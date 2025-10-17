Día de la Madre: tarde de sábado especial en el Paseo del Siglo

El sábado, en la víspera de la celebración, el centro comercial se llenará de música, actividades, promociones y propuestas para disfrutar en familia e impulsar el comercio local

En la víspera del Día de la Madre , la Municipalidad de Rosario junto al Paseo del Siglo organizan “Una tarde para Mamá en el Paseo del Siglo” , una propuesta gratuita que combina espectáculos, ferias, gastronomía y experiencias especiales.

Durante la tarde del próximo sábado, de 16 a 19 , se desarrollarán diferentes actividades con la idea de disfrutar en familia e impulsar el comercio local en uno de los corredores más emblemáticos del centro de la ciudad.

Primero, la plaza Pringles será punto de encuentro con una clase de yoga a las 16 , shows de magia a las 17 y el cierre musical con la banda “Los Clásicos de ayer, hoy y siempre” .

En plaza San Martín se podrá disfrutar de ferias, propuestas solidarias y sorpresas especiales, mientras que en las calles del Paseo del Siglo habrá un recorrido turístico guiado por el patrimonio del casco histórico, de 18 a 19.

El evento contará también con promociones y regalos en locales del paseo comercial, acompañados por degustaciones de helados, café, chocolates y delicatessen.

El shopping

Además, el Shopping del Siglo se sumará con actividades y beneficios exclusivos. De 16 a 19 habrá una barra especial con bebidas invitadas para que las mamás se relajen y brinden por su día.

Mientras tanto, los más chicos podrán participar de una actividad creativa con dibujos e ilustraciones inspiradas en la obra de María Luque, auspiciada por una juguetería. Y para ponerle ritmo a la tarde, sonará en vivo The Beat con los clásicos de siempre.

Con esta propuesta, el municipio promueve el consumo de cercanía, el uso del espacio público y el acompañamiento al comercio rosarino.