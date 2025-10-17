La Capital | Educación | Escuela

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Fuentes oficiales confirmaron que la vicedirectora fue golpeada en la protesta posterior a la declaración de la madre de un estudiante

17 de octubre 2025 · 10:27hs
El Ministerio de Educación de La Escuela 1.381 Renacer en la Esperanza se ubica en Doctor Riva al 5700.

Foto: El Tres TV.

El Ministerio de Educación de La Escuela 1.381 Renacer en la Esperanza se ubica en Doctor Riva al 5700.

El Ministerio de Educación de Santa Fe ordenó este viernes el cierre de la escuela donde se produjeron disturbios por el presunto abuso de un niño. Se trata de una medida temporal para reparar el edificio después de una jornada de alta tensión por la protesta de varias personas en la zona sudoeste de Rosario.

"Esto no puede ser tolerado, ninguna de las dos situaciones. Una cosa no justifica la otra", manifestaron desde la cartera provincial. Así rechazaron la reacción violenta ante la denuncia de violencia sexual por parte de la madre de un alumno de 6 años contra otros menores de edad.

La secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis, se mostró preocupada por los incidentes de este jueves en la Escuela Primaria 1.381 Renacer en la Esperanza. Durante un reportaje en LT8, anticipó: "Vamos a buscar las responsabilidades correspondientes de las personas que realizan los desmanes en la institución, que además entran y golpean a la vicedirectora de la escuela".

¿Qué pasó en la escuela tras la denuncia?

En primer lugar, la funcionaria remarcó que el personal de la institución "actuó bien" y cumplió con el protocolo para abordar la situación. "Nosotros veníamos en un diálogo con esta familia", recordó en cuanto a los pasos previos a la intervención de la Justicia provincial.

Después de la protesta con quema de cubiertas que terminó con un operativo de custodia policial en Doctor Riva al 5700, el Ministerio de Educación de Santa Fe expresó su preocupación por una "situación de máxima tensión" y las secuelas que puede tener. Una de sus representantes planteó al respecto: "En este momento se puso a la escuela en el foco, se amedrentó y se arruinó materialmente el establecimiento educativo al que concurren cientos de niñas y niños".

>> Leer más: El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela de zona oeste

En cuanto a la investigación judicial, Gallo Ambrosis apuntó que la mamá entrevistada ya fue a declarar en la Comisaría de la Mujer. El testimonio quedó en manos de la Fiscalía y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) también intervino de oficio para determinar quiénes destrozaron el edificio y agredieron a una de sus directivas.

"Me parece crucial trabajar con toda la comunidad, tiene que haber responsabildad de parte de las familias. La escuela sola no puede", enfatizó la secretaria provincial. Previamente indicó que tanto los hechos denunciados como el contexto derivaron una situación "sumamente difícil" de resolver.

En paralelo con este llamado de atención, la funcionaria señaló que recurrieron al Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y al área de infraestructura de la cartera para recomponer lo que se rompió. El objetivo principal es tratar de poner la institución a punto para que este lunes se reanuden las clases tras los incidentes.

La diferencia entre abuso sexual y forzamiento entre pares

Por otro lado, las autoridades del ministerio subrayaron que la denuncia no se refiere a un caso de abuso sexual porque no intervino ningún adulto. El relato de la madre se refiere a otras personas menores de edad. "Esto lo tomamos como forzamiento entre pares, se trata de manera distinta", aclararon.

Entre otras cuestiones a resolver en por parte de la Justicia, Gallo Ambrosis remarcó que no hay datos concretos sobre la edad o la identidad de los demás chicos. El testimonio sólo indica que eran mayores que el hijo de la mujer, de modo que pueden tener entre 10 y 12 años.

"Cuando suceden estas situaciones es muy importante hablar con todas las familias. Son todos niños, no tienen la connotación sexual que tenemos los adultos", indicó la funcionaria en cuanto a la diferencia con los casos de abuso sexual. En este sentido añadió que algunas de las personas que ingresaron y rompieron el establecimiento no son parientes de estudiantes.

La secretaria provincial consideró que no sólo "hay que ver qué fallo si es algo falló" en la institución. También destacó la importancia del análisis sobre lo que viven los estudiantes en su entorno. En esa línea afirmó que "el equipo directivo es potente, fuerte" y lleva muchos años de trabajo, al igual que el equipo docente. De inmediato, agregó: "Eligen estar en esa escuela y con la comunidad, hay que respetar esa trayectoria. También queremos llegar hasta las últimas consecuencias para ver qué le pasó al niño, si es que le pasó en la escuela, y qué fue lo que sucedió".

La Tecnoteca será una escuela de tecnología que se montará sobre una estructura de 4.000 metros cuadrados en el Galpón 13 de la Franja de la Innovación.

Tecnoteca Rosario: la escuela municipal de Tecnología que abrirá en un mes

Tecnoteca Rosario: la escuela municipal de Tecnología que abrirá en un mes

