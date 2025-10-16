La Capital | La Ciudad | escuelas

Las escuelas de Santa Fe ya abrieron la inscripción para el ciclo lectivo 2026

El trámite se realiza en forma presencial en los establecimientos. Hay tiempo hasta el 13 de noviembre para anotar a quienes ingresen al nivel inicial, primario o secundario

16 de octubre 2025 · 13:39hs
Las escuelas de nivel inicial, primario y secundario abrieron esta semana la inscripción para el próximo ciclo lectivo. Las familias que necesiten inscribir a sus hijos para el ingreso escolar 2026 tienen tiempo de hacerlo hasta el 13 de noviembre. El trámite se realiza en forma presencial, es decir, presentado en las escuelas la documentación de los menores.

El Ministerio de Educación de la provincia determinó que el periodo de inscripción se realizará el 13 de octubre al 13 de noviembre. El plazo para anotar a los chicos en las escuelas durará un mes y se realizará como es habitual, en forma presencial en cada establecimiento.

Inscripción presencial

Si bien estaba en estudio la implementación de un sistema digital para la inscripción de los alumnos, se aclaró que el cambio será progresivo ya que aún se continúa trabajando en esa modalidad.

En los últimos días, desde el Ministerio de Educación se envió una circular a las escuelas donde se aclara que, "en el marco de la implementación progresiva de la digitalización, se informa que el sistema educativo mantendrá durante 2025 las inscripciones manuales, desde el 13 de octubre hasta el 13 de noviembre del corriente año".

Además señala que las solicitudes se recibirán en "formato papel" y el personal escolar se encargará de procesar la información, tal como se realiza habitualmente.

185 días de clases

La finalización del ciclo lectivo en la provincia será el 12 de diciembre. Hace unos diez días, la vicegobernadora Gisela Scaglia destacó que este ciclo lectivo “va a terminar con 185 días de clases después de 14 años”.

De acuerdo a los acuerdos establecidos en el marco del Consejo Federal de Educación, todas las provincias deben garantizar el cumplimiento de los 190 días de clases obligatorios.

