Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara

La víctima fue atacada a la tarde, cuando sufrió dos heridas de consideración. No hay personas detenidas tras la denuncia

La policía rosarina confirmó este jueves que un hombre fue baleado en el barrio Ludueña . De acuerdo al primer reporte oficial, le dispararon en la cara y quedó internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) mientras se investigan las circunstancias en las que resultó herido.

En primer lugar, el paciente de 38 años fue atendido en el Policlínico San Martín por distintas lesiones en el rostro . A partir del diagnóstico, los médicos decidieron derivarlo al nosocomio de avenida Pellegrini y Crespo para continuar con el tratamiento.

Fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales precisaron que la víctima fue baleada cerca del cruce de Gorriti y Liniers , a pocas cuadras de la plaza Claudio Pocho Lepratti. Hasta primera hora del día siguiente no había personas detenidas ni identificadas como responsables de la agresión.

Según voceros policiales, Eliseo C. recibió asistencia en la zona oeste poco antes de las 16.30. En ese momento, los efectivos consataron que tenía una lesión en la mandíbula y otra detrás de la oreja por el impacto de un proyectil.

A partir del alerta de la Central de Emergencias 911, los uniformados comenzaron a investigar el episodio ocurrido en el barrio Ludueña. Mientras tanto, los médicos solicitaron el traslado del paciente hasta el Heca, donde esa misma tarde se produjo un ataque intimidatorio con amenazas a Dylan Cantero, hijo de un exjefe de Los Monos.

El procedimiento de las fuerzas de seguridad provinciales concluyó sin pistas sobre la mecánica del hecho. El hombre de 38 años fue internado en el hospital municipal y el registro de la actuación policial quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).