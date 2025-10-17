La historia del ex-Newell's que lanzó su carrera como cantante de K-pop

Las vueltas del fútbol lo llevaron a Corea del Sur, donde además de convertirse en el goleador de Suwon FC fusionó la música latina con la coreana

Tras su paso por Newell's, el colombiano inició su carrera en el K-pop.

Aunque el fútbol muchas veces trae grandes sorpresas, los caminos que toman algunos futbolistas puede ser aún más inesperados y particulares. En un movimiento imprevisto, un ex- Newell's , que ya era reconocido también como cantante, se consolidó en un club de Corea del Sur y dio paso a su carrera dentro del K-pop coreano.

Pablo Sabbag llegó a la Lepra a mediados de 2021 y tuvo un paso fugaz por Rosario , en el que se conoció su dedicación al “acordeón y el ballenato”. A la par de su camino como trotamundos del fútbol, mantuvo activa su relación con la música a través de plataformas como Spotify y Youtube.

El colombiano llegó a la Argentina para vestir la camiseta de Estudiantes a comienzos de ese mismo año, pero luego de un semestre relegado en el Pincha llegó al Parque Independencia a préstamo sin cargo y sin opción de compra, donde disputó solamente seis partidos y no anotó goles .

Sin éxito en Argentina, el colombiano, que representó a la selección de Siria , retornó a La Equidad y pasó por Alianza Lima de Perú, donde logró ser figura y campeón entre 2023 y 2024.

Ese paso por la capital peruana y su participación con la selección asiática captó la atención del Suwon FC de Corea del Sur, equipo que lo fichó a comienzos de 2025. Allí, a sus 28 años, pudo consolidarse como el goleador del equipo, con 15 goles en 28 partidos hasta la fecha.

Afianzado en el este del continente asiático, quedó fascinado con el movimiento del K-pop, inspirado por bandas de renombre internacional como BTS y Blackpink. Por ello, decidió fusionar su chispa colombiana con el género coreano para el sencillo “Seúl”, en homenaje a la capital de aquel país.

Su faceta profesional en la música

La vida de Sabbag tiene un marcado contraste: entre el centrodelantero batallador y el cantante de pop coreano. Así como fusionó el fútbol y la música para su rutina, mezcló los ritmos latinos y asiáticos con letras en ambos idiomas y su acordeón presente.

A través de sus redes sociales muestra lo mejor de ambos mundos. En Instagram, mantiene dos cuentas personales, una con 200 mil seguidores y la otra con casi 19 mil; mientras que en Youtube tiene 6,4 mil seguidores y su sencillo “Seúl” suma casi 700 mil reproducciones.

En tanto, en Spotify tiene 13 mil oyentes mensuales entre sus seis sencillos publicados, pero también se mantiene activo en TikTok, donde se enseña “coreano para los enamorados” con frases románticas y humor.