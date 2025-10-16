La Capital | Ovación | Central Córdoba

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

El tribunal de disciplina fue muy severo con un jugador expulsado de Central Córdoba, en la ida ante Deportivo Español. No solo se pierde la revancha.

16 de octubre 2025 · 21:38hs
La roja está en las manos del árbitro para Mateo Yaszczuk

La roja está en las manos del árbitro para Mateo Yaszczuk, el zaguero central de Central Córdoba.
El momento del impacto del zaguero  charrúa en la espalda del jugador de Deportivo Español.

El momento del impacto del zaguero  charrúa en la espalda del jugador de Deportivo Español.

Casi todo fue alegría para Central Córdoba en el partido de ida ante Deportivo Español, por los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso de la Primera C. La nota discordante fue la expulsión de uno de sus habituales titulares, al que el tribunal disciplinario de la AFA castigó duramente.

Central Córdoba empezó perdiendo en el estadio Nueva España el lunes pasado y para colmo le expulsaron a uno de sus titulares. Todo parecía perdido, pero apareció el golazo casi de media cancha de Tomás Ramírez y luego el tiro libre extraordinario de Facundo Marín para un final feliz.

Se sabía que la sanción podía ser de más de una fecha, porque le sacaron roja directa, pero ahora el tribunal dio a conocer la sanción: 3 fechas de suspensión para el zaguero central Mateo Yaszczuk.

>>Leer más: Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

La roja al jugador de Central Córdoba

Si bien la roja pareció bien sacada porque Yaszczuk levantó excesivamente su pierna que impactó en la espalda de un rival, el defensor fue a pelear la pelota. La acción fue desmedida en su objetivo de rechazar pero tampoco pareció un golpe fuerte.

En definitiva, Mateo Yaszczuk no podrá jugar este sábado a las 13.05 (DirectTV) y podría reemplazarlo Valentino Rovetto, Matías Ramírez o Simón Sierra. En esta última opción, Juan Ignacio Cettou podría retrasarse a la última línea.

El equipo iría con Facundo Gastaudo; Francisco Duré, Paulo Killer, Valentino Rovetto o Matías Ramírez o Simón Sierre y Mario Senra; Juan Ignacio Cettou y Gonzalo Gómez; Joaquín Messi, Tomás Ramírez y Facundo Martín; Lucas Manochi.

En cuanto a la venta de localidades, Central Córdoba dio a conocer el precio: plateas socios $ 10 mil; popular socio $ 6 mil, popular no socio $ 13.500, platea no socio $ 17. 500, popular, jubilado $ 7 mil y platea $ 11 mil. Y los menores popular $ 4 mil y platea $ 8 mil.

Noticias relacionadas
Experiencia y jerarquía. Paulo Killer y Facundo Marín son dos piezas fundamentales en el equipo de barrio Tablada.  

Central Córdoba visita a Deportivo Español en la ida por los cuartos de final en la Primera C

Central Córdoba va por más. Daniel Teglia abraza a Diego Acoglanis, tras la clasificación a los cuartos de final.  

Central Córdoba ante Deportivo Español, la llave de cuartos que juega la ida el lunes

El Ogro Fabbiani, con Ever Banega, que estará en el once de Newells ante Argentinos Juniors.

El once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

Ariel Holan se tomará su tiempo para definir los once de Central que jugará el domingo en el Gigante.

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense

Ver comentarios

Las más leídas

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Argentinos vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Argentinos vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Lo último

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Los familiares de los fallecidos se reunieron en el Monumento a la Bandera, en un encuentro cargado de tristeza e indignación

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Por Mila Kobryn
Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela de zona oeste
La Ciudad

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela de zona oeste

Crimen sin cuerpo: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Crimen sin cuerpo: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones
Política

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero
Policiales

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Argentinos vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Argentinos vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Ovación
El once de Newells que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors
Ovación

El once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

El once de Newells que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

El once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense

Tenis: el paranaense Ezequiel Simonit se quedó con el tradicional Pro Tour Pichín Tonella

Tenis: el paranaense Ezequiel Simonit se quedó con el tradicional Pro Tour Pichín Tonella

Policiales
Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero
Policiales

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

Crimen sin cuerpo: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Crimen sin cuerpo: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen a traición de un chico de 15 años

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen "a traición" de un chico de 15 años

La Ciudad
Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela de zona oeste

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela de zona oeste

Feria del Libro 2025: quiénes son los 180 escritores rosarinos que darán el presente en el encuentro literario

Feria del Libro 2025: quiénes son los 180 escritores rosarinos que darán el presente en el encuentro literario

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte hasta el domingo
La Ciudad

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte hasta el domingo

Proponen multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying
La Ciudad

Proponen multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027
LA CIUDAD

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía
Política

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Uruguay legalizó la eutanasia: cómo es la ley que se convirtió en un hito en Latinoamérica
Información General

Uruguay legalizó la eutanasia: cómo es la ley que se convirtió en un hito en Latinoamérica

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste
POLICIALES

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio
POLICIALES

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste
LA CIUDAD

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Policiales

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad
La Ciudad

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país
Política

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario
Información General

Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza
Economía

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza

Pullaro: Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo
Política

Pullaro: "Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo"

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario
Política

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado
La Ciudad

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado