La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: "era su esencia"

Mónica Croavara se refirió a los últimos días del DT y confirmó que estará presente el domingo en el Gigante de Arroyito para presenciar el homenaje a Russo

La partida de Miguel Russo conmovió profundamente al fútbol argentino. En su nombre, se siguen llevando adelante homenajes y uno de los más emocionantes quedará a cargo de Rosario Central. El domingo, el Gigante de Arroyito despedirá a su emblemático DT y Mónica Croavara, su última esposa, confirmó que estará allí presente.

"Voy a ir el domingo y obviamente va a ser una fiesta porque Miguel lo quería así" , sentenció Croavara en Telenoche. Central recibirá a Platense por el Torneo Clausura , en el primer encuentro de local tras la partida de Russo y los canallas preparan un homenaje a la altura de su DT, uno de los más queridos en la historia del club.

La conexión entre el pueblo canalla y Miguel Ángel Russo era profunda. En Rosario “Miguel era él”, sostuvo Croavara , entendiendo que en esta ciudad estaba “su esencia” . Estos últimos años, bajo su dirigencia, el club vivió momentos inolvidables que su esposa recordó: “Cuando salimos campeones era sublime todo. Lo festejamos con toda la gente amiga” . “La verdad que acá se vive la pasión del fútbol de una forma muy intensa” , analizó.

Miguel se convirtió en eterno y el fútbol argentino jamás podría olvidarlo. En ese marco, Mónica manifestó que le gustaría “que lo recuerden a Miguel como él era en sus mejores momentos”, como por ejemplo, “en Rosario Central revoleando el saco” , ya que es “lo mejor que pueden tener en su corazón”. Para Croavara, los de Rosario, “Fueron momentos muy lindos y el campeonato fue único”. De hecho, tras su partida, ese título se convirtió en su último. “Era para Miguel el campeonato” , reflexionó.

La partida de Russo y una pasión hasta el último de sus días

“Pasaron muchas cosas. Y todo muy fuerte”, analizó Croavara con respecto a estos últimos días. Además, confesó que no se esperaba este final de su enfermedad. Hasta poco tiempo antes de partir, Miguel continuó ejerciendo sus funciones como DT de Boca. “Yo siempre estuve atrás de él apoyándolo. Él seguía”, contó su esposa.

El amor de Miguel por el fútbol lo había mantenido siempre en contacto con el deporte. “Yo siempre lo decía, Miguel el 99% es fútbol y el 1% estamos todos nosotros”, recordó. Pero también consideró: “En ese 1% nos sostenía a todos”.

“Yo lo había seguido en toda esta locura”, comentó Croavara, que fue su compañera hasta el último de sus días. Pensando en esa relación de Miguel con el fútbol, entendió que “esa pasión pasa lo racional”.

Miguel Russo, una persona distinta

La figura de Russo ha despertado un enorme respeto en el fútbol argentino. Tanto los clubes por los que tuvo su paso como sus máximos rivales lamentaron su partida y lo recordaron con respeto.

“Nunca me imaginé un velorio de esa magnitud, creo que ninguno”, opinó su esposa con respecto a las intensas y multitudinarias jornadas que se vivieron en la Bombonera por su partida.

El recuerdo de Miguel trae como elemento distintivo su enorme sonrisa. “Miguel era una persona completamente alegre”, recuerda Croavara. Más emocionante aún, para Mónica: “Miguel era vida”.

Su larga y reconocida trayectoria, que se extendió hasta el último de sus días, da cuenta de otro rasgo más que característico de Russo. Mónica lo describe como “una persona muy especial, con una cabeza más allá de lo normal”. Su pasión, fortaleza y alegría quedaron como marca de su obra en el fútbol.