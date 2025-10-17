Trágico siniestro vial en zona sur: motociclista muere al chocar con un auto

El incidente sucedió en los últimos minutos del jueves en Avellaneda y Winter, en la zona sur de Rosario. La víctima tenía 32 años.

Trágico siniestro vial en zona sur. Sucedió en los últimos minutos del jueves en Avellaneda y Winter.

Un grave siniestro vial se produjo anoche, en la zona sur de Rosario. Un motociclista de 32 años falleció al chocar con un automóvil en Avellanada y Winter, en barrio Acíndar. El siniestro vial se registró se registró alrededor de las 23.30 del jueves.

Fuentes policiales señalaron que los vehículos involucrados en el incidente fueron una moto Honda Wade, conducida por Rodrigo Q, de 32 años, y un Fiat Punto al mando de Víctor S., de 60.

Como consecuencia del impacto falleció en el acto Rodrigo Q. La secuencia de cómo sucedió el choque no estaban clara y era materia de investigación.

Tras el fuerte choque, acudieron al lugar efectivos del Comando Radioeléctrico y poco después personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias que constató el fallecimiento de la víctima.

Las actuaciones judiciales por este caso quedaron a cargo de la seccional 21ª con conocimiento de la fiscal Mariela Oliva, de la Unidad Especial de Siniestralidad Vial y Homicidios Culposos.