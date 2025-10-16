Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

La medida había sido apelada por el fiscal federal Claudio Kishimoto y acompañada por la Municipalidad y una asociación civil, querellante en la causa penal

Una de las tantas jornadas en las que Rosario estuvo cubierta por el humo proveniente de los incendios en las islas. La situación se repitió durante tres años.

Seis meses después de que el fiscal federal Claudio Kishimoto presentara una apelación al sobreseimiento de 43 personas que habían sido imputadas en el marco de la causa penal impulsada por la Municipalidad por los incendios en las islas , el tribunal de la Cámara Federal de Paraná decidió, por dos votos a uno, revocar dichos sobreseimientos y que la causa siga su curso.

Este jueves, el tribunal de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná decidió hacer lugar al recurso presentado por Kishimoto y revocó el sobreseimiento de 43 imputados en la causa penal. Los jueces Mateo Busaniche y Mariela Rojas votaron a favor del recurso presentado por la Fiscalía, mientras que la jueza Beatriz Aranguren votó en contra.

La causa , ahora, volverá a manos del juez federal de Paraná Daniel Alonso y seguirá su curso .

En el escrito que presentó en su momento para apelar la decisión del juez Federal de Paraná Daniel Alonso con la que sobreseyó a 43 propietarios de campos en donde se desarrollaron algunos de los incendios que se repitieron casi sin control entre 2020 y 2022, Kishimoto tomó como argumentos varias cuestiones para mostrarse en disconformidad con la resolución .

Entre ellos, citó, referido al daño ambiental producido por los incendios, que Alonso, en su resolución, “olvida mencionar que en materia de daño ambiental adquiere relevancia manifiesta la conducta omisiva, al lado de la activa o positiva”.

El fiscal se había mostrado sorprendido por la resolución del juez, sobre todo respecto al sobreseimiento por las imputaciones de carácter culposas.

"No se los vio prendiendo un fósforo en ese lugar pero sí hay una conducta negligente que, para nosotros, está acreditada. Dijeron saber sobre actitudes ilegales en las islas, pero no hay denuncias y eso es lo que más me preocupa. Es una actitud de que no les importa que les afecte su propiedad pero también están afectando a la propiedad o a la salud de otra gente. En los dichos de estas personas está la llave de que esto es un obrar negligente", resaltó Kishimoto, en diálogo con LT8.

A ello, el fiscal sumó, entre sus argumentos, otras cuestiones como la contaminación del aire. En este punto, citó al Sistema de Alerta Temprana (SAT) de Granadero Baigorria, que llegó a tener registros de material particulado en el aire que cuadruplicaron el máximo permitido (50 microgramos de partículas por metro cúbico) por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que convirtió a la ribera del sur de Santa Fe en un punto con alta toxicidad en el aire.

Humo, accidentes y muertos

También incorporó como argumento el humo que se desplazó hacia diversas rutas y autopistas, que dificulto seriamente la visibilidad.

Para ello, el fiscal se valió de notas presentadas por el Escuadrón Núcleo 46 "Rosario-Victoria" de Gendarmería Nacional, que dieron cuenta que el humo, sumado a la neblina matinal, disminuyó considerablemente la visibilidad para los vehículos que usaron la traza al momento del desarrollo de los incendios.

“En tales oportunidades, dicha fuerza (en referencia a Gendarmería) destaca la complejidad que implica verificar su origen y actuar en consecuencia, y señala que no cuenta con los medios logísticos y el personal idóneo para llevar a cabo trabajos de investigación de esa índole, limitándose a brindar apoyo en lo que respecta a seguridad vial”, mencionó en la apelación.

El 19 de agosto del 2022, esta situación derivó en un importante accidente en esa traza que dejó dos choferes muertos luego de que dos camiones chocaran de frente en la ruta nacional 174, que une Rosario con Victoria. En ese momento, tanto el entonces jefe de Bomberos Voluntarios de Victoria, Diego Romero, como diversos testigos indicaron que el accidente se desarrolló en buenas condiciones de visibilidad. Sin embargo, los registros fotográficos tras el choque muestran una ruta completamente tomada por el humo que, incluso, obligó a cerrar el paso de vehículos.

image.png Uno de los camiones que chocaron de frente el 19 de agosto del 2022 a pocos kilómetros del puente Rosario-Victoria, en medio de una nube de humo proveniente de los incendios en las islas. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Un mes atrás, el 20 de julio del 2022, se dio un hecho similar en la autopista Rosario-Buenos Aires que también dejó víctimas fatales. En ese caso también hubo dos fallecidos bajo condiciones de visibilidad muy complejas ya que el humo y la neblina hacían casi imposible el tránsito. Fueron dos accidentes que ocurrieron entre el kilómetro 238 y el 245, tramo que va de Villa Constitución a San Nicolás.

Choque Villa Constitución.jpg Uno de los vehículos involucrados en el fatal accidente en la autopista Rosario-Buenos Aires en julio del 2022, con el humo y la niebla como protagonistas.

El entonces jefe de los Bomberos Voluntarios de Villa Constitución, Gerardo Perazzo, detalló que en la autopista había mucha niebla pero no podía confirmar que hubiera humo entremezclado. Un automovilista relató a un móvil de LT8 que al abrir la ventanilla se sentía “un fuerte olor a humo”.