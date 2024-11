Qué es la Copa Potrero, el nuevo torneo del Kun Agüero para equipos de barrio

La apuesta del Kun en conjunto con el reconocido canal de deportes se juega en el Club Municipal Lionel Messi, en Presidente Derqui, provincia de Buenos Aires. “Sé que muchos equipos de barrio quisieran participar de un torneo con un buen premio. Hay chicos que no tuvieron la chance de llegar a Primera División y tendrán la posibilidad de jugar como en el potrero, pero televisado y mucho más profesional. Quiero que se diviertan, que la pasen bien y sea una experiencia única para ellos”, explicó el ex delantero de la selección argentina.

Con un formato profesional y televisado, los equipos barriales se unirán a distintos ex jugadores reconocidos a nivel nacional para competir por importantes premios económicos, en un total a entregar de 350 mil dólares: campeón U$S 210.000, subcampeón: U$S 50.000, tercer y cuarto puesto: U$S 25.000 cada uno y quinto al octavo lugar: U$S 10.000 cada uno. Los encuentros serán televisados tanto por ESPN como por Disney+ y la plataforma de streaming Kick.