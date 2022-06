Se saluda que Central haya tomado la decisión de inclinarse por el proyecto de Tevez en todo sentido y con el alcance planetario que su figura convoca. Era lo único que le quedaba al club, porque la única manera de mejorar a este equipo desahuciado es con nuevas caras y renovadas ilusiones. Si de algo puede estar seguro Central es que si seguía por el camino del endeudamiento y el de no dejarse ayudar, el final tenía un destino parecido al que vivió en la etapa nefasta de Horacio Usandizaga como presidente. Y en esto mucho tuvo que ver la gestión que defendió a capa y espada con sus pares de comisión directiva Ricardo Carloni, quien hoy es el presidente en ejercicio por la licencia médica de Rodolfo Di Pollina. Carloni vivió la etapa de grandes campañas con Eduardo Coudet como DT y de cierta estabilidad con Diego Cocca, ambos entrenadores también pertenecientes en ese momento a la escudería de Bragarnik. Todos aquellos socios o hinchas de Central que hoy ponen el grito en el cielo por la llegada de Bragarnik son los mismos que llenaban las canchas y alentaban a rabiar a los equipos formados por Coudet, el DT que los había acostumbrado a jugar finales. Y vaya paradoja. Esos equipos estuvieron integrados por jugadores que llegaron al club acercados por Bragarnik, un empresario que entendió como nadie que el fútbol nunca dejará de ser un juego, aunque ahora también es un gran negocio. Lo es en River, en Boca, en Newell’s, en Central, y en cualquier equipo de un país recóndito del Globo Terráqueo. Todos aquellos que piensan que el fútbol es una Sociedad de Fomento o una caja PAN atrasan 60 años. Y esta aseveración no tiene nada que con la pasión que despiertan los clubes ni con la irrupción de las sociedades anónimas como quieren hacer creer esa legión de oportunistas que se multiplican como hormigas. No entienden o no quieren entender. Toman el atajo de caer en el facilismo de practicar el deporte de la crítica permanente y no ven que Tevez llegó a Central sólo para iniciar su carrera de entrenador. No viene a quedarse con el club ni a engordar su fortuna. No lo necesita ni está en su génesis.