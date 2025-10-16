Bullrich: "Las provincias cada diez minutos le piden plata al gobierno nacional"

La ministra de Seguridad participó del Coloquio de Idea y respondió críticas de mandatarios enrolados en Provincias Unidas sobre el papel con EEUU y el FMI

La ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por Caba , Patricia Bullrich , rechazó las críticas de los gobernadores enrolados en Provincias Unidas (PU) sobre la relación con Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Bullrich no estaba en la agenda oficial del Coloquio de Idea, que se realiza en Mar del Plata, pero en medio de la campaña electoral se acercó hasta el evento y se reunió con varios empresarios, a quienes les pidió “tener confianza”, ya que _según dijo_ “el camino es sólido y no va a torcerse”.

En conferencia de prensa, al ser consultada puntualmente por los dichos del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que cuestionó que la Argentina “va cada tres meses al Fondo”, la ministra enfatizó: “Y las provincias cada diez minutos le piden plata al gobierno nacional”.

En ese marco, se refirió a la relación con las provincias y la posibilidad de entablar acuerdos y subrayó: “Queremos hacer acuerdos, pero para cambiar. Si bajamos un impuesto y las provincias lo suben, vamos por caminos distintos. Es una construcción colectiva, la competitividad la construimos entre todos”.

Aumento de impuestos

“Las provincias cada diez minutos le piden plata al Estado nacional. Que pongan un poquito de voluntad para achicar el Estado, que cada vez es más grande, para lograr tener impuestos más competitivos, que cada vez aumentan los impuestos. Bajan los impuestos nacionales, aumentan los impuestos en Santa Fe”, se quejó la ministra.

En ese sentido, agregó: “No es así. Si uno quiere ser federal, tiene que ser federal para los dos lados. Ser federal no significa que el gobierno nacional le da a las provincias. Ser federal también significa que si tenemos un sistema como el que se propusieron en los pactos federales, bajen ingresos brutos y bajen impuestos que son absolutamente improductivos”.

“Tenemos que lograr que el Estado nacional no sea una caja a donde pedir dinero, sino que sea una construcción colectiva donde la productividad y la competitividad la construyamos entre todos. No es aumentando el gasto, sino bajando impuestos”.

La funcionaria nacional destacó el respaldo de Estados Unidos al país y sostuvo que es “muy importante e inédito”, a la vez que valoró la llegada de “inversiones tradicionales y no tradicionales” y el “superávit fiscal con baja de inflación”.

También aseguró que el vínculo “no se termina el 26 de octubre” y sobre las palabras del presidente norteamericano, Donald Trump, aclaró: “Lo que dijo es que no va a apoyar si llegan al gobierno los que no se animan a decir que Venezuela es una dictadura (en referencia al candidato a diputado de Fuerza Patria en Buenos Aires, Jorge Taiana)”.

Resaltó, en tanto, que “cuando (Sergio Massa) usaba el swap con China nadie cuestionaba nada”.

“Le preguntamos a Trump si había que romper el swap con China y dijo que no, porque no son incompatibles. Parece que un swap con China era políticamente correcto, pero con Estados Unidos no”, aseguró Bullrich.