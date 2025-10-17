La Capital | Ovación | Demichelis

Otro escándalo con Martín Demichelis: ahora lo denunciaron por una estafa inmobiliaria

El extécnico de River fue denunciado por una supuesta estafa inmobiliaria en la que también está involucrado el padre de su exesposa, Evangelina Anderson

17 de octubre 2025 · 09:42hs
Martín Demichelis no sólo está envuelto en problemas de polleras sino también con la Justicia.

Martín Demichelis no sólo está envuelto en problemas de polleras sino también con la Justicia.

El exentrenador de River, Martín Demichelis, se encuentra en el centro de una controversia legal por una denuncia judicial que lo vincula a una presunta estafa en un emprendimiento inmobiliario, dejando a varios compradores sin sus departamentos. Después de su polémica separaración con Evangelina Anderson, ahora los problemas que arrastra son con la Justicia.

La expareja de Anderson se habría sumado en 2018 como socio a la empresa Fraer Group, la cual se dedicaba a la creación de fideicomisos para construir y vender unidades habitacionales.

Según la denuncia dada a conocer por el programa "LAM", la empresa comercializó la totalidad de un fideicomiso para construir un edificio en la calle Álvarez Thomas al 3000 (cruce con avenida Monroe) con fecha de entrega para 2021. Sin embargo, los departamentos nunca fueron entregados a los compradores, quienes entonces decidieron encarar la demanda.

"Hicieron un fideicomiso y ese fideicomiso lo vendieron entero, nunca entregaron los departamentos. No hay respuestas", afirmaron en el programa añadiendo que Fraer Group no tiene una oficina física y que su director se encuentra prófugo en Paraguay.

A raíz de esta situación, los damnificados decidieron llevar el caso a la justicia por fraude, incluyendo a Demichelis entre los demandados.

El caso toma un giro adicional debido a la participación del padre de Evangelina Anderson. La abogada de los damnificados, Florencia Arietto, confirmó en una entrevista con el ciclo que el entrenador y su exsuegro ingresaron juntos a la sociedad en 2017.

"Demichelis suma capital a la empresa y en ese mismo momento su exsuegro les vende el terreno donde se va a hacer este edificio que nunca se hizo y quedó con un tendal de personas que han pagado y que no han tenido su departamento", detalló Arietto.

La letrada concluyó que los compradores pagaron la totalidad de las unidades, pero la empresa "desapareció" sin concretar la entrega.

