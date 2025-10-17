El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas

La ciudad tendrá un leve respiro con descenso de temperatura incluido después de una serie de días más parecidos al verano que a la primavera

Rosario pone pausa al mini verano y se espera que el tiempo de este viernes esté marcado por las lluvias.

Las condiciones climáticas casi veraniegas que se vivieron en Rosario en los últimos días tendrán una breve pausa este viernes y el tiempo estará un poco más respirable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no sólo anunció un descenso de temperatura , sino también con posibles tormentas aisladas y chaparrones .

El pronóstico anticipó una jornada inestable y con algunos cambios importantes en cuanto a las condiciones meteorológicas. Lo más significativo es que el calor empieza a ceder terreno mientras las nubes avanzan sobre la ciudad.

A primera hora de la jornada, el SMN dispuso el cese de un alerta meteorológica amarilla en los departamentos Rosario, Constitución, San Lorenzo e Iriondo . No obstante, persistían las chances de tormentas hasta la tarde.

De acuerdo al reporte oficial, Rosario se asoma a un viernes templado y con probles lluvias . La temperatura máxima prevista para la jornada es de 25 grados y a la noche pueden producirse chaparrones.

El panorama es mucho mejor de cara al fin de semana del Día de la Madre. El pronóstico anticipa mañanas más frescas y ya no hay anuncio de precipitaciones en el radar.

El sábado se espera una tarde primaveral con pocas nubes y la temperatura mínima es apenas 11 grados. El domingo se perfila como una jornada similar, aunque a partir de la tarde se esperan ráfagas de viento desde el norte con picos de 50 kilómetros por hora.

Después de esta tregua, el calor vuelve a la carga en Rosario en el inicio de la segunda quincena de octubre. El SMN anuncia un aumento progresivo de las máximas hasta tocar un techo de 32 ° durante el próximo jueves.