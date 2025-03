Un empresario reveló la fuerte frase que utilizó Diego Maradona al referirse a Holan

El empresario Christian Bragarnik, uno de los personajes más cuestionado dentro del fútbol y empresario que maneja varios clubes (entre ellos locales y del exterior), contó en una entrevista una anécdota que vincula a Diego Maradona con el técnico de Central, Ariel Holan. El exjugador y campeón del mundo que falleció en 2020 le pidió trabajo al poderoso representante de jugadores con una frase particular. "Le diste la posibilidad a Ariel Holan que tenía un palo de hockey y no me la vas a dar a mí", disparó el Diez fiel a su estilo.