella, no hay tiempo suficiente para eso, pero tampoco debería hacerse el desentendido este viernes ante Argentinos Juniors en La Paternal.

Curiosa historia esta de Newell's, que fue tan de mal en peor, que ya ni la ilusión de clasificar a los octavos de final puede sostener y en cambio la realidad matemática le dice que está a 6 puntos del descenso. Quedan 12 en juego, eso parece ponerlo a salvo, como los cuatro equipos que hay en el medio. Pero en la visita de esta noche a Argentinos Juniors no debería ningunear la búsqueda de puntos. Por si acaso.

La visita es de las jodidas. Argentinos Juniors es un buen equipo, con un cuerpo técnico estable. Que curiosamente hoy está afuera de los ocho en la zona A después de la caída en Florencio Varela, pero que no solo puede remediarlo sino alcanzar otros objetivos.

Es que el Bicho también está a un punto del ingreso a la Copa Libertadores por tabla general. Y además, disputará una de las semifinales de la Copa Argentina ante Belgrano. Sí, el que dejó en el camino a Newell’s en cuartos muy fácil en el juego.

Ese es el rival que tendrá enfrente en el Diego Armando Maradona. Un problema como cualquier otro, en definitiva. El mayor que tiene Newell’s es Newell’s mismo.

El principal rival de Newell’s

Un equipo que no solo sucumbió fácil en ese mencionado partido decisivo de Copa Argentina, sino que luego Belgrano le ganó fácil también cometiendo muchas chambonadas y después Boca lo dejó tirado por el piso. El empate con Tigre apenas lo consoló.

Si este ciclo con Cristian Fabbiani al mando se sostiene es un poco por la tozudez del entrenador pero mucho, o casi todo, por el contexto que lo rodea. El de un club cuyo ciclo dirigencial también llega a su final y es incapaz de generar un cambio a esta altura de los acontecimientos. Que a lo sumo podría poner un interino.

Tal vez lo hubiera hecho si se recuerda que el que más cosechó en estos cuatro años fue uno de ellos: Adrián Coria, llevando inclusive al equipo a su único certamen continental del período: la Copa Sudamericana.

Los puntos que se precisan

Así está Newell’s hoy, como esos boxeadores que esperan que le toquen la campana. Ya no hay mucho más por hacer, excepto sumar unos puntitos más que lo alejen de Aldovisi, que está 6 puntos por debajo y desciende. A ese punto llegó, más allá de que las estadísticas digan también que se encuentra a menos distancia de clasificar a octavos, ya que está a 5 puntos de Huracán.

Pero todo el mundo hoy entiende que eso es una utopía, mucho más difícil que cuando el Ogro llevó al equipo, que venía mal, a quedarse en la puerta del pasaje a octavos. Si le hubiera ganado a Racing en la última fecha, no solo entraba sino que jugaba octavos con Central, el primero de la otra zona. No pudo ser. Tampoco esta vez será. Al menos, hay mucho menos expectativa.

El 2025 ya parece historia. A Newell’s le queda desandar el tiempo de acá a diciembre para elegir el mejor camino en las urnas y luego en cada decisión futbolística que se tome. Porque es un club de fútbol, donde lo primero está en lo que pasa adentro de la cancha. Ni las nuevas tribunas se disfrutaron. Antes está Argentinos y debe sumar. Pero para Newell’s, el futuro ya empezó.