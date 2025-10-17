La Capital | Policiales | baleado

Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara

La víctima fue atacada a la tarde, cuando sufrió dos heridas de consideración. No hay personas detenidas tras la denuncia

17 de octubre 2025 · 07:57hs
Los médicos del Policlínico San Martín decidieron derivar al paciente baleado.

Los médicos del Policlínico San Martín decidieron derivar al paciente baleado.

La policía rosarina confirmó este jueves que un hombre fue baleado en el barrio Ludueña. De acuerdo al primer reporte oficial, le dispararon en la cara y quedó internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) mientras se investigan las circunstancias en las que resultó herido.

En primer lugar, el paciente de 38 años fue atendido en el Policlínico San Martín por distintas lesiones en el rostro. A partir del diagnóstico, los médicos decidieron derivarlo al nosocomio de avenida Pellegrini y Crespo para continuar con el tratamiento.

Fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales precisaron que la víctima fue baleada cerca del cruce de Gorriti y Liniers, a pocas cuadras de la plaza Claudio Pocho Lepratti. Hasta primera hora del día siguiente no había personas detenidas ni identificadas como responsables de la agresión.

¿Cómo está el hombre baleado en el barrio Ludueña?

Según voceros policiales, Eliseo C. recibió asistencia en la zona oeste poco antes de las 16.30. En ese momento, los efectivos consataron que tenía una lesión en la mandíbula y otra detrás de la oreja por el impacto de un proyectil.

A partir del alerta de la Central de Emergencias 911, los uniformados comenzaron a investigar el episodio ocurrido en el barrio Ludueña. Mientras tanto, los médicos solicitaron el traslado del paciente hasta el Heca, donde esa misma tarde se produjo un ataque intimidatorio con amenazas a Dylan Cantero, hijo de un exjefe de Los Monos.

>> Leer más: Investigan un robo como antesala del crimen de un adolescente cerca de barrio Ludueña

El procedimiento de las fuerzas de seguridad provinciales concluyó sin pistas sobre la mecánica del hecho. El hombre de 38 años fue internado en el hospital municipal y el registro de la actuación policial quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Noticias relacionadas
Tras la balacera, numerosos efectivos policiales con armas largas están custodiando el Hospital de Emergencias.

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal.

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

Jesús Ledesma tenía 65 años. Fue visto por última vez el 6 de julio de 2022. Un año después surgieron las pistas de un crimen.

Piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

El crimen de Mijail, cuyo juicio comenzó este jueves, ocurrió en enero de 2022 en el barrio Godoy. 

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen "a traición" de un chico de 15 años

Ver comentarios

Las más leídas

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Argentinos vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Argentinos vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Lo último

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: era su esencia

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: "era su esencia"

Otro escándalo con Martín Demichelis: ahora lo denunciaron por una estafa inmobiliaria

Otro escándalo con Martín Demichelis: ahora lo denunciaron por una estafa inmobiliaria

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Fuentes oficiales confirmaron que la vicedirectora fue golpeada en la protesta posterior a la declaración de la madre de un estudiante

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos
Ataque al Heca: Provincia ofrecerá una recompensa para dar con los autores
POLICIALES

Ataque al Heca: Provincia ofrecerá una recompensa para dar con los autores

Tapar las patentes, un ardid recurrente entre los motociclistas para evadir infracciones

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Tapar las patentes, un ardid recurrente entre los motociclistas para evadir infracciones

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto
LA CIUDAD

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad
La Región

Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Argentinos vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Argentinos vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Ovación
Otro escándalo con Martín Demichelis: ahora lo denunciaron por una estafa inmobiliaria
Ovación

Otro escándalo con Martín Demichelis: ahora lo denunciaron por una estafa inmobiliaria

Otro escándalo con Martín Demichelis: ahora lo denunciaron por una estafa inmobiliaria

Otro escándalo con Martín Demichelis: ahora lo denunciaron por una estafa inmobiliaria

Rosario se transformó en la capital del fútbol femenino

Rosario se transformó en la capital del fútbol femenino

Los últimos capítulos de Newells, en una mala temporada que ya parece historia

Los últimos capítulos de Newell's, en una mala temporada que ya parece historia

Policiales
Ataque al Heca: Provincia ofrecerá una recompensa para dar con los autores
POLICIALES

Ataque al Heca: Provincia ofrecerá una recompensa para dar con los autores

Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara

Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

La Feria del Libro Rosario propone un viernes para disfrutar a Selva Almada y con más de 25 actividades

La Feria del Libro Rosario propone un viernes para disfrutar a Selva Almada y con más de 25 actividades

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense

El once de Newells que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors
Ovación

El once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

Pese otra intervención de EEUU, el dólar subió por tercer día: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

Pese otra intervención de EEUU, el dólar subió por tercer día: qué pasó con el blue en Rosario

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal
Policiales

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

El cementerio El Salvador será un museo a cielo abierto: cuáles serán los cambios
La Ciudad

El cementerio El Salvador será un museo a cielo abierto: cuáles serán los cambios

Las escuelas de Santa Fe ya abrieron la inscripción para el ciclo lectivo 2026
La Ciudad

Las escuelas de Santa Fe ya abrieron la inscripción para el ciclo lectivo 2026

Bullrich: Las provincias cada diez minutos le piden plata al gobierno nacional
Política

Bullrich: "Las provincias cada diez minutos le piden plata al gobierno nacional"

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen a traición de un chico de 15 años
Policiales

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen "a traición" de un chico de 15 años

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Caputo prometió una reforma laboral más ágil y negó una devaluación

Por Patricia Martino

Economía

Caputo prometió una reforma laboral "más ágil" y negó una devaluación

Sprint final de LLA, Fuerza Patria y Provincias Unidas en territorio santafesino

Por Javier Felcaro
Política

Sprint final de LLA, Fuerza Patria y Provincias Unidas en territorio santafesino

Cayó un sospechoso por violento asalto a pareja a la que dejaron maniatada en Alvear
POLICIALES

Cayó un sospechoso por violento asalto a pareja a la que dejaron maniatada en Alvear

La periodista Agustina Peñalva denunció acoso y pidió justicia: Tengo miedo, no quiero morir
Información General

La periodista Agustina Peñalva denunció acoso y pidió justicia: "Tengo miedo, no quiero morir"

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte hasta el domingo
La Ciudad

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte hasta el domingo

Proponen multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying
La Ciudad

Proponen multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027
LA CIUDAD

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía
Política

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Uruguay legalizó la eutanasia: cómo es la ley que se convirtió en un hito en Latinoamérica
Información General

Uruguay legalizó la eutanasia: cómo es la ley que se convirtió en un hito en Latinoamérica

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste
POLICIALES

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio
POLICIALES

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio