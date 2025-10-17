Día de la Madre: tarde de sábado especial en el Paseo del Siglo

En la víspera del Día de la Madre, la Municipalidad de Rosario junto al Paseo del Siglo organizan “Una tarde para Mamá en el Paseo del Siglo”, una propuesta gratuita que combina espectáculos, ferias, gastronomía y experiencias especiales.
El sábado, en la víspera de la celebración, el centro comercial se llenará de música, actividades, promociones y propuestas para disfrutar en familia e impulsar el comercio local
En la víspera del Día de la Madre, la Municipalidad de Rosario junto al Paseo del Siglo organizan “Una tarde para Mamá en el Paseo del Siglo”, una propuesta gratuita que combina espectáculos, ferias, gastronomía y experiencias especiales.
Durante la tarde del próximo sábado, de 16 a 19, se desarrollarán diferentes actividades con la idea de disfrutar en familia e impulsar el comercio local en uno de los corredores más emblemáticos del centro de la ciudad.
Primero, la plaza Pringles será punto de encuentro con una clase de yoga a las 16, shows de magia a las 17 y el cierre musical con la banda “Los Clásicos de ayer, hoy y siempre”.
En plaza San Martín se podrá disfrutar de ferias, propuestas solidarias y sorpresas especiales, mientras que en las calles del Paseo del Siglo habrá un recorrido turístico guiado por el patrimonio del casco histórico, de 18 a 19.
El evento contará también con promociones y regalos en locales del paseo comercial, acompañados por degustaciones de helados, café, chocolates y delicatessen.
Además, el Shopping del Siglo se sumará con actividades y beneficios exclusivos. De 16 a 19 habrá una barra especial con bebidas invitadas para que las mamás se relajen y brinden por su día.
Mientras tanto, los más chicos podrán participar de una actividad creativa con dibujos e ilustraciones inspiradas en la obra de María Luque, auspiciada por una juguetería. Y para ponerle ritmo a la tarde, sonará en vivo The Beat con los clásicos de siempre.
Con esta propuesta, el municipio promueve el consumo de cercanía, el uso del espacio público y el acompañamiento al comercio rosarino.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, respondió a la funcionaria nacional, quien dijo que las provincias "piden plata cada diez minutos" y suben impuestos