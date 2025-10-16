Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Casi todo fue alegría para Central Córdoba en el partido de ida ante Deportivo Español, por los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso de la Primera C. La nota discordante fue la expulsión de uno de sus habituales titulares, al que el tribunal disciplinario de la AFA castigó duramente.
Central Córdoba empezó perdiendo en el estadio Nueva España el lunes pasado y para colmo le expulsaron a uno de sus titulares. Todo parecía perdido, pero apareció el golazo casi de media cancha de Tomás Ramírez y luego el tiro libre extraordinario de Facundo Marín para un final feliz.
Se sabía que la sanción podía ser de más de una fecha, porque le sacaron roja directa, pero ahora el tribunal dio a conocer la sanción: 3 fechas de suspensión para el zaguero central Mateo Yaszczuk.
La roja al jugador de Central Córdoba
Si bien la roja pareció bien sacada porque Yaszczuk levantó excesivamente su pierna que impactó en la espalda de un rival, el defensor fue a pelear la pelota. La acción fue desmedida en su objetivo de rechazar pero tampoco pareció un golpe fuerte.
En definitiva, Mateo Yaszczuk no podrá jugar este sábado a las 13.05 (DirectTV) y podría reemplazarlo Valentino Rovetto, Matías Ramírez o Simón Sierra. En esta última opción, Juan Ignacio Cettou podría retrasarse a la última línea.
El equipo iría con Facundo Gastaudo; Francisco Duré, Paulo Killer, Valentino Rovetto o Matías Ramírez o Simón Sierre y Mario Senra; Juan Ignacio Cettou y Gonzalo Gómez; Joaquín Messi, Tomás Ramírez y Facundo Martín; Lucas Manochi.
En cuanto a la venta de localidades, Central Córdoba dio a conocer el precio: plateas socios $ 10 mil; popular socio $ 6 mil, popular no socio $ 13.500, platea no socio $ 17. 500, popular, jubilado $ 7 mil y platea $ 11 mil. Y los menores popular $ 4 mil y platea $ 8 mil.