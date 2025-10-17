La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto señaló qué le "falta" para continuar en Alpine y recibió el apoyo argentino

El pilarense reveló su objetivo de cara al 2026 y se encontró con sus compatriotas que viajaron hasta Austin para verlo

17 de octubre 2025 · 11:41hs
En la previa al GP de Estados Unidos

En la previa al GP de Estados Unidos, Franco Colapinto saludó a los fanáticos argentinos.

Franco Colapinto se muestra cada vez más seguro y tranquilo en la Fórmula 1, aunque todavía espera por el anuncio oficial de su continuidad con Alpine en 2026. El pilarense habló en la previa al Gran Premio de Estados Unidos, reveló qué le "falta” para ser confirmado y saludó a los hinchas argentinos que viajaron para verlo.

“Creo que simplemente debo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Tengo que seguir trabajando y creciendo. Pero todos seguimos empujando y la motivación está alta”, expresó sobre el esperado anuncio durante la conferencia de prensa de la FIA que compartió junto a Fernando Alonso (Aston Martin) y Oliver Bearman (Haas), en la que además sentenció que no habló con “ningún otro equipo de F1”.

El piloto de 22 años se mostró relajado en Austin, Texas, tanto junto a los medios como en las redes sociales de Alpine, en la que lució un sombrero de cowboy característico de la zona. Su evolución a bordo del monoplaza francés, a pesar de las limitaciones, fue fundamental para que llegara la tranquilidad, pero no por eso decide bajar los brazos con todavía seis carreras por delante.

Colapinto Alonso Bearman Austin (1)
Fernando Alonso, Franco Colapinto y Oliver Bearman compartieron la conferencia en Austin.

Fernando Alonso, Franco Colapinto y Oliver Bearman compartieron la conferencia en Austin.

Tranquilidad y mirada al futuro

Para sellar su continuidad deberá seguir por el mismo camino, ya que cuenta con el apoyo presupuestario de sus sponsors y del equipo. Su principal auspiciante incluso destacará en las próximas carreras con mayor presencia en el diseño especial de los autos de Alpine, así como también en su casco.

>> Leer más: Franco Colapinto corre el GP de Estados Unidos: días y horarios de la Fórmula 1

“Estoy seguro de que el año que viene será importante mantener esta actitud, y confío en que tendremos un auto rápido”, agregó Colapinto y dejó señales contundentes de su futuro en la categoría. Luego, sentenció: “Creo que estamos trabajando muy bien con mis ingenieros. Desde la pausa de verano hasta hoy encontré más constancia con un auto que para mí era impredecible. Dimos un paso adelante, pero sabemos que todavía no estamos en el nivel que queremos”.

El apoyo de los argentinos a Franco Colapinto

En las horas previas al comienzo de la actividad en el GP de Estados Unidos, el pilarense tuvo un cálido encuentro con los fanáticos argentinos que viajaron hasta Austin para acompañarlo.

Los compatriotas e hinchas de Colapinto lo esperaron a la salida del box de Alpine con banderas, celulares y fotos, por lo que el piloto no dudó en ofrecerse para las selfies y saludarlos con el habitual carisma que lo caracteriza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1978993487690276917&partner=&hide_thread=false

Pierre Gasly elevó las expectativas

Si bien Alpine atraviesa un complicado final de temporada, con Colapinto y Pierre Gasly batallando para sacarle provecho a un monoplaza que no deja buenas respuestas, el piloto francés consideró que el equipo tiene “todos los ingredientes” para tener éxito en la próxima temporada de la F1, según consignó el medio especializado Motorsport.

“Steve -Nielsen- es excelente, pero en todos los niveles creo que tenemos personas muy inteligentes, con mucha experiencia, con etapas exitosas en la F1, y por eso tengo mucho optimismo para la próxima temporada”, sostuvo Gasly, aunque remarcó: “No es agradable estar sentado en esa silla cada fin de semana y contarles la misma historia una y otra vez, pero lamentablemente no va a cambiar de la noche a la mañana”.

>> Leer más: El efecto Colapinto: más argentinos viajan a Brasil por la Fórmula 1

El francés se ilusionó con “dentro de unos meses estar hablando de expectativas diferentes al llegar los fines de semana” y resaltó que tiene “grandes expectativas” de cara al futuro. “Creo que soy muy optimista por las razones correctas. La gente que tenemos, creo mucho en todos los cambios que estamos haciendo. Es un cambio bastante grande para nosotros, también al cambiar de fabricante de unidad de potencia. Todo parece estar encajando”, concluyó.

